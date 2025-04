คืนดีกันแล้ว! "มาดอนน่า – เอลตัน จอห์น" สงบศึกหลังวิจารณ์ดุ "เลิกลิปซิงค์ได้แล้ว!" เมื่อร่วม 20 ปีก่อน

แฟนๆ ถึงกับตาค้างเมื่อมาดอนน่าโพสต์ภาพคู่กับเอลตัน จอห์นลงอินสตาแกรม พร้อมแคปชัน “ในที่สุดเราก็ฝังขวานกันแล้ว!!!” บ่งบอกว่าศึกเก่าที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2002 ได้ปิดฉากลงอย่างสวยงามย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน เอลตันเคยออกปากวิจารณ์มาดอนน่าอย่างเผ็ดร้อน ทั้งเรื่องการลิปซิงก์บนเวที ไปจนถึงตำหนิการคว้ารางวัล Best Live Act ที่ Q Awards ปี 2004 ว่า “ตั้งแต่เมื่อไหร่ลิปซิงก์กลายเป็นการแสดงสด?”ดราม่ายังไม่จบเท่านั้น เพราะในงานลูกโลกทองคำปี 2012 มาดอนน่าคว้ารางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยมเฉือนเอลตันไปอีก ทำเอาเดวิด เฟอร์นิช สามีของเอลตันถึงกับออกโรงตำหนิผลรางวัลต่อหน้าสื่อแต่ภาพวันวานเหล่านั้นจางหายไปทันทีที่มาดอนน้าเดินเข้าไปหาเอลตันหลังเวที SNL และคำแรกที่เธอได้ยินจากเขาคือ “ให้อภัยฉันด้วย”มาดอนน่าย้อนความประทับใจว่า ครั้งหนึ่งเธอเคยแอบหนีออกจากบ้านเพื่อไปดูคอนเสิร์ตของเอลตันในวัยรุ่น และมันเป็นแรงบันดาลใจให้เธอกลายมาเป็นศิลปินในวันนี้เอลตันเองก็ไม่ลังเลที่จะขอโทษต่อสาธารณะ เขาแสดงความเสียใจที่เคยพูดจาไม่เหมาะสม พร้อมยกย่องมาดอนน่าในฐานะผู้บุกเบิกวงการเพลง และนักเคลื่อนไหวด้าน HIV/AIDS ที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งและเพื่อเป็นสัญญาณแห่งมิตรภาพบทใหม่ เอลตันยังได้แต่งเพลงให้มาดอนน่า พร้อมชวนเธอร่วมงานอีกครั้ง! มาดอนน่ากล่าวว่า “ทุกอย่างเหมือนหมุนมาครบรอบ” พร้อมปิดท้ายด้วยท่อนจากเพลงดังของเอลตัน “And you can tell everybody, this is your song”