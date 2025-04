คู่ฉาว ผกก.ระดับโลก และนักแสดงคู่ใจ! "ฮงซังซู – คิมมินฮี" มีลูกคนแรกด้วยกัน หลังสัมพันธ์รักนอกสมรสนาน 10 ปี

แหล่งข่าวจากวงการภาพยนตร์เผยว่า คิมมินฮีเพิ่งคลอดบุตรชาย และกำลังพักฟื้นอยู่ที่ศูนย์ดูแลหลังคลอดในเมืองฮานัม จังหวัดคยองกี ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าทารกจะถูกลงทะเบียนในทะเบียนบ้านของฮงซังซู หรือจะใช้ชื่อของคิมมินฮีเพียงฝ่ายเดียวข่าวการตั้งครรภ์ของคิมมินฮีเริ่มแพร่ออกมาตั้งแต่เดือนมกราคม และในเดือนกุมภาพันธ์ เธอถูกจับภาพได้ขณะยืนเคียงข้างฮงซังซูที่สนามบินอินชอน พร้อมครรภ์ที่โตชัดเจน ทั้งคู่มุ่งหน้าไปร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน ซึ่งผลงานเรื่อง What Does That Nature Say to You ของฮงได้รับเลือกเข้าประกวดแม้คิมมินฮีจะมีชื่อเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว แต่เธอกลับไม่ปรากฏตัวในงานเปิดตัวหรือแถลงข่าวใดๆ ตลอดเทศกาล ขณะที่ฮงซังซูขึ้นเวทีเคียงข้างนักแสดงนำอย่าง ฮาซองกุก, ควอนแฮฮโย, โจยุนฮี และคังโซอี พร้อมกล่าวถึงกระบวนการสร้างหนังในแบบเฉพาะตัวว่า “ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายยังไง อาจฟังดูขี้เกียจ แต่ผมเขียนบทเอาวันก่อน หรือแม้แต่วันถ่ายเลย ตามที่นึกออกในตอนนั้น”แม้จะเป็นกระแสดัง แต่ภาพยนตร์ของฮงไม่ได้รับรางวัลใดจากเบอร์ลินในปีนี้ อย่างไรก็ตาม นี่นับเป็นปีที่หกติดต่อกันที่เขาได้รับเลือกให้เข้าประกวดในเทศกาลระดับโลกนี้ย้อนกลับไปในปี 1985 ฮงซังซูเคยสมรสกับภรรยา ขณะศึกษาในสหรัฐฯ และมีบุตรสาวหนึ่งคน เขายื่นเรื่องขอไกล่เกลี่ยหย่าตั้งแต่ปี 2016 แต่กระบวนการหย่าล่มเพราะภรรยาไม่ยอมรับเอกสารการเปิดเผยความสัมพันธ์กับคิมมินฮีในปี 2017 สร้างแรงสั่นสะเทือนในเกาหลีอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเธอถอนตัวจากวงการบันเทิงอย่างเงียบๆ และหันไปมีบทบาทเบื้องหลังในงานของฮงแทน