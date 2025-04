เปิด 2 แลนด์มาร์กความสนุกที่สุดแห่งความฉ่ำ สามย่านมิตรทาวน์และสีลมเอจฉลอง SONGKRAN FESTIVAL 2025 จัดเต็มทัพความบันเทิง พร้อมเปิดสถานีเติมน้ำฟรี

ปักหมุดสายเปียกฉ่ำ ตอกย้ำความสนุกยืนหนึ่งแบบโน!!แอลกับ “SAMYAN MITRTOWN SONGKRAN FESTIVAL 2025 สถานีสาดความสนุก” หนีร้อนมาปะทะความสนุก ชุ่มฉ่ำสุดตัวกับน้ำสะอาดและจุดบริการเติมน้ำฟรี!! ปล่อยจอยสุดเหวี่ยงกับฟรีคอนเสิร์ต ยืนหนึ่งเรื่องความปลอดภัยแบบโนแอล ตลอดสามวันเต็ม! ตั้งแต่ 13 - 15 เมษายนนี้ เวลา 14.00 - 20.00 น. ที่ลานหน้าศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์พร้อมชวน สตาร์ทความสนุกที่สุดแห่งDNAสงกรานต์ ที่หัวมุมถนนสีลม “สีลมเอจ”ในงาน SILOM EDGE SONGKRAN FESTIVAL 2025 เวลา 13.00 – 21.00 น. ตั้งแต่ 12 - 14 เม.ย. นี้ ชีเสิร์ฟทัพความบันเทิงแบบจัดเต็ม และฉ่ำกันให้หน่ำใจกับจุดเติมน้ำฟรี!!โดยปีนี้ สามย่านมิตรทาวน์ ผนึกกำลังกับกระทรวงวัฒนธรรม เป็น 1 ใน 7 จุดหลักของงาน "เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์" ในกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์บ้านฉัน สีสันแบบไทย สุขไกลทั่วโลก Once in a Lifetime : Experience Songkran in Thailand" ร่วมยกระดับเทศกาลไทยสู่ระดับสากลเพื่อ สอดรับแนวทางขับเคลื่อน Soft Power ไทยตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเสริมทัพพาร์ตเนอร์ดัง DOS Life และ Free Fire จัดเต็มความสนุกไม่มีแผ่ว เอาใจสายเปียกฉ่ำอย่างต่อเนื่องเปิดแลนด์มาร์กความสนุกคลายร้อนกันให้เต็มที่กับ โซนเล่นน้ำความยาวกว่า 100 เมตร รับประกันความเปียกถึงใจ และสาดน้ำให้สนุกแบบไร้กังวลกับ สถานีน้ำสะอาด จุดบริการเติมน้ำสะอาด ฟรี! ให้ได้เล่นน้ำอย่างมั่นใจ ด้วยน้ำสะอาดที่บรรจุในแทงก์น้ำขนาดใหญ่ของ DOS Life ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ช่วยกำจัดและยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียได้ถึง 99.99% มั่นใจได้ว่าน้ำที่ใช้ปลอดภัย สนุกสุดใจ สาดได้เต็มที่แบบ NO!แอล ขานรับนโยบายสงกรานต์วิถีไทย สนุก ปลอดภัย ไร้ความรุนแรงพร้อมจัดเต็มความมันส์เปิดประสบการณ์ใหม่แบบดับเบิ้ลบน Tower กับกิจกรรมตามหาชาวมิตรที่อยากมันส์ เตรียมจับมือกันมาเป็นทีม ๆ ละ 7 คน ทั้งหมด 2 ทีม แล้วมาร่วมเล่นเกมบริเวณหน้า Archway ทีมไหนชนะก็ขึ้นไปฉีดความฉ่ำ สาดความสนุกกันบน Tower ต่อได้เลยนอกจากจะได้เปียกกันให้สะใจแล้ว ยังมีโซนให้สนุกไปกับเสียงเพลง นำทัพโดย ฟรี!!คอนเสิร์ตจากศิลปินดังตลอด 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. สนุกไปกับ Indigo และ PiXXIE 14 เม.ย. พบกับ NEVONE และ Proxie 15 เม.ย. มันส์ต่อกับ Zolar และ Atlas และทุกค่ำคืนตั้งแต่ 19.00 น. ไปแดนซ์ให้สุดกับ DJYP ที่จะมาเขย่าความมันส์ให้เดือดถึงขีดสุด! ยังไม่พอ!พร้อมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์คอมมูนิตี้ของคนรักเสียงดนตรีวาดลวดลายได้ไม่ต้องอายใคร เพราะนี่คือเวทีสาธารณะสำหรับทุกเพศทุกวัย กับวงดนตรี Live Band นับ 10 วง อาทิ all season band, WRAPP, Zoneteens , capybara ที่ขนความมันส์มาให้โยกกันแบบไม่มีพัก! และเอาใจสายแดนซ์กับ Random Dance ชวนมาแดนซ์ออนเดอะฟอลท่ามกลางความเปียกฉ่ำ ที่สามย่านจัดมาให้ครบทุกเพลย์ลิสท์สุดฮิตทั้ง เค-ป๊อป ที-ป๊อป สนุกไม่มีสะดุด จัดเต็มวันล่ะ 3 รอบ 15.00 -16.00 น. , 17.00 – 18.00 น. , 19.00 – 20.00 น. ตลอด 3วันร่วมเฉลิมฉลองสงกรานต์แบบดั้งเดิมกับเอกลักษณ์ไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ พร้อมสัมผัสเสน่ห์ของ "สงกรานต์วิถีไทย" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากยูเนสโก เมื่อปี 2566 ผ่าน THAI THAI ZONE เสริมสิริมงคลด้วยการ สรงน้ำพระพุทธชินราชจำลอง และดื่มด่ำกับบรรยากาศไทย ๆ ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ การแสดงวัฒนธรรมไทยของกลุ่มวัยรุ่น ที่งดงามและอ่อนช้อย บริเวณพื้นที่โปรโมชั่น หน้า KFCฝั่งสีลมก็ไม่มีแผ่ว! ตอกย้ำ DNAสงกรานต์ไทย สนุกไม่แพ้ใคร เริ่มสตาร์ทความสนุกได้ที่หัวมุมถนนสีลม “สีลมเอจ”ในงาน SILOM EDGE SONGKRAN FESTIVAL 2025 ตลอด 3 วัน 12 - 14 เม.ย. 68 กับคอนเซ็ปต์ สตาร์ทความสนุก ปาร์ตี้ฉ่ำ ตลอด 3 วัน ชุ่มฉ่ำไปกับโซนเล่นน้ำที่รับรองว่าไม่มีใครแห้งกลับบ้าน พร้อมบริการ Water Station บริการเติมน้ำสะอาดฟรี! บริเวณหน้าศูนย์การค้า เต็มอิ่มกับสตรีทฟู้ดหลากหลาย เมนูอร่อยจุใจ และช้อปสนุกกับสินค้าธีมสงกรานต์ เพลิดเพลินไปกับสเตจ ดนตรีจากดีเจชั้นนำ ที่จะมอบเพลย์ลิสต์สุดมันส์ให้แดนซ์กันยาวๆ ปิดท้ายด้วยการ สรงน้ำพระ ขอพรรับปีใหม่ไทย เสริมสิริมงคลให้ชีวิตปังตลอดปี !