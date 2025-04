"Sleeping Cloud" เปิดตัวชุดนอน นวัตกรรมผ้า Lyocell ครั้งแรกในไทยสัมผัสฟีลเย็นฉ่ำกับชุดนอน “7 Days Pajamas” พร้อมนำเทรน สุดคูล ใส่ชุดนอนผ้าEco-Friendly ที่ดีต่อใจและดีต่อโลก อินสไปร์ไลฟ์สไตล์ในทุกโมเม้นต์

Sleeping Cloud แบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ชั้นนำผู้มานำเทรนด์แห่งยุค เปิดตัวคอลเลคชั่น "7 Days Pajamas" นวัตกรรมชุดนอนแห่งปี 2025 ที่จะเปลี่ยนวิถีการนอนของคุณไปตลอดกาล โดย คุณแนน-รัตติยา วรรัตน์ CEO บริษัท พรีเมี่ยมเท็กซ์ไทล์ จำกัด ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ และ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Sleeping Cloud กับปรากฏการณ์ใหม่กับการเป็น Trend Setter นำเสนอคอนเซ็ปต์ "2025 Sleep Like A Cool Girl" ผสมผสานความคูลของดีไซน์เข้ากับความเย็นสบายของเนื้อผ้าไลโอเซลล์ (Lyocell) โดยมี แอลลี่ อชิรญา และ เณอแตม ณมน ศิลปินจากค่าย 411 Records มาร่วมถ่ายทอดคอลเลกชันที่อินสไปร์ในการสวมใส่ในทุกอิริยาบถ ไม่เว้นแต่การนอน ณ Sleeping Cloud Pop-up Store สยามเซนเตอร์“Sleeping Cloud ภูมิใจนำเสนอผ้าไลโอเซลล์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นเทรนด์ยอดนิยมจากญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี และยุโรป ผ้าไลโอเซลล์เป็นผ้าธรรมชาติ ได้รับการยอมรับระดับโลกในเรื่อง Eco-Freindly และ Sustainabilityซึ่งเป็นกระแสสำหรับวงการแฟชั่นอย่างมากในตอนนี้โดยผ้าไลโอเซลล์ผ่านการคิดค้นวิจัยอย่างเข้มข้นจากทีม R&Dด้วยเทคนิค Ultra Soft Touch ในการ Finishing เพื่อให้ได้สัมผัสนุ่มเหนือระดับ ที่มีคุณสมบัติระบายอากาศอย่างดีเยี่ยม ให้ความเย็นสบายที่เหมาะสมกับภูมิอากาศของประเทศไทยด้วยค่ะ” คุณแนน กล่าวSleeping Cloud นำเสนอแฟชั่นใน Total Look สำหรับช่วงเวลาก่อนนอนที่สมบูรณ์แบบ ไม่เพียงแค่ชุดนอนที่มีให้เลือกทั้งแขนสั้นขาสั้น แขนสั้นขายาว และแขนยาวขายาว ในทั้งไซส์ปกติและพลัสไซส์ ยังรวมถึง Night Eye Mark, รองเท้า Slippers และกระเป๋าผ้า ซึ่งดีไซน์กางเกงถูกออกแบบให้ Seamless ไร้ตะเข็บด้านข้าง ขากว้างเพื่อความสบาย และเป็น Gendesless ที่สวมใส่ได้ในทุกเพศ โดยคอลเลคชั่นนี้ยังมาพร้อมคอนเซ็ปต์สีที่เชื่อมโยงกับ 7 วัน นำเสนอผ่านโทนสีที่แตกต่างกันในแต่ละวัน เพื่อให้ทุกคนมีชุดนอนที่เหมาะสมสำหรับทุกวันในสัปดาห์นอกจากนวัตกรรมผ้าที่ล้ำสมัยแล้ว Sleeping Cloud ยังร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกในการ Collab x Smiley World เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สีสัน และพลังบวก ด้วยคาแรคเตอร์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งรอยยิ้มและความสุข ตอกย้ำแนวคิด Positive ที่ไร้ขีดจำกัดด้านอายุ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจผ่าน Wording Inspiration อย่าง "Happiness Every Day" และ "You Go Girl" ให้คุณตื่นขึ้นมาพร้อมพลังบวกทุกเช้าสามารถสัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมชุดนอนแห่งอนาคตนี้ได้ที่ Pop-Up Store สยามเซนเตอร์ ชั้น M คอนเซ็ปต์ Chic & Trendy พร้อมกิจกรรมพิเศษ Special Price และตู้สุ่มสุดเซอร์ไพรส์หรือติดตามข่าวสารได้ที่ช่องทาง IG: sleepingcloud.th