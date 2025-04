สุดยอดศึกหุ่นยนต์อัจฉริยะ Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 2025 ปิดฉากสุดมันส์ เยาวชนไทยโชว์ศักยภาพก้าวสู่เวทีโลก

การแข่งขัน Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 2025 ได้ปิดฉากลงอย่างสุดประทับใจ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ตื่นเต้น และลุ้นระทึกตลอดการประลองฝีมือของเยาวชนไทยผู้เปี่ยมด้วยนวัตกรรมและความสามารถด้านหุ่นยนต์และระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ (ROS)เวทีแห่งนี้ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยความร่วมมืออันแข็งแกร่งจากพันธมิตรชั้นนำด้านหุ่นยนต์อย่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท ไอเมค อินโนเวชั่น จำกัด (iMAKE Innovation) ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่เส้นทางวิศวกรรมอย่างมั่นคง และเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก เสียงเชียร์ดังกระหึ่มเมื่อหุ่นยนต์แต่ละทีมเคลื่อนไหวทำภารกิจในการแข่งขันสุดเข้มข้นทั้ง 3 รายการ ได้แก่ RMRC (หุ่นยนต์กู้ภัย), Industrial Logistics Challenge (หุ่นยนต์ขนส่งอัจฉริยะ) และ At Home Robot (หุ่นยนต์ใช้งานในบ้าน)ในส่วนของการแข่งขัน RMRC หุ่นยนต์กู้ภัย เหล่าผู้ชมต่างลุ้นจนนั่งไม่ติด เมื่อหุ่นยนต์กู้ภัยของแต่ละทีมต่างงัดกลยุทธ์และความสามารถในการเคลื่อนที่และสำรวจพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำลองได้อย่างน่าทึ่ง โดยเฉพาะทีม Hello Vers จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่โชว์ศักยภาพอันโดดเด่น คว้าอันดับ 1 ไปครอง พร้อมรางวัล best in class mobility และ best in class exploration อย่างสมศักดิ์ศรี ในขณะที่ทีม EMB Robotics จากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ก็ไม่น้อยหน้า สามารถแสดงความแม่นยำในการควบคุมจนได้รับรางวัล best in class dexterity ไปครอง ส่วนทีม อย่าให้ได้วิ่ง จากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ก็สามารถสร้างความประทับใจ คว้าอันดับที่ 3 ไปได้สำหรับการแข่งขัน Industrial Logistics Challenge เป็นการประลองความสามารถในการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ขนส่งอัจฉริยะ ที่ต้องอาศัยทั้งความเร็ว ความแม่นยำ และการวางแผนที่เป็นเลิศ ทีม SAKOLRAJ ALPHA TEAM จาก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าชัยชนะอันดับ 1 ไปได้สำเร็จ ตามมาด้วยทีม FireFlyers จากวารีเชียงใหม่ ในอันดับที่ 2 และ SKR Robot ROS จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ในอันดับที่ 3 นอกจากนี้ ทีม i-Thui ยังได้รับรางวัลชมเชย และทีม Alpha Charlie Romeo 101 คว้ารางวัล Best Design Award ไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบหุ่นยนต์ในส่วนของการแข่งขัน At Home Robot เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สร้างความสนุกสนานและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชม ด้วยไอเดียสุดสร้างสรรค์ของเยาวชนในการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้งานภายในบ้าน ทีม Banana จาก Kings’s College International School Bangkok, King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang International Demonstration School และ Singapore International School Thonburi สามารถสร้างความประทับใจให้กับกรรมการ คว้าอันดับ 1 ไปครอง ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงได้อย่างลงตัว ตามมาด้วยทีม isolate จากโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ในอันดับที่ 2 และทีม hommie จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ในอันดับที่ 3นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยในประเภท @Home ซึ่งทีม Cleaner จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถโชว์ศักยภาพ คว้าอันดับ 1 ไปได้อย่างน่าภาคภูมิใจThailand Open ROS and Smart Robot Competition 2025 ไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนด้านหุ่นยนต์เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่จุดประกายแรงบันดาลใจ สร้างเครือข่าย และเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับเยาวชนไทย ให้ก้าวทันเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ เพื่อเตรียมพร้อมเป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะมาพลิกโฉมโลกด้วยไอเดียสร้างสรรค์และทักษะอันแข็งแกร่งอย่างแท้จริง การแข่งขันครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของเยาวชนไทย และเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงอนาคตที่สดใสของวงการหุ่นยนต์ในประเทศไทยอย่างแน่นอนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook: Imagineering MakeX Thailand และ iMAKE Thailand