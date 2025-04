ตกหลุมรักเป็นรอบที่ร้อย! ‘อีมินโฮ’ เสิร์ฟฉ่ำพลังงานรักล้นฮอลล์ ใน 2025 LEE MINHO ASIA FANMEETING TOUR ‘MINHOVERSE IN BANGKOK’

ทำเอาแฟนๆ ชาวไทยตกหลุมรักเป็นรอบที่ร้อยกับความน่ารักของนักแสดงหนุ่ม อีมินโฮ ที่ได้รับความรักจากแฟนๆ อย่างล้นหลาม ซึ่งล่าสุดได้จัดงาน 2025 LEE MINHO ASIA FANMEETING TOUR ‘MINHOVERSE IN BANGKOK’ ณ UOB LIVE, EMSPHERE เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา เสิร์ฟความฟินด้วยความร่วมมือของ 3 ผู้จัดคุณภาพอย่าง SUDSAPDA ENTERTAINMENT โดย AME IMAGINATIVE ร่วมกับ The DnD และ Bee Good Entertainment เนรมิตงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ให้กลายเป็นอีกโมเมนต์ดีๆ ที่เต็มไปด้วยความสุขและความทรงจำล้ำค่าที่ไม่อาจลืมได้ลงระหว่าง อีมินโฮ และ MINOZ ชาวไทยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยแฟนๆ มากมายทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางมาให้กำลังใจ อีมินโฮ กันเต็มพื้นที่จัดงาน สื่อได้ถึงความนิยมที่ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องของ อีมินโฮโดยงานแฟนมีตเริ่มขึ้นด้วยการปรากฏตัวของพระเอกหนุ่มสุดหล่อฉายา “เจ้าชายแห่งประเทศไทย” ที่เปิดโชว์แรกด้วยเสียงเพลงอันไพเราะพร้อมแสงสีเสียงตระการตา โดยมี ดีเจโบ-ธนากร ชินกูล รับหน้าที่พิธีกรดำเนินความสนุกในงาน อาสาพาแฟนๆ ทุกคนออกเดินทางสู่จักรวาลที่ชื่อว่า 'MINHOVERSE' กับการใช้ AI Chatbot อ่านความคิดในใจของ อีมินโฮ ต่อด้วยการพาแฟนๆ ไปทำความรู้จักกับเสน่ห์อันหลากหลายของ อีมินโฮ ผ่านบทบาทการแสดงในซีรีส์เรื่อง 'When The Stars Gossip' ที่ออกอากาศเมื่อเร็วๆ นี้จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่า ‘Minozverse’ โดยใช้ช่วงเวลาที่มีค่านี้ส่งต่อพลังงานให้กับแฟนๆ อย่างใกล้ชิดผ่านการเล่นเกม Level Up Mini Game และการจัดแฟนไซน์เฉพาะกิจกันแบบสดๆ บนเวทีหลังจากที่ไม่ได้จัดมานาน เพื่อสร้างความทรงจำที่ไม่มีวันลืมให้กับแฟน ๆ ซึ่งงานนี้ อีมินโฮ จัดเต็มแฟนเซอร์วิสทั้งสบตาและโอบกอดอย่างใกล้ชิด เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ กันลั่นฮอลล์นอกจากนี้ อีมินโฮ ยังได้เตรียมคลิปวิดีโอพิเศษมาฝากแฟนๆ บอกเล่าเรื่องราวที่มองย้อนกลับไปยังช่วงเวลาที่เดินมาด้วยกันกับแฟน ๆ และแสดงความขอบคุณต่อ MINOZ ทั่วโลก ซึ่ง อีมินโฮ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า "ผมหวังว่าในอนาคต 10 หรือ 20 ปีข้างหน้าเราจะได้สบตากันและมีช่วงเวลาที่มีความสุขเช่นนี้ในที่เดียวกันเสมอ" และนี่คือความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดของ อีมินโฮ ที่มีต่อแฟนๆ เรียกได้ว่างานนี้เต็มอิ่มทุกความสุข ความประทับใจ นับเป็นเวลาเกือบ 3 ชั่วโมงที่แสนพิเศษแบบไม่มีวันลืมเลยทีเดียว