นักแสดงช่องดังถูกขอแต่งงานแล้ว เจ้าตัวดี๊ด๊า บอกแทบรอไม่ไหว ที่จะใช้ชีวิตที่เหลือไปกับคุณ!

ขึ้นแท่นเจ้าสาวป้ายแดงอีกราย สำหรับนักแสดงและนักร้องค่ายจีเอ็มเอ็มทีวี ซึ่งแฟนๆ คุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดี เพราะเจ้าตัวแจ้งเกิดจากละครช่อง 3 เรื่องแรกคือสุดแค้นแสนรัก ในบทรพีพรรณ และตอกย้ำความดังจากซีรีส์ ด้วยรักและหักหลัง ช่องจีเอ็มเอ็มทีวี ในบท สรัสวดีล่าสุดวันนี้ เจ้าตัวเผยข่าวดีผ่านโซเชียล ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงคุกเข่าขอแต่งงาน พร้อมแหวนเพชรเม็ดเป้ง โดยอ้ายได้เขียนแคปชั่นว่า “หมั้นแล้วจ้า im officially engaged ! Love you so much and cant wait to spend the rest of my life with you in it and thank you guys for being here love u hehe(หมั้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ ! รักคุณมาก ๆ และแทบรอไม่ไหวที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคุณ ขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้กับเรานะคะ รักทุกคนเลย hehe)”