พริกล้านเม็ด ก็เผ็ดไม่เท่า “KISS OF LIFE” เสียดายแทนคนไม่ได้ดู #KISSROADinBANGKOK สุดจึ้งสมมงตัวมัมเจน 5!

จากนั้นทักทายแนะนำตัว เล่าย้อนความฝันที่เคยตั้ง Bucket Lists ไว้ว่าวันหนึ่งจะต้องมีเวิลด์ทัวร์ของตัวเอง ซึ่งตอนนี้ฝันนั้นก็เป็นจริงแล้ว

ประเทศไทยบ้านเกิดของนัตตี้ อบอวลด้วยความอบอุ่นเป็นพิเศษเมื่อทั้ง 4 สาวต่างหยิบสกิลภาษาไทยมาโชว์กันแบบไม่มีกั๊ก รวมทั้งเรียนรู้กันสดๆ บนเวที ทั้ง “ยินดีที่ได้เจอค่ะ” “อร่อยมาก” “คนสวย” “สุดยอด” และคำที่ทั้งวงยกให้เป็นที่หนึ่งในใจคือ “สวยมาก” เซอร์ไพรส์ทั้งแฟนๆ และนัตตี้เอง เมื่อเบลล์สามารถฟังภาษาไทยที่นัตตี้พูดกับแฟนๆ ออกหมด จนนัตตี้ต้องเอ่ยปากว่า “พูดอะไรไม่ได้แล้วสิ เข้าใจหมดเลย”

ทำถึงแบบไม่ค้านสายตา ไม่กังขาสกิลใดๆ สมมงตัวมัมเจน 5 จนบอกเลยว่า เสียดายแทนคนที่ไม่ได้ดูคอนเสิร์ต#KISSROADinBANGKOK เวิลด์ทัวร์ครั้งแรกของสี่สาวจูบชีวิต#KISSOFLIFEเกิร์ลกรุ๊ปที่อายุเดบิวต์วงยังไม่ถึง 2 ปี แต่เดินหน้าโกยความสำเร็จต่อเนื่องอย่างมหาศาลโดยคอนเสิร์ตลำดับที่ 38 ของตารางเวิลด์ทัวร์ [KISS ROAD] จัดขึ้นที่ประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ผลงานอิมพอร์ตความจึ้งส่งตรงถึงแฟนๆ ชาวไทยอีกครั้งโดย โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment หรือ 411ent) นำโดย กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ แท็กทีมต้นสังกัด เอสทู เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (S2 Entertainment) และ วันเดอร์ (WONDER) ประเทศเกาหลีใต้แค่เปิดตัวก็ปังไม่ออมมือ! สาวๆ KISS OF LIFE ทั้งสี่ จูลี่, นัตตี้, เบลล์ และ ฮานึล เลือกเซอร์ไพรส์คิสซี่ (KISSY - ชื่อแฟนคลับของวง) และผู้ชมในธันเดอร์โดมด้วยการปรากฏตัวจาก 4 ประตูทางเข้าทั้ง 4 มุมฮอลล์ แทนการปรากฏตัวบนเวทีหลักแบบเดิมๆ แล้วออกสตาร์ตกันเลยด้วย 3 เพลงโดนๆ ถึงพริกถึงขิง เริ่มจาก ‘Get Loud’ แล้วระเบิดเวทีละลายกระท่อมน้ำแข็งกับ ‘Igloo’ ไฟลุกพรึบต่อเนื่องที่ ‘Bad News’ ชีเสิร์ฟตั้งแต่เริ่มต้นคอนเสิร์ตกันทีเดียว ไม่เพียงแค่วิชวลตาแตกที่มาพร้อมสเน่ห์เกินต้าน ทั้ง 4 สาว 4 สไตล์ยังเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดเต็มสะกดทุกสายตาจริงๆ แอร์ในฮอลล์เย็นฉ่ำ แต่ทำไมผู้ชมกลับรู้สึกร้อนผ่าว ก็สี่สาวจูบชีวิตฮอตยิ่งกว่าอากาศเมืองไทยไปมากนั่นเองถึงคิวอีกเพลงที่หลายคนถูกใจสุดๆ กับสเตจ ‘Winehouse’ ต่อด้วย ‘Chemistry’ แล้วเข้าสู่พาร์ตโซโลของแต่ละเมมเบอร์ ซึ่งนอกจากเกาหลีใต้แล้วก็มีแค่ที่ไทยเท่านั้น เริ่มด้วยโวคอลเน้นๆ ไฮโน้ตฉ่ำๆ กับ เบลล์ ในเพลง ‘Countdown’ สมมงเมนโวคอล, ต่อด้วย จูลี่ สายแซ่บใน ‘Kitty Cat’ สมเป็นเจ้าแห่งกระทรวงสะโพกเกาหลี ทำเอาผู้ชมร้องขอชีวิต เด็กผู้หญิงจะอยู่กันยังไง, ตามด้วย ฮานึล ที่ปรากฏตัวตรงบริเวณ Gate 1 พร้อมเพลง ‘Play Love Games’ เดินเกมน่ารักจู่โจมคิสซี่ วิ่งซนเสิร์ฟความใกล้ชิดทั่วฮอลล์ ปิดด้วย นัตตี้ กับ ‘Sugarcoat’ ทำเอาทั้งฮอลล์ส่งเสียงกรี๊ดไม่หยุดเมื่อกลับเข้าสู่โหมดงานกลุ่มอีกครั้ง บรรยากาศจะแผ่วได้ไง เดือดๆ สับๆ บูสต์เอเนอร์จีเต็มสูบกันไปเลยกับเหล่าแมลงก้นกระดกสาวสุดเซ็กซี่ในเพลงเก่งที่หลายๆ คนปักลิสต์มาจากบ้านว่าอยากเห็นด้วยตาเนื้อกันสดๆ สักครั้งอย่าง ‘Nobody Knows’ ตามด้วย ‘Te Quiero’ และ ‘Gentleman’ ก่อนเข้าเพลงถัดไปสาวๆ บอกว่า “ทุกคนสนุกไปกับเวทีที่เหลือด้วยนะคะ” จากนั้น 4 สาวประสานเสียงเป็นภาษาไทยว่า "เดี๋ยวก่อน!!!!" แบบย้ำๆ “ถ้าจะให้รถวิ่งได้ดีก็ต้องใช้น้ำมันใช่ไหมคะ แล้วถ้าอยากจะให้ KISS OF LIFE ตั้งใจลุยต่อได้มากขึ้น ต้องใช้อะไร”, "พวกเราจะตั้งใจวิ่งมากๆ จนไม่รู้จะไปโผล่ตรงไหนเลยนะ” สาวๆ 4 คนลงจากเวทีกระจายตัวเสิร์ฟความฟินให้แฟนๆ ทั่วฮอลล์ เปลี่ยนพื้นที่ทุกโซนให้กลายเป็นถนนสาย Kiss Road เชื่อมความใกล้ชิดกับแฟนๆ อย่างแท้จริง ขับเคลื่อนไปด้วยเพลง ‘No One But Us’ และ ‘My 808’สนุกกันต่อกับน้องเหนียว ‘Sticky’ เจ้าของยอดวิวล่าสุด 52 ล้านบนยูทูบ ผลงานสร้างชื่อของพวกเธอที่สามารถคว้าอันดับ 1 จากการโปรโมตในรายการเพลงได้สำเร็จเป็นเพลงแรก และเข้าถึงอันดับ TOP 10 บนชาร์ต Billboard World Digital Song Sales ได้ดูสาวๆ KISS OF LIFE ร้องเต้นกันสดๆ ตรงหน้าช่างดีเหลือเกิน เสิร์ฟต่อด้วย ‘TTG’ อีกหนึ่งไฮไลต์ที่น่าประทับใจ คือช่วงที่สาวๆ ขอให้แฟนๆ ช่วยกันสร้างทะเลดาวจากแสงแฟลชโทรศัพท์มือถือในเพลง ‘Nothing’ ก่อนส่งไม้ต่อให้สองเพลงก่อนอังกอร์อย่าง ‘Midas Touch’ ที่มาพร้อมโปรเจกต์พู่เชียร์สีทองสุดน่ารักจาก KISSY ไทย และ ‘Shhh’ เพลงเดบิวต์ที่แฟนๆ ร้องตามกันได้ทั้งฮอลล์เข้าสู่พาร์ตอังกอร์ อบอุ่นหัวใจขั้นสุดกับเพลงช้าซึ้งๆ ‘Bye My Neverland’ ในบรรยากาศทะเลดาวรอบสองซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่แฟนๆ ชาวไทยนัดแนะกันไว้ แล้วปิดท้ายด้วย ‘Says It’ กับ ‘Back To Me’ พร้อมคำขอบคุณจากใจสาวๆ จูบชีวิตทั้ง 4 ถึงการสนับสนุนของแฟนๆ ตลอดมาโดยเฉพาะ นัตตี้ ซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่มาให้กำลังใจและร่วมชมคอนเสิร์ตในวันนี้ด้วย พูดไปก็ซึ้งไป น้ำตาไหลเป็นเพื่อนนัตตี้กันทั้งฮอลล์แล้ว “อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่า มันไม่ง่ายเลย 10 ปีที่นัตตี้เป็นทั้งเด็กเทรน แล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวมาก่อนหน้านี้ ก็มีช่วงเวลาที่เหนื่อยด้วย แล้วก็อยากท้อด้วย บางทีก็คิดว่าทางนี้ไม่ใช่ทางของเราจริงหรือเปล่า แต่พอวันนี้นัตตี้ได้มาขึ้นเวทีที่ธันเดอร์โดม คือรู้สึกได้เลยว่า มันมีเหตุผลที่หนูไม่ยอมแพ้ เพราะว่าหนูอดทนเพื่อจะมาวันนี้ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำความฝันของนัตตี้ให้เป็นจริง และก็ขอให้ช่วยซัพพอร์ตตลอดไป หนูจะไม่ลืมวันนี้เลยค่ะ”ลีดเดอร์ จูลี่ ยังเปิดใจด้วยว่า “ในอนาคตนะคะ พวกหนูก็จะเรียนรู้หลายๆ อย่าง และจะเติบโตแบบเท่ๆ เลย แล้วก็จะทำให้คิสซี่ทุกคนในที่นี้ภูมิใจในตัวพวกหนูที่สุดในโลกเลยค่ะ รักทุกคนมากๆ เลยนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำให้พวกหนูหัวเราะและยิ้มได้ทุกวันเลยค่ะ” ส่วน เบลล์ ยังแสบซนได้อีก ร้องหาคุณพ่อและคุณแม่ของ นัตตี้ จากกลางเวที คุณพ่อคุณแม่เลยลุกขึ้นยืนโบกมือให้ โมเมนต์นี้ช่างดีต่อใจเหลือเกิน ทั้งสี่สาวทิ้งท้ายด้วยคำสัญญาว่า “จะรีบกลับมาเจอกันอีกแน่นอน” แล้วพากันโค้งขอบคุณโดยพร้อมเพรียงก่อนแยกย้ายกลับบ้านทางผู้จัดงาน โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ยังมีกิจกรรม GOODBYE SESSION สำหรับผู้ชมคอนเสิร์ต “2025 คิสออฟไลฟ์ เฟิร์ส เวิลด์ ทัวร์ [คิส โรด] อิน แบงคอก” (2025 KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD] in BANGKOK) #KISSROADinBANGKOK ทุกที่นั่ง ซึ่งให้ทุกคนได้โบกมือลาสาวๆ แบบใกล้ชิด เก็บเกี่ยวความประทับใจโมเมนต์สุดท้ายติดตัวกลับบ้านอย่างเต็มอิ่ม งานนี้เอกฉันท์ค่าบัตรคอนฯ เท่ากับศูนย์บาทของแทร่! คุ้มสุดๆ กับโชว์จัดเต็ม ไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เด็ดเผ็ดแซ่บที่สี่สาว KISS OF LIFE ทำถึงตลอด 2 ชั่วโมงเต็มแบบพลังไม่ตก เอเนอร์จีไม่อ่อมแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียว สมมงเจ้าของ 15 รางวัลที่พวกเธอกวาดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดบิวต์ในปี 2023 ความสามารถศิลปินเป็นที่ประจักษ์ แถมให้คุณค่าการมีอยู่ของแฟนคลับดังที่พวกเธอบอกว่า "การแสดงของ KISS OF LIFE ต้องมี KISSY ถึงจะสมบูรณ์" สี่สาวจูบชีวิตสมควรได้รับความรักจากทุกคนทั่วโลกไม่เกินจริง