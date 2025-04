“พี สะเดิด” นำทัพศิลปินเซิ้งข้ามโลก! เชื่อมสายสัมพันธ์“เรารักประเทศไทย ดนตรีไม่มีพรมแดน การเดินทางด้วยดนตรี วัฒนธรรม และ สายสัมพันธ์”

ศิลปินไทยสู่เวทีโลก กับการรวมพลังครั้งสำคัญ “พี สะเดิด” นำทีมศิลปินลูกทุ่ง จัดงานแถลงข่าว โครงการ We love Thailand ,the music beyond frontiers เรารักประเทศไทย ดนตรีไม่มีพรมแดน การเดินทางของ ดนตรี วัฒนธรรม และ สายสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ ศิลปะวัฒนธรรมไทย และ ดนตรี ของโลกตะวันออกสู่ตะวันตก โดยโครงการนี้มีการดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 18 ปี ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ ,กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท ทองกวาวเอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จำกัด ล่าสุดได้มีการแถลงข่าวขึ้น ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)โดยได้รับเกียรติจาก นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มาร่วมเป็นประธานในพิธีงานแถลงข่าวโครงการ โครงการ We love Thailand ,the music beyond frontiers เรารักประเทศไทย ดนตรีไม่มีพรมแดน การเดินทางของ ดนตรี วัฒนธรรม และ สายสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านดนตรีให้เป็นที่รู้จักบนเวทีสากลรวมถึงสร้างสายสัมพันธ์ความ ภาคภูมิใจแก่ชุมชนไทยในต่างประเทศพร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีทั้งชาวไทยในต่างแดนและชาวต่างชาติให้ความสนใจตอบรับอย่างท่วมท้น โดยเฉพาะการแสดงครั้งล่าสุดที่ประเทศเบลเยียมสามารถ ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้มากถึง 45,000 คน ทำให้เกิดความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของคนไทยที่อยู่ต่างแดนและคนเจ้าของพื้นที่บรรยากาศภายในงานแถลงข่าวมีการแสดงโชว์ชุดพิเศษแบบอลังการจัดเต็มจากศิลปินและปรมาจารย์แห่งเสียงเพลง นำโดย “พี สะเดิด”, “อาจารย์สวัสดิ์ สารคาม”, “ตุ๊กกี้ สุดารัตน์” และ “ต่าย อรทัย” ท่ามกลางบรรยากาศแสงสีเสียงอลังการยามค่ำคืนของเจดีย์วัดโพธิ์ที่สวยงามตระการตาและมีมนต์เสน่ห์ สร้างความประทับใจให้สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน รวมทั้งเหล่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมมาเที่ยวและได้สัมผัสความงดงามด้วยสายตาตัวเองทางด้าน พี สะเดิด เจ้าของโครงการ “We love Thailand, the music beyond frontiers EU 2025 เรารักประเทศไทย ดนตรีไม่มีพรมแดน การเดินทาง ของดนตรี วัฒนธรรม และสายสัมพันธ์” ได้เผยเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับงานครั้งนี้ว่า “ผมมีความตั้งใจจริงอยากเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยออกไปสู่สายตาชาวโลก ผ่านเสียงดนตรีที่เข้าถึงคนได้ทุกชาติซึ่งได้พยายามทำต่อเนื่องมา 18 ปีแล้ว สำหรับงานแสดงในปีนี้ จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2568 ที่เมืองวูลฟส์บูร์ก และวันที่ 4 พ.ค. 2568 ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี, วันที่ 10 พ.ค. 2568 ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส, วันที่ 17 พ.ค. 2568 ที่เวอร์เดนเบิร์ก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, วันที่ 18 พ.ค. 2568 ที่อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และวันที่ 24 พ.ค. 2568 ที่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นงานแสดง ดนตรี เชื่อมวัฒนธรรมไทยและสายสัมพันธ์กับชาวต่างชาติในยุโรปประจำปี 2025 จะมีศิลปินในแต่ละเมืองมาร่วมแจม ภายในงานจะมีสินค้าไทย อาหารไทยหลากหลายให้ผู้ร่วมงานได้ลองใช้ลองชิมภายในบริเวญงาน“และที่สำคัญโดยเฉพาะการแสดง ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2568 นั้น จะมีการแสดงสุดพิเศษงานนี้ เซิ้งข้ามโลกแบบจัดเต็มจากศิลปินชื่อดัง นำทีมโดย “พี สะเดิด”, “ต่าย อรทัย”, “ตุ๊กกี้ สุดารัตน์”, “หนึ่ง จักรวาล” และ “อาจารย์สวัสดิ์ สารคาม” รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลเวียงจันทน์ สปป.ลาว และโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เรียกได้ว่าเป็นโครงการดีๆ ที่ร่วมแรงร่วมใจของเหล่าศิลปิน นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกแล้ว กิจกรรมยังสร้างความสุขความอบอุ่นให้คนไทยที่อยู่คนไกลบ้านให้หายคิดถึงบ้าน มากกว่านั้นยังเชื่อมสายสัมพันธ์ อันดีงามของชาวไทย ชาวเอเชีย และ ชาวยุโรปอีกด้วย