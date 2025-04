ตำนานที่ยังมีลมหายใจ “STING” ประกาศเวิลด์ทัวร์ใหม่เอาใจชาวร็อกวัยเก๋า“STING 3.0” 25 กันยายนนี้ ที่ยูโอบีไลฟ์

ทัวร์ครั้งนี้นอกจากฟรอนต์แมนอย่างตัว STING แล้ว เขายังมาพร้อมกับทีมนักดนตรีระดับท็อป ไม่ว่าจะเป็น Dominic Miller มือกีต้าร์คู่ใจที่ออนทัวร์ร่วมกับเขามาอย่างยาวนาน พร้อมด้วย Chris Mass มือกลองขั้นเทพจาก Mumford & Sons และ Maggie Rogers การันตีว่าครั้งนี้จะได้ฟังผลงานเพลงสุดคลาสสิกของ STING รวมไปถึงเพลงระดับตำนานของ The Police แน่นอน ไม่ว่าจะเป็น “Every Breath You Take”, “Englishman in New York”, “Roxanne” รวมไปถึงเพลงใหม่อย่าง เพลงใหม่ของเขา “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”ทัวร์คอนเสิร์ต "STING 3.0" ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยม จากการที่บัตรขายหมดอย่างรวดเร็ว ทั้งยังได้รับคำวิจารณ์เชิงบวกจากสื่อหลาย ๆ สำนัก เช่น“ค่ำคืนสุดพิเศษ ที่เราได้ดูคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลกในบรรยากาศสุดเป็นกันเอง – มันจะเป็นโชว์ที่ถูกพูดถึงไปอีกหลายปี” (Oakland Press Detroit) “การแสดงที่สมศักดิ์ศรีศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในยุคของเขา” (Wiki Metal São Paulo)“ทัวร์ "STING 3.0" ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงเพลงฮิตในอดีตของเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือนสมุดบันทึกการเดินทางในเส้นทางดนตรีของเขา ในทุกการแสดง ความเก๋าของ STING ทำให้เรารู้สึกว่าโชว์ของเขานั้นสดใหม่อยู่เสมอ” (Pinnacle Gazette South Africa)“STING ยังคงอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพของเขา ทั้งเสียงเบสและเสียงร้องยังคงลึกซึ้ง ทรงพลัง เผลอ ๆ ทำได้ดีขึ้นทุก ๆ วันด้วยซ้ำ” (La Jornada Mexico City)“เสียงร้องไร้ที่ติ กับซาวด์ที่ปรับแต่งมาอย่างแม่นยำราวกับนาฬิกาสวิส ทำให้เห็นชัดเจนว่าทัวร์ “STING 3.0” นี้เป็นมากกว่าการรำลึกถึงอาชีพของเขา มันคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่” (Vistazo Ecuador)แฟน ๆ STING ห้ามพลาด กับการกลับมาของคอนเสิร์ตระดับตำนานที่ใคร ๆ หลายคนรอคอย เริ่มจำหน่ายบัตรรอบพรีเซลส์สำหรับแฟนคลับ วันจันทร์ที่ 28 เมษายน เวลา 10.00 น.พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรมาสเตอร์การ์ดในไทย รับสิทธิ์ซื้อบัตรคอนเสิร์ตรอบพรีเซลส์ เริ่มจาพพรีเซลล์สำหรับผู้ถือบัตร UOB Mastercard เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00น. วันอังคารที่ 29 เมษายน ถึงเวลา 12.00 น. วันพุธที่ 30เมษายน ตามด้วยการซื้อบัตรพรีเซลล์สำหรับผู้ถือบัตร Mastercard ทั่วไป เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. วันพุธที่ 30เมษายน และสิ้นสุดในเวลา 13.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 1พฤษภาคม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ priceless.com/musicพรีเซลส์สำหรับสมาชิก Live Nation Tero วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม (10.00 - 22.00 น.) สามารถสมัครสมาชิกและซื้อบัตรได้ทาง Livenationtero.co.th เพื่อสมัครสมาชิกฟรีและเข้าถึงการซื้อบัตรพรีเซลล์ จำหน่ายบัตรทั่วไปวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง thaiticketmajor.com สามารถตรวจสอบแพคเกจ VIP ได้ทาง https://vip.livenation.asia/