ELIXIR แบรนด์ Anti-Aging อันดับ 1 ในญี่ปุ่น^ เปิดตัวกันแดดผิวสวย พร้อมฟื้นบำรุงคอลลาเจนให้ผิว Day Care Revolution SPF50+ PA++++

แบรนด์สกินแคร์ Anti-Aging อันดับ 1 ในญี่ปุ่น^ ผู้เชี่ยวชาญและได้ค้นคว้าวิจัยด้านคอลลาเจนมายาวนานกว่า 40 ปี เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดกันแดดผิวสวย มาพร้อม MitoRevitalizer ช่วยฟื้นคืนความอ่อนเยาว์ระดับชั้นผิว** โดยแบรนด์ที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสัญญาณแห่งวัย จากความชำนาญด้านวิทยาการคอลลาเจน ผ่านงาน ELIXIR The Powerful Collagen DUO Boost 24 Hour Skin Rejuvenation ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 ณ Sphere Gallery ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์(Senior Brand Manager Cosmetics Division) แบรนด์ ELIXIR ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ELIXIR เป็นแบรนด์สกินแคร์น้องใหม่ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้เครือ Shiseido ที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดในประเทศได้ 3 ปี โดยได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้บริโภคชาวไทย ด้วยกลยุทธ์ที่จะสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย การรีวิวจากอินฟลูเอนเซอร์ และการจัดกิจกรรมป๊อปอัพสโตร์ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์และสัมผัสประสบการณ์ผิวอ่อนเยาว์ด้วยตนเอง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 30 SKU โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอย (Anti-Aging) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมสูงสุด 2. ผลิตภัณฑ์เพิ่มความกระจ่างใส (Brightening) และ 3. ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนและกระชับรูขุมขน (Purifying & Smoothing) ซึ่งมีจำหน่ายอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและอีก 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”“หลังประสบความสำเร็จจากการเปิดตัว ELIXIR The Serum ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ใช้สูงถึง 98%* เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ในปีนี้เราจึงเปิดตัว “กันแดดผิวสวย Day Care Revolution SPF50+ PA++++” ครีมกันแดดสูตรใหม่ล่าสุดในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอย (Anti-Aging) เพื่อต้อนรับหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึง โดยคาดหวังยอดขายเติบโต Double Digits จากปีที่แล้ว"“ปัจจุบันสัดส่วนยอดขายของ ELIXIR ในตลาดออนไลน์มีมากกว่าตลาดออฟไลน์ เพราะการกระจายสินค้าที่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เรากำลังพัฒนา ร่วมกับกลยุทธ์การใช้ CRM Promotion และการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันให้มั่นคง ไปพร้อมกับการขยายฐานลูกค้าใหม่ในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ELIXIR ยังมีพันธกิจในการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายและรีไซเคิลได้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ของทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่ง ELIXIR ปรารถนาที่จะเป็นแบรนด์สกินแคร์ Anti-Aging อันดับ 1 ในใจของชาวไทย โดยสร้างสรรค์ความงามที่ยั่งยืน เพื่อผิวสวยอ่อนเยาว์ไปพร้อมกับการสร้างโลกที่งดงาม” คุณเชิดชัย กล่าวเสริมท่ามกลางปัญหามลภาวะและรังสี UV ที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครีมกันแดดจึงเป็นสกินแคร์ที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับทั้งแสงแดดและแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือและคอมพิวเตอร์เป็นประจำ ELIXIR Day Care Revolution SPF50+ PA++++ สกินแคร์สูตรเฉพาะจาก ELIXIR ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสูตรผสาน 3 คุณสมบัติในหนึ่งเดียว ทั้งไพร์เมอร์ กันแดด และมอยส์เจอร์ไรเซอร์บำรุงผิว เนื้อสัมผัสบางเบาสบายผิว ซึมซาบเร็ว ไม่ทิ้งคราบขาว เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ด้วยเทคโนโลยี MitoRevitalizer ที่ช่วยปกป้องและฟื้นบำรุงคอลลาเจนในระดับชั้นผิว** ให้ผิวละเอียด เนียนนุ่ม เปล่งปลั่งตลอดวัน และ Micro UV Technology ที่อุดมด้วยสารบำรุงผิวอ่อนเยาว์ ช่วยให้เมคอัพติดทนนาน มีให้เลือก 2 สูตร คือ Day Care Revolution SPF50+ PA++++ สูตร Anti-Aging เพื่อผิวอ่อนเยาว์ และ Day Care Revolution Brightening SPF50++++ และสูตร Brightening เพื่อผิวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ ขนาด 35 มล. ราคา 1,365 บาทภายในงานเปิดตัวสุดพิเศษ ELIXIR The Powerful Collagen DUO Boost 24 Hour Skin Rejuvenation ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์การดูแลผิวเพื่อการฟื้นฟูแบบจัดเต็มตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มต้นด้วย 'Day Care Revolution SPF50+ PA++++' กันแดดที่ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV พร้อมบำรุงผิวให้สวยใสท้าแดด จับคู่กับ 'The Serum' เซรั่มเนื้อบางเบาที่ใช้เทคโนโลยี Youth Accelerator Technology ช่วยให้เซรั่มซึมลึกสู่ผิวชั้นต่อชั้นทันที+ ผสานพลังจาก CoreXymide และส่วนผสม Anti-Aging Ingredients มากถึง 21 ชนิด ช่วยฟื้นบำรุงผิวจาก 5 สัญญาณแห่งวัย ไม่ว่าจะเป็นริ้วรอย ความหย่อนคล้อย รูขุมขน จุดด่างดำ หรือความแห้งกร้าน ให้ผิวกลับมาดูอ่อนเยาว์ เฟิร์มกระชับ และอิ่มฟูขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆ สไตล์ Aqua Floral อันเป็นเอกลักษณ์ของ ELIXIR ขนาด 50 มล. ราคา 3,000 บาทELIXIR พร้อมให้คุณสัมผัสประสบการณ์ผิวสวยอ่อนเยาว์ได้แล้ววันนี้ที่เคาน์เตอร์ ELIXIR ทุกสาขา• เซ็นทรัลลาดพร้าว, ชั้น 1 แผนก Beauty Galerie• เซ็นทรัล@เมกาบางนา, ชั้น 1 แผนก Beauty Galerie• เซ็นทรัลชิดลม, ชั้น 1 แผนก Beauty Galerie• เซ็นทรัล เฟสติวัล, เชียงใหม่ ชั้น 1 แผนก Beauty Galerie• เซ็นทรัล ขอนแก่น, ชั้น 1 แผนก Beauty Galerie• เอ็มโพเรียม, ชั้น G แผนก Beauty Hall• เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ, ชั้น M แผนก Beauty Hall• เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค, ชั้น M แผนก Beauty Hall• สยามพารากอน, ชั้น G แผนก Beauty Hallหรือสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้ที่ :• Central Online: https://www.central.co.th/th/elixir• Lazada Flagship Store: https://s.lazada.co.th/s.FzSX2• Shopee Flagship Store: https://th.shp.ee/r1VJKZP#ELIXIRThailand #ELIXIRDayCareRevolution #กันแดดคอลลาเจน #PEARLglowSkin###^จากผลสำรวจยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Anti-Aging Skincare ในประเทศญี่ปุ่น โดย บ. INTAGE Inc., SRI & SRI+ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง 1 มีนาคม 2549 - 28 กุมภาพันธ์ 2566/*สื่อถึงสารบำรุง Collagen GL และผิวชั้นนอกเท่านั้น/**ผิวชั้นนอก/+จากผลการทดสอบความพึงพอใจในกลุ่มตัวอย่าง 52 คน โดย Beauty Evolution Technology Information (Shanghai) Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566/ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล