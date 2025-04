เยาวชนสุดเจ๋งจาก THE POWER BAND ขึ้นคอนเสิร์ต BODYSLAM POWER OF THE B-SIDE CONCERT

ภายในคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้นำบทเพลงของวงบอดี้สแลม มาเรียบเรียงรูปแบบใหม่ ร่วมกับวงซิมโฟนีออร์เคสตรากว่า 40 ชิ้น จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จนเกิดเป็นเพลงเวอร์ชันสุดพิเศษอันทรงพลัง พร้อมเปิดตัว 4 เยาวชนจาก THE POWER BAND ได้แก่(วงนิวคลัสเตอร์) และ 3 นักร้องนำจากวง Belebt ได้แก่และร่วมขึ้นโชว์ในเพลงซึ่งวินาทีที่น้อง ๆ ขึ้นเวทีก็สามารถฉายแสงเจิดจรัสคู่กับวงบอดี้สแลมได้อย่างมืออาชีพนอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์ของพื้นที่แห่งโอกาสคือกิจกรรมบริเวณหน้างาน ที่เปิดโอกาสให้ 6 วงดนตรีจาก THE POWER BAND มาร่วมร้องเพลงเปิดหมวกการกุศล ได้แก่(ป๋องสั้น) และพร้อมเชิญชวนผู้ชมร่วมบริจาคเพื่อมูลนิธิก้าวคนละก้าว สมทบทุนโครงการก้าวเพื่อน้องฯ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้ชมในงาน ซึ่งทั้งหมดมองว่างานคอนเสิร์ตนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ได้รับ จึงอยากส่งต่อโอกาสดี ๆ นี้ให้กับน้อง ๆ เพื่อร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับพวกเขาต่อไปตัวแทนวงจาก THE POWER BAND SEASON 3 และ 4 กล่าวว่า ผมเริ่มเล่นกีต้าร์มาตั้งแต่อายุ 8 ขวบ ชอบสร้างสรรค์หาคอร์ดใหม่ ๆ ในการเล่น นอกเหนือจากเพลงเดิมที่มีคอร์ดเก่าอยู่แล้ว เพื่อให้เพลงที่เล่นนั้นเป็นสไตล์ของตนเองมากยิ่งขึ้นครับ วันนี้ผมได้โอกาสจากเวที THE POWER BAND ที่ช่วยสานต่อความฝัน ทำให้ผมได้ขึ้นคอนเสิร์ตเล่นดนตรีกับพี่ ๆ วงบอดี้สแลม เพราะนี่อาจจะเป็นครั้งเดียวที่จะมีโอกาสได้เล่นดนตรีกับศิลปินระดับประเทศตัวแทนวงจาก THE POWER BAND SEASON 3 กล่าวว่า พวกเราวง Belebt มีพี่ตูน บอดี้สแลม เป็นไอดอล วินาทีที่ทราบว่าจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงกับพี่ตูน ทุกคนตื่นเต้นกันมาก ๆ และอยากทำโชว์นี้ให้เต็มที่ที่สุด ตอนอยู่บนเวทีกับพี่ตูน แล้วมีคนดูในฮอลล์ปรบมือชื่นชม เป็นความทรงจำที่พวกหนูจะไม่มีวันลืมเลยค่ะทั้งนี้ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และพันธมิตรทางดนตรี ผู้จัดประกวดวงดนตรีสากล THE POWER BAND ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นเวทีแห่งโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่พัฒนาศักยภาพทางดนตรีให้กับเยาวชนไทยที่มีพลังสร้างสรรค์ทางดนตรี พร้อมสร้างโอกาสบนเส้นทางสู่การเป็นศิลปินอาชีพในอนาคต