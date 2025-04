เติมความสดชื่นให้ซัมเมอร์นี้กับเมนูคลายร้อนสุดฮิต ที่ไอคอนสยามและไอซีเอส

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ต้อนรับซัมเมอร์ ชวนสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยแบบสุดฟินกับหลากหลายเมนูอาหารและเครื่องดื่มคลายร้อนจากร้านอาหารและเครื่องดื่มชื่อดังตลอดฤดูกาลนี้ รับประกันอร่อยโดนใจทุกครอบครัวดับร้อนด้วยเมนูสุดพิเศษเฉพาะซัมเมอร์นี้เท่านั้น กับโซน The Veranda ชั้น G ที่ไอคอนสยามสำหรับโซน The Veranda ชั้น G ไอคอนสยาม ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหาร ด้วยการเล่นระดับของพื้นที่ การตกแต่งด้วยน้ำตกจำลองและสวนแนวตั้ง Vertical Garden รวมถึงการออกแบบแสงที่สอดคล้องกับแสงธรรมชาติ ทำให้การเข้ามาในโซนนี้ในแต่ละช่วงเวลามีความรู้สึกและประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปซัมเมอร์นี้ เริ่มต้นคลายร้อนกับเมนู จากร้าน “Café Chilli” ร้านอาหารอีสานต้นตำรับสุดแซ่บ ชวนคลายร้อนด้วยเมนู ‘ยำมะยงชิดปลาร้าเบอร์รี’ มะยงชิดนครนายกลูกโต ๆ หวานฉ่ำเต็มคำ ผสมผสานรสชาติจัดจ้านของปลาร้าหอม ๆ และเบอร์รีรสเปรี้ยวหวานลงตัวร้าน “D'ARK” ร้านอาหาร All day dining ครบรสทั้งอาหารคาว หวาน ขนม เครื่องดื่ม และ Brunch หน้าร้อนนี้ชวนสดชื่นกับเมนูไอศกรีมและซอร์เบต์จากอาร์ติซานที่ร้าน D'ARK ทำเองโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ตั้งแต่ผลไม้สด โกโก้จากดาร์กช็อกโกแลต 70% รวมถึงไข่และนมสด โดยไม่ใส่สารให้ความคงตัวหรือสารเติมแต่งใด ๆ ในอาหาร มาลองลิ้มรสความอร่อยกันได้ที่ร้าน D'ARKร้าน “Karun Thai Tea” ร้านชาสุดพรีเมียม ชวนคลายร้อนกับเมนูจากโปรเจกต์สุดพิเศษระหว่าง Karun และ La Roche-Posay Anthelios UVMUNE 400 ออกมาเป็นชาไทยรสชาติสดชื่น ที่เหมาะกับทุก ๆ วันในหน้าร้อนของคุณ อาทิ ‘Peach Me Under The Sunray’ ชาไทยพีชขาวและเยลลี่พีช ที่มาพร้อมกับมาสคาร์โปนมูส และแผ่นน้ำตาลคาราเมลรสชาติละมุน, ‘Day Spring’ ชาดำผสมน้ำส้ม พุดดิ้งส้ม และเกล็ดส้ม เมนูที่ให้ทั้งความสดชื่นและเนื้อสัมผัสที่ไม่ซ้ำกัน ไปลองกันนี้กันได้ตั้งแต่วันนี้ - ถึง 30 เม.ย. 68ร้าน “TWG Tea” ร้านชาชั้นเยี่ยม ต้อนรับซัมเมอร์ด้วยเมนูในธีม Summer Tea Mocktail กับเครื่องดื่ม Tea Mocktail ที่จะทำให้ทุกท่านได้รับความสดชื่นไปกับเครื่องดื่มที่มีชาจาก TWG Tea เป็นส่วนผสม และเพลิดเพลินใจไปกับเครื่องดื่มทั้ง 4 แก้วนี้ อาทิ ‘BUTTERFLY GARDEN’ - Sparking Mocktail ที่มีส่วนผสมของ Mistral Tea ที่มีส่วนผสมของน้ำมะนาวและดอกกุหลาบ, ‘VIOLA’ – Sparking Mocktail ที่มีส่วนผสมของ Number 11 Tea และน้ำผลไม้เบอร์รีรวมเนื้อเข้มข้น, ‘PASSION MOJITO’ - Sparking Mocktail ที่มีส่วนผสมของ Mistral Tea และน้ำเสาวรสเนื้อเข้มข้น, ‘AMATO SMOOTHIE’ – Smoothie ที่มีส่วนผสมของ Sexy Tea ผสมกับน้ำมะม่วงเนื้อเข้มข้น และโยเกิร์ตสตรอว์เบอร์รี เสิร์ฟความอร่อยระหว่างเดือนเม.ย – พ.ค. 68ต้อนรับซัมเมอร์นี้กับอาหารระดับมิชลินสตาร์ ไปจนถึงร้านอาหารชื่อดังทั่วทั้งไอคอนสยามดื่มด่ำกับอาหารมื้อพิเศษจากร้าน “Blue by Alain Ducasse” ชั้น 1 ร้านอาหารฝรั่งเศสระดับมิชลินสตาร์ที่ผสานความคลาสสิกเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัว ในช่วงซัมเมอร์นี้ เหมาะสำหรับการฉลองกับครอบครัวและคนที่คุณรัก ได้แก่ ‘Business Lunch’ – 2,950++ บาท, ‘Menu Voyage’ – 6 คอร์ส 6,500++ บาท หรือ 8 คอร์ส 8,500++ บาท, ‘Menu Latitude’ – เริ่มต้นที่ 5,900++ บาท ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขกับอาหารฝรั่งเศสชั้นเลิศและบริการเหนือระดับที่ทุกคนไม่ควรพลาดร้าน “Greyhound Café” ชั้น 2 ร้านอาหารสไตล์โมเดิร์น รสชาติดี ชวนอิ่มอร่อยไปกับรสชาติแห่งความสดชื่น กับเทศกาล ‘SAO NAM FESTIVAL’ ที่แรกที่ Greyhound Café พร้อมเสิร์ฟเมนูเย็นฉ่ำ ทั้งคาว หวาน และเครื่องดื่ม พร้อมด้วยเมนูสุดพิเศษที่มีแค่ปีละครั้ง ‘โซเมนเย็นซาวน้ำ’ ความอร่อยแบบบังเอิญ ที่ตั้งใจคัดสรรมาอย่างดี เตรียมสาดความอร่อยรับซัมเมอร์ ได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปร้าน “Bread Street Kitchen & Bar” ชั้น 3 ร้านอาหารของเชฟมิชลินระดับโลก ‘Gordon Ramsay’ ฤดูร้อนนี้ชวนอร่อยไปกับเมนูเครื่องดื่ม ‘Ramsay's G&T’ หนึ่งใน Signature Drinks ที่มาจากชื่อของ Gordon Ramsay ส่วน G&T มาจาก Gin และ Tonic โดยนับว่าป็นเครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยส่วนผสมหลายอย่าง ให้ความสดชื่นจากสมุนไพรและกลิ่นหอมจากดอกไม้นานาชนิด อาทิ ดอกเอลเดอฟลาวเวอร์ (Elderflower) ซึ่งเป็นดอกไม้ท้องถิ่นจากประเทศโรมาเนีย ให้ความหวานซ่อนเปรี้ยวปลายลิ้น หอมละมุน ผสานเข้ากับรสชาติของไซรัปผลไม้ต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยเสริมความสดชื่นให้กับเครื่องดื่มแก้วนี้มากขึ้นอย่างเสาวรสและมะม่วง เหมาะกับอากาศในช่วง Summer เป็นอย่างดีร้าน “แหลมเจริญซีฟู้ด” ชั้น 5 ร้านอาหารทะเลคุณภาพสดใหม่ หน้าร้อนนี้ เสิร์ฟความสดชื่นกับ Summer Fruit ยิ่งทานยิ่งชื่นใจ ฟินจนหยุดไม่ได้ พิเศษกับเมนูมะม่วงหวานฉ่ำ อาทิ ข้าวเหนียวมะม่วง, น้ำมะม่วงปั่น พร้อมทั้งน้ำผลไม้ปั่นอีกหลากหลายเมนู และพิเศษกับเมนูไอศกรีม 1 แถม 1 ทุกรายการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 68ร้าน “Hong Bao” ชั้น 5 ร้านอาหารจีนชื่อดัง รสชาติถูกปาก พร้อมเสิร์ฟเมนู ‘เก็กฮวยหิมะ’ เมนูเครื่องดื่มใหม่จากหงเปา ด้วยความหวานละมุนของน้ำเก๊กฮวยสูตรต้นตำรับของหงเปา นำมาปั่นจนกลายเป็นเกล็ดหิมะ ก่อนท็อปปิ้งด้วยเยลลี่โกจิเบอร์รี ที่นอกจากอร่อยแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้นกันอีกด้วย, ‘ไอศครีมไข่เค็มลาวา และวิปปิ้งครีม’ ซิกเนเจอร์ใหม่ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเมนูฮิตอย่างซาลาเปาไข่เค็มลาวา โดยนำเสนอในรูปแบบของไอศครีม อร่อยด้วยไข่เค็มสุดเข้มข้น หอมนมกลมกล่อม ก่อนจะท็อปด้วยวิปครีมนุ่ม ๆ อีกทั้งยังมีเมนู ‘หมูผัดเปรี้ยวหวาน’ หมูเปรี้ยวหวานในน้ำแข็ง หมูสามชั้นชุบแป้งทอดร้อน ๆ คลุกเคล้ากับซอสเปรี้ยวหวานสูตรเฉพาะ พร้อมผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรด บลูเบอร์รี และสตรอว์เบอร์รี ก่อนเสิร์ฟเย็น ๆ บนน้ำแข็งแห้ง จนเป็นที่มาของรสสัมผัสใหม่ที่ทั้งกรอบและหอมหวานอย่างลงตัวร้าน “GINGER FARM kitchen” ชั้น 6 โซนอลังการ ร้านอาหารพื้นบ้านออแกนิคสไตล์ล้านนา กับตำนานมิชลิน 4 ปีซ้อน! (รางวัลบิบ กูร์มองด์) ซัมเมอร์นี้ชวนพบกับเมนูเปรี้ยวปาก ได้แก่ ตำมะม่วงสุกปลากรอบ, ตำผลไม้เมืองร้อน, ตำเตี๋ยวเย็นเย็นใส่ปลาหมึก, ยำมะม่วงน้ำลายสอ และเมนูเครื่องดื่มเย็นชื่นใจอย่างแมงโก้ซัมเมอร์ ที่ช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดีร้าน “Guljak Tokpoki & Chicken” ชั้น 6 โซนอลังการ ร้านอาหารเกาหลีสุดอร่อยรสชาติไม่ซ้ำใคร หน้าร้อนนี้พบกับ ‘Guljak Summer Splash’ สดชื่นคลายร้อนกับเซตความอร่อยสุดคุ้ม เพียง 499+ บาท (จากปกติ 606+ บาท) ได้แก่ ไก่ทอดเลมอนครีม ไก่ทอดเสิร์ฟพร้อมเลมอนครีมซอส และหัวหอมสไลด์ สูตรพิเศษของกอลจัก ให้รสชาติเปรี้ยวหวานลงตัว, ต๊อกบกกีต้นตำรับแบบเกาหลีแท้ ๆ มาพร้อมกับปลาแผ่น ไข่ และชีส เสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่ม 2 แก้ว คลายร้อนเติมพลังความสดชื่นกันถึงที่ร้าน “Great Harbour” ชั้น 6 ร้านบุฟเฟต์อาหารนานาชาติชั้นเลิศ จัดเทศกาลบุฟเฟต์ทุเรียนปะทะลมร้อนในราคา 199 บาท! (เพียงทานบุฟเฟต์ในราคาเต็ม และเพิ่มเงินเพียง 199 บาท ก็สามารถทานทุเรียนได้ไม่อั้น จากปกติราคาเต็มบุฟเฟต์ทุเรียน 599 บาท) ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย. 68 เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นสุดฮิตในไอคอนสยามอีกมากมาย ที่ร่วมเติมพลังความสดชื่นรับซัมเมอร์นี้ไปด้วยกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นร้าน รส’นิยม, Mozza By Cocotte, PAUL Le Café, Thong Smith, BEARHOUSE, JIAN CHA Tea, KOI Thé, KubKao' KubPla, Sancheck, TANING, Fallabella River Front, Gyukatsu Kyoto Katsugyu, และ HOBS เป็นต้นเปิดพิกัดเมนูคลายร้อน ที่ร้านอาหารชื่อดังในไอซีเอสรับความสดชื่นกับร้าน “Boost Juice” ชั้น G ร้านน้ำผลไม้และสมูทตี้แสนอร่อยที่ดีต่อสุขภาพ ทางร้านต้อนรับซัมเมอร์นี้ไปกับมะยงชิด ที่สุดของผลไม้ประจำฤดูกาล ชวนสดชื่นแบบเต็มคำด้วยสมูทตี้ที่อัดแน่นไปด้วยผลไม้เมืองร้อน มาพร้อมความหอมละมุน รสชาติหวานอมเปรี้ยวในทุกคำที่ทำให้คุณไม่สามารถหยุดจิบได้ ไม่ว่าจะเป็น Mayong Blueberry Chid, Mayong Strawberry Chid, Mayong Lychee Chid ที่จะมาช่วยเติมเต็มทุกช่วงเวลาในวันร้อน ๆ ให้สดชื่นกันทั้งวันร้าน “Olino Crepe & Tea” ชั้น G ร้านเครปและเครื่องดื่มอันหอมหวานสุดอร่อย ฤดูร้อนนี้ทางร้านชวนสดชื่นไปกับมะยงชิด ซันไชน์ ซอฟตี้เครป ครีมชีส ในเมนูใหม่ ‘Marian Plum Series’ อัดแน่นด้วยมะยงชิดสด พร้อมท็อปปิ้งเนื้อมะยงชิดและมะยงชิดเจลลี่ เพิ่มความสดชื่นในทุกคำ และเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้น ด้วยซอสมะยงชิดเข้มข้นและครีมชีสเนียนนุ่ม ละมุนลิ้น ที่มาพร้อมกับแป้งเครปเนื้อนุ่ม สูตรลับเฉพาะจาก Olino อร่อยฟินจนหยุดกินไม่ได้ และยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะทางร้านยังเสิร์ฟความชื่นใจด้วยเมนูเครื่องดื่มที่ช่วยรีเฟรชร่างกายให้พร้อมลุยทุกวันด้วยเมนู ‘ชาข้าวหอมมะยงชิด ซันไชน์ เฟรปเป้’ หอมละมุนจากชาข้าวหอมพรีเมียม ผสานรสหวานอมเปรี้ยวของมะยงชิด ที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน ท็อปปิ้งด้วยเนื้อมะยงชิดและมะยงชิดเจลลี่ เคี้ยวหนุบหนับ หวานฉ่ำลงตัวปิดท้ายกันที่ร้าน “YOU&I Premium Suki Buffet” ชั้น 4 ร้านบุฟเฟต์สุกี้พรีเมียม ชวนดับความเดือดด้วย Slurpee ชาเย็นแบบชื่นใจ สัมผัสชาเย็นหอม ๆ ได้ตั้งแต่อึกแรก หอมละมุนเข้มข้นถึงใจทานได้ไม่อั้น ใส่ไข่มุกเพิ่มความฉ่ำ สดชื่นแบบถึงใจอิ่มอร่อยพร้อมรับพลังความสดชื่น กับเมนูพิเศษคลายร้อนกับร้านอาหารชื่อดัง ที่ “ไอคอนสยาม” และ “ไอซีเอส” ถนนเจริญนคร สามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง ลงสถานีเจริญนคร G2 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM และ ICS