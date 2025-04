โซคูลทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ซีเจ มอร์ ร่วมฉลองสงกรานต์ ชวนลูกค้าทั่วประเทศเย็นใจคลายร้อนรับซัมเมอร์

ร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่น! เทศกาลสงกรานต์ปีนี้เตรียมส่งมอบประสบการณ์ “สงกรานต์โซคุ้ม” ที่รวมความสนุก ความคุ้มค่า และความประทับใจมาให้แบบจัดเต็ม ทั้งโปรโมชั่นที่ให้ลูกค้าสมาชิกสบายการ์ดได้คลายร้อนกันทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมชวนลูกค้าดับร้อนด้วยการสืบสานประเพณีและเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย ผ่านกิจกรรมปาร์ตี้โฟมสุดมันส์ และจุดเติมน้ำฟรีหน้าสาขาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะถึงนี้ลั้ลลาปาร์ตี้โฟม รับประกันความเย็นชุ่มฉ่ำกับกิจกรรมหน้าสาขา จัดเต็มความสนุกในช่วงเทศกาลสงกรานต์กับกับ ปาร์ตี้โฟม ที่ ซีเจ มอร์ สาขา สาขานิรันดร์ซิตี้ลาดพร้าว 101 กรุงเทพฯ ในวันที่ 14-15 เมษายน 2568 และ สาขาบ้านไร่ จ.อุทัยธานี ในวันที่ 17-18 เมษายน 2568 ให้ลูกค้าได้สนุกสุดมันส์ ออกลีลาสนุกสนานไปกับเพื่อนฝูง ครอบครัว หรือคนรู้ใจ ท่ามกลางบรรยากาศสงกรานต์สุดครึกครื้น นอกจากนี้ ซีเจ มอร์ ยังเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการจัด จุดเติมน้ำฟรี มากกว่า 160 จุดทั่วประเทศ ให้ทุกคนได้เล่นน้ำกันอย่างต่อเนื่องสนุกสุดเหวี่ยงตลอดเทศกาล และเพื่อไม่พลาดทุกความเย็นฉ่ำ สามารถตรวจสอบสาขาที่มีจุดเติมน้ำและระยะเวลาการจัดกิจกรรมได้ที่ Facebook แฟนเพจ CJ MOREช้อปคุ้มเย็นใจ กับไอเทมดับร้อนจากซีเจ มอร์พิเศษไปกว่าเดิม! สำหรับลูกค้าสมาชิกสบายการ์ด สงกรานต์นี้ ซีเจ มอร์ มีของขวัญชิ้นพิเศษมามอบให้ เพียงช้อปครบ 300 บาท/ใบเสร็จ รับฟรีทันที "พัดสานเย็นใจ" งานฝีมือจากชุมชนบ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา ที่สานด้วยใจจากสมาชิกในชุมชน ทุกเส้นสายของพัดถูกร้อยเรียงด้วยความประณีตและความตั้งใจ ซีเจ มอร์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งต่องานหัตถกรรมสุดล้ำค่านี้ไปสู่ลูกค้าทุกคนในเทศกาลสงกรานต์นี้ หรือจะเลือกรับ น้ำดื่มคาราบาว ขนาด 1.5 ลิตร เพื่อเติมความสดชื่นในวันสงกรานต์ก็ได้เช่นกัน ตั้งแต่วันที่ 12-24 เมษายน 2568 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)นอกจากนี้ ซีเจ มอร์ ยังมี โปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สินค้าราคาพิเศษ และ ส่วนลดสุดคุ้ม ที่พร้อมมอบความสุขตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับลูกค้าสมาชิกสบายการ์ดทุกคน รับรองว่าคุ้มเกินคุ้ม ทั้งสนุก ทั้งเย็นฉ่ำ แล้วอย่าลืม! แวะมาเติมความสดชื่นไปด้วยกันได้ที่ ซีเจ มอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook แฟนเพจ CJ MORE, LINE Official Account @CJ MORE, Instagram : cjmoreth และ TikTok : CJ More