TerritoryMag คืนชีพ! การกลับมาของแมกกาซีนเมทัลสายพันธุ์ดิบ ที่เหล่าสาวกโลหะต้องไม่พลาด

นี่คือบทบันทึกแห่งการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของแมกกาซีนสายเมทัลสายพันธุ์ดิบแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สาวกต้องกล่าวถึงไปอีกนาน!ฉบับล่าสุด TerritoryMag No.22 ประจำเดือนเมษายน 2025 พาดหัวสะเทือนโลกด้วยการเทิดเกียรติ Obituary หนึ่งในตำนานที่ยังมีลมหายใจของวงการ Death Metal ด้วยคอนเซ็ปต์ "The Undying Legends of Death Metal: From Classic Era to the Present" พาผู้อ่านเจาะลึกประวัติศาสตร์ การเดินทาง และพลังทำลายล้างของวงจาก Florida ที่ไม่เคยลดทอนแม้ผ่านเวลาหลายทศวรรษ!สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อที่ Facebook : Pông SinnerMann