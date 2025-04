AESLA เปิดประสบการณ์เทรนด์นวัตกรรมความงามปี 2025 ต้อนรับการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ในงาน “49th DST Annual Meeting 2025”

เป็นปีที่นำนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านความงามจากแบรนด์ระดับโลกมาจัดแสดงในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 หรือ “DST Annual Meeting 2025” อย่างเต็มรูปแบบ โดยนอกจากนวัตกรรมที่ได้รับความนิยม รวมถึงนวัตกรรมด้านความงามใหม่ ๆ แล้ว ปีนี้ยังทวีคูณความพิเศษด้วยการนำผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Injectable จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่เพิ่งนำเข้ามาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่บูธและใน AESLA Dinner Symposium อีกด้วยบริษัท เอสล่า จำกัด (AESLA) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านความงามและเวชสำอางระดับโลก มาตรฐาน Gold Standard ที่ผ่านการรับรองจาก U.S. FDA และ Thai FDA ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ครั้งที่ 49 ในงาน 49th DST Annual Meeting 2025 - Celebrating 50th year of DST ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)ซึ่ง DST Annual Meeting ในครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหน ๆ เพราะยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยอีกด้วย โดยมีการรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการแพทย์และแพทย์ที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศและในระดับสากลจำนวนมาก นอกจากการจัดแสดงสินค้าประชาสัมพันธ์ของบริษัทตัวแทนจำหน่ายและแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ แล้ว ยังมีการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในมุมมองใหม่ ๆ ของเทรนด์ความงามร่วมกัน สร้างโอกาสในการอัปเดตข้อมูลให้เท่าทันนวัตกรรม ทันสมัยตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปี 2025 เทรนด์ความงามในปัจจุบันที่กำลังมาแรง รวมถึงเทรนด์ที่อาจเกิดขึ้นและสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ในอนาคตโดยภายในบูธของ AESLA มีมุมให้ร่วมถ่ายภาพและมีกิจกรรมพิเศษมากมาย นอกจากนั้นเพื่อเน้นย้ำแนวทางในการดำเนินธุรกิจตามหลักการ ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดขยะตกค้าง จึงเลือกใช้กระป๋องอะลูมิเนียมที่สามารถรีไซเคิลได้ในการแจกเครื่องดื่มในบูธ พร้อมรวบรวมกระป๋องที่ใช้แล้วเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการขาเทียมสำหรับผู้พิการ ทั้งยังมอบกระเป๋าผ้าสักหลาดแก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริมการใช้ซ้ำ ลดขยะพลาสติก และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนอกเหนือจากการจัดบูธแสดงสินค้า งาน 49th DST Annual Meeting 2025 ในปีนี้ AESLA ยังจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในส่วนของ AESLA Dinner Symposium ภายใต้ชื่องาน “Transforming Aesthetics: Laser Innovations and Regenerative Technology Breakthroughs” โดยมีจุดประสงค์ให้แพทย์ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้เรียนรู้การถ่ายทอดแนวคิด เทคนิค และประสบการณ์จากบรรดาแพทย์ชั้นแนวหน้าที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ประกอบไปด้วย Prof. Dr. Ofir Artzi, ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา, Dr. Jordan V. Wang, Dr. Ting Song Lim และ นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล สำหรับการใช้งาน Product Highlight ของ AESLA อย่าง PicoSure Pro, Potenza, Plinest และ Revanesse รวมถึงมีการนำ DermaV มาพูดถึงในการประยุกต์ใช้ร่วมกับ PicoSure Pro เป็นครั้งแรกอีกด้วยที่สำคัญภายในงาน AESLA Dinner Symposium ยังมีการเปิดตัวกลุ่มแพทย์ที่เป็น “Plinest Advisory Board Thailand” และ “Revanesse KOL Faculty Thailand” ที่จะมาร่วมมือกับ AESLA ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Injectable ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้ง Plinest สาร Polynucleotides (PN‐HPT™) ที่มีความบริสุทธิ์สูงจากบริษัท Mastelli ประเทศอิตาลี PN ตัวแรกของโลกที่สกัดจาก DNA ของปลาเทราต์ และ Revanesse สารฉีดเติมเต็มผิว ผลิตด้วยเทคโนโลยี Thixofix® ลิขสิทธิ์เฉพาะจากบริษัท Prolleniumประเทศแคนาดา ที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างต่อเนื่องกับทิศทางของเทรนด์ความงามในประเทศไทย เป็นการตอกย้ำการให้ความสำคัญกับวงการความงามของประเทศไทยอย่างครบวงจรด้วย Product Highlight ในปีนี้ของ AESLAถือเป็นอีกครั้งที่ภาพรวมของ AESLA ในงาน DST สร้างความประทับใจให้กับบรรดาแพทย์ที่มาร่วมอัปเดตเทรนด์ความงามที่น่าจับตามองในปี 2025 ได้อย่างยิ่งใหญ่และน่าจดจำ ทั้งในแง่ของการจัดแสดงและตกแต่งบูธ, การเล็งเห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Sustainability), กระแสตอบรับใน AESLA Dinner Symposium ที่เต็มไปด้วย Speaker ในเวทีระดับสากล และนวัตกรรมมาตรฐานระดับโลกที่หลายคนรอคอย เรียกได้ว่าถ้าจะนึกถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ AESLA ยังคงเป็น Distributor ชั้นแนวหน้าที่หลายคนนึกถึงเป็นอันดับแรก ๆ ในงาน DST อยู่เสมอปัจจุบัน บริษัท เอสล่า จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทางด้านความงามและเวชสำอางชั้นนำอย่างครบวงจรมากกว่า 14 แบรนด์ ได้แก่ นวัตกรรมจากแบรนด์ Asclepion, biotec italia, Cynosure Lutronic, GME, Human Med, Hydrafacial, Venus, Zimmer และผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Aesthetic accessories ได้แก่ capillus, NoIR, Syris Scientific รวมไปถึงสารฉีดอย่างผลิตภัณฑ์ Plinest จากบริษัท Mastelli และ Revanesseกับ SoftFil จากบริษัท Prolleniumติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข้อมูลข่าวสารของบริษัท เอสล่า จำกัด เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : https://aesla.com/ โซเชียลมีเดีย Facebook: AESLA , Instagram: aesla.aesthetics , LINE OA: @AESLA และ YouTube: @aesla.aesthetics