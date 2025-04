เรียกว่ามีความสุขและอบอุ่นสุดๆ สำหรับนักแสดงสาว "อุ้ม ลักขณา" ที่ล่าสุดได้จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 42 ปี โดยมีทั้งครอบครัว และเพื่อนๆ ที่สนิทมาร่วมงานอย่างสนุกสนานนอกจากนี้ "อุ้ม ลักขณา" ยังสาดโมเมนต์หวานกับแฟนหนุ่มลงอินสตาแกรม ตามสไตล์ที่ไม่ปิดแต่ก็ไม่เปิดชัดๆ สักที พร้อมแคปชั่น "Thank you for making my birthday so incredible! Just having you by my side is all I wished for and more. I U my A #doublea #aummybdparty" งานนี้เรียกว่ายิ้มรับความสุขในวันคล้ายวันเกิดไปเลยทีเดียวจ้า