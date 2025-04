“ปั่น.เป็น.หนัง BIKE TO FILM” และ ภาพยนตร์ไทยคัตเดียวยาวที่สุดในโลก 100 นาที THE WORLD LONGEST ONE CUT THAI FILM “ดีเนาะ วันคัต ONE CUT MONK” 2 ภาพยนตร์ที่จะสร้างสถิติโลกใหม่ ให้กับคนไทย

แม้จะเป็นหนังที่ถ่ายทำวันคัต แต่ก็กลายเป็นมหากาพย์การสร้างที่ยาวนาน ถึง 7 ปี 2561-2567 ผูกพันกับการปั่นจักรยานล้อโตทางไกล ทีทำให้เกิดสถิติ ความเรียล ความดราม่ามากมาย เป็นการปั่นจักรยานเขียนบท เตรียมการถ่ายทำ รวมระยะทาง กว่า 7,000 กิโลเมตรกระทั่งสองพี่น้องตระกูล “นรินทร์”(ผกกและครีเอทีฟชื่อดัง) และน้องชาย(สถาปนิกและครีเอทีฟหลายผลงาน ผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตงานที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในหลากหลายรูปแบบงาน เช่น งานอีเวนท์ มิวสิควีดีโอ แอนนิเมชั่น หนังโฆษณา หนังสั้น หนังใหญ่ กองถ่ายจากต่างประเทศ ฯลฯ) ได้มาสนใจเรื่องราวของการปั่นจักรยานล้อโต เพื่อถ่ายภาพยนตร์ ONE CUT ของพี่ตั๊ก อรุณศักดิ์ อ่องลออ ผู้กำกับโคตรอินดี้ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างภาพยนตร์สารคดี ที่พิสูจน์ หัวใจยิ่งใหญ่ของพี่ตั๊กในครั้งนี้ BIKE TO FILM ตั้งเป้าส่งชิงออสการ์ให้ทันในครั้งหน้า“เมื่อปี พ.ศ. 2543 ย้อนกลับไป 25 ปี ผมได้มีโอกาสดูหนังที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ สาขาหนังสารคดีเรื่องยาวยอดเยี่ยม จากประเทศภูฏาน เรื่อง "The Cup" เล่าเรื่องราวของสามเณรธิเบต ที่อยากดูฟุตบอลโลก จนต้องลงจากภูเขาสูง เพื่อมาเอาจานดาวเทียม แล้วกลับขึ้นไปติดตั้ง เพื่อได้ดูฟุตบอลโลกกัน ผมเกิดความรู้สึกขึ้นพร้อมกัน 2 อย่างคือ ประทับใจ ในความมานะพยายามเพื่อสร้างฝันให้เป็นจริง กับ อิจฉา ว่าหนังจากภูฏาน ประเทศเล็ก ๆ ยังสามารถไปยืนบนเวทีออสการ์ ที่เป็นงานระดับโลกได้ ทำไม หนังจากประเทศไทยของเรา ถึงยังไม่มีที่ยืนในเวทีออสการ์นี้บ้างเลยหลังจากนั้นประมาณ 7 ปีที่แล้ว ผมได้รับรู้เรื่องราว ของผู้กำกับหนังท่านหนึ่ง ผ่านทางพี่ชายของผม ซึ่งก็คือ พี่ตั๊ก อรุณศักดิ์ อ่องลออ พี่ตั๊กมีความมานะพยายาม ที่จะปั่นจักรยานล้อโต เป็นเวลา 10 วัน เริ่มจาก วันที่ 13 ตุลาคม (วันสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 9) จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม (วันสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 5)โดยเริ่มจากปี พ.ศ. 2561 และจะทำต่อเนื่องไปในทุก ๆ ปี นั่นคือ "ปั่นกตัญญู ปั่นเปลี่ยนชีวิต" แล้วพี่ตั๊กก็เกิดความคิดที่จะทำหนังวันคัต คัตเดียวจบ เรื่อง "ดีเนาะ วันคัต One Cut Monk" ขึ้นในระหว่างปีแรกที่เริ่มกิจกรรมนี้ ผมยังคิดเลยว่า ไม่น่าจะทำได้สำเร็จ และก็ได้ยินปัญหาการผลิตที่ยากลำบากมาก ๆ มาเป็นระยะ จนเมื่อต้นปี พ.ศ. 2568 พี่ตั๊กได้ชวนให้เข้าไปดูหนังวันคัต เรื่องแรกของไทย"ดีเนาะ วันคัต One Cut Monk" ที่เพิ่งตัดต่อร่างแรกเสร็จ ผมประทับใจมาก ๆ เพราะ การผลิตหนังแบบวันคัต เทคเดียวจบทั้งเรื่องร่วม 100 นาที เป็นวิธีผลิตหนังแบบที่ยากที่สุดในโลก เป็นที่ยอมรับในวงการหนังมานานแล้ว ผมจึงมาฉุกคิดว่า ความมานะพยายามกว่า 7 ปี ที่จะผลิตหนังเรื่องนี้ ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าของสามเณรธิเบต จากหนังเรื่อง "The Cup" เลยผมจึงขอพี่ตั๊ก ทำหนังสารคดีเรื่องยาวเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ โดยขอให้พี่ชายผม สุกิจ นรินทร์ ที่มีฝันอยากพาหนังไทยไปยืนบนเวทีออสการ์ให้ได้ มาเป็น Producer นี่คือที่มาของ "ปั่น.เป็น.หนัง Bike To Film" ที่ผมมีความตั้งใจจะทำให้สำเร็จ และส่งเข้าประกวดในเวทีออสการ์ให้จงได้ แม้ว่าจะตามหลังหนังจากประเทศภูฏาน กว่า 25 ปีก็ตาม” พี่หน่องบอกถึงแรงบันดาลใจ และพี่ต้อมจึงกล่าวเสริมว่า“การทำหนังสารคดีส่งชิงรางวัลออสการ์ เป็นฝันที่ปรารถนาจะทำให้สำเร็จมาร่วม 20 ปีละครับ พลาดโอกาสมา 2 หนที่เกือบจะได้ทำ จนมาถึงปีนี้ที่ได้มาเจอเรื่องราวสุดเหลือเชื่อ ในการรังสรรค์ปรากฏการณ์ทั้งทางศาสตร์ของภาพยนตร์ และประเด็นทางสังคมในวงกว้างของพี่ตั๊ก-อรุณศักดิ์ ซึ่งผมมองว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมแสวงหามาช้านาน และเข้าทางกรรมการออสการ์ในสาขาสารคดีอย่างที่สุด”ภาพยนตร์ที่โชว์พลังผู้กำกับฯ นักแสดง และทีมงานทีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน การเริ่มต้น ตั้งแต่ต้นคิดการปั่นจักรยาน ปั่นไปเขียนบทไป เตรียมงานกันไป ถ่ายทำกันไปในท่ามกลางอุปสรรคนานา จนต้องหยุดกอง เช็คความพร้อมกันใหม่ถึง สองครั้ง ในระหว่าง 7 ปีและในที่สุดครั้งที่ 3 ปี 2567 จึงสำเร็จลงตัวอย่างภาพยนตร์หลายๆ รางวัล ทั้งออสการ์และเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลก มักจะมีเหตุผลหนึ่งคือความเป็นลองเทค เช่น 1917 / ลาลาแลนด์ / ดังเคิรก / เบิร์ดแมน รวมถึงหนังเล็กๆ เรื่องหนึ่งที่ลงทุนเพียง 8 แสนบาทแต่กวาดรายได้นับ พันล้านบาททั่วโลก ” วันคัตออฟเดอะเดด “ซึ่งก็มีลองเทค ยาวเพียง 37 นาที หลายเรื่องก็เป็นลองเทค และเป็นวันคัตเทียมๆ คือใช้เทคนิคช่วย อย่าง ROPE อัลเฟรด ฮิตช์ค็อก / 1917 / เบิร์ดแมน จากลองเทค แล้วใช้เทคนิคเชื่อมจนเสมือนวันคัตแต่วันคัตแท้ มี หนัง “รัสเซียนอาร์ต” หนังรัสเซีย ความยาว 90 นาทีกับหนังไทยเรื่องนี้ ดีเนาะวันคัต ที่ยาวถึง 100 นาที ขอแซงหนังรางวัลปาล์ทองคำ สัก 10 นาที ของแทร่ครับ“หนังอ่ะนะ...จะกี่คัตก็ตาม หากไม่สนุกคนดูไม่ชอบ-เขาคงไม่ดูหรอกครับ เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะกี่คัต คนที่จะสนใจหนังวันคัต ก็คือคนทำหนัง คนในวงการหนัง เขาสนใจว่ามันจะคัตเดียวจริงรึเปล่า” พี่ตั๊ก อรุณศักดิ์ อ่องลออ ของเรากล่าวไว้เมื่อหลายปีก่อน เขาจึงตั้งใจว่า ภาพยนตร์ “ONE CUT MONK ดีเนาะวันคัต ต้องสนุกให้ชาวบ้านชอบ และคัตเดียวจริงๆ ให้คนทำหนังทั่วโลกสนใจ ได้โชว์ซอฟท์เพาเวอร์หนังไทย คนทำหนังไทย และศักยภาพคนไทย ไปทั่วโลก“เรื่องนี้ชาวบ้านสนุกแน่ และก็คนทำหนังทั่วโลกสนใจแน่นอน ผมมั่นใจ” และเช่นเดียวกันกับ ความภาคภูมิใจของ สองพี่น้อง ตระกูลนรินทร์ ที่จะมาเก็บกำ ยำรวมเบื้องหลัง และภาพรวมของการปั่นจักรยานทั้ง 7 ปี เป็นสารคดีอิ้นดี้ อันยิ่งใหญ่ BIKE TO FILM ที่แสดงให้เห็นถึงพลัง ศรัทธา ความรักของ พี่ตั๊ก อรุณศักดิ์ อ่องลออ ผกก ภาพยนตร์ “ดีเนาะวันคัต ONE CUT MONK” ที่ฝันไกล จะไปให้ถึงออสการ์อีกไม่นานนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุด ที่คนทำหนังไทย จะได้นำหนังไทย "ดีเนาะ วันคัต ONE CUT MONK" ภาพยนตร์ไทยคัตเดียว เฟี้ยว!!!,,,ยาวที่สุดในโลก ถึง 100 นาที THE WORLD LONGEST ONE CUT THAI FILM ออกเผยแพร่สู่ตลาดโลก เพื่อเป็นการสนับสนุนซอฟพาวเวอร์ไทย ในด้านการผลิตภาพยนตร์ ว่าเราได้มาถึงจุดบนสุดของขบวนการผลิตหนังที่ยากที่สุด และได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ เป็นการใช้ทฤษฎี "ยืนบนบ่ายักษ์" (ลดเวลาการปีนป้ายไปที่สูงด้วยตัวเอง แต่ใช้ตัวช่วยคือสิ่งที่สูงอยู่แล้ว) เปรียบ "การยอมรับในการผลิตหนังวันคัต ว่าเป็นการผลิตหนังที่ยาก ระดับโลก" เป็น "บ่ายักษ์" ให้หนังไทย เราได้ไปยืนสูงในทันที (หนังวันคัต แบบ Feature Film ความยาวขนาดนี้ ต้องติดอันดันดับ 1 ใน 25 ของโลก ทันที)อีกทั้งเนื้อหาที่บอกเล่าความเป็นอยู่ในวิถีไทยอีสาน ใช้ภาษาถิ่น และแฝงปรัชญาความคิดบวก "ดีเนาะ"ก็เปรียบเหมือนน้ำทิพย์ ที่จะหล่อเลี้ยงทั้งสังคมไทย และต่างประเทศ ให้มีความสุขมากยิ่ง ๆ ขึ้นหนังไทยจะยืนเด่นเป็นสง่าในเวทีโลกทันที ที่เผยแพร่หนังเรื่องนี้ออกไป สะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้สร้าง ผู้กำกับฯ นักแสดง ทีมงาน และผู้สนับสนุนทุกคน ในการผลักดันซอฟพาวเวอร์ไทย ในด้านการผลิตหนังให้โลกชื่นชม...ภาพยนตร์ คอมมาดี้ ฟีลกู๊ด พูดอิสาน ไม่มีคัท ไม่มีสแตนอิน เทคเดียวเฟี้ยวทั้งเรื่อง ความยาว : 100 นาที / นำแสดงโดย ต๊อด ปนพงษ์ ไขแสง /จวบ เป็นต่อ /อู๊ด เป็นต่อ /ฝ้าย เมฆะ / นวลละออง ดอนเสือ /พราว ภัทราวดี (เจ้าของเพลง ชีวิตเมียเช่า) สายเชีย แสงวิโรจน์ /เหลือเฟือ ม๊กจ๊ก /อาฉี เสียงหล่อ /ป้าแดง ราศี ยินดี /หนุงหนิง สิงหราช /เอมมี่ แม็กซิม /แป้นเฮง เฮง /เครา แมดแมน /พิม พิชชี่ /แบ๊งค์ คอนสาร /ยายโรส ธนนันทน์ /ยูมิโกะ มิยากิ / “ต้นขิง” ฐิติกาญจน์ พันธ์สังข์ และ “จื้อหลิง” ดลณพรรณ ศริรยานต์นักแสดงรับเชิญพันหน้า ซ่าส์ หมาว้อ อำนวยการสร้างโดย : ธนาพัฒน์ เสถียรจารุพงศา / พัชรียาภรณ์ สิงหพัฒน์ ผู้ช่วยอำนวยการสร้าง : สุกิจ นรินทร์ / ธีรภัทร นรินทร์ / อนุชิต รัตนะวัน อำนวยการสร้างบริหาร : ราทินา พร้อมพราว / ดร.อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ กำกับภาพยนตร์ : อรุณศักดิ์ อ่องลออSPECIFICATION รายละเอียดภาพยนตร์รูปแบบ : ภาพยนตร์สาระคดีขนาดยาวเรื่อง : “7 ปีฝัน ปั่นไป ทำไป หนังไทย วันคัต เสร็จแล้วนะ . . . ดีเนาะ!”“7 years of dreaming, cycling and making,Thai movie One Cut is finally finished. 