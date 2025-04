Avalon Live เปิดศักราชปี 2025 ด้วยโปรเจกต์สุดมันส์! MY FIRST STORY ใน MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025 IN BANGKOK

เริ่มแล้ว! เริ่มเลย!เปิดสตอรี่ 2025 ด้วยโปรเจกต์เดือดๆ จัดหนักจัดเต็มประเดิมปี ด้วยการแสดงสดอันทรงพลังของวงร็อกที่คอ J-Rock ทั้งหลายต่างเฝ้าคอย กับโซโล่คอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทย ในรอบ 13 ปี!กรุงเทพฯ พร้อมหรือยัง? พบกันที่ดีเดย์เสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2568 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี งานนี้เตรียมฟิตร่างกายให้พร้อม เพราะพวกเขาจะมาทำให้คุณกระโดดอย่างสุดเหวี่ยง ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างแน่นอน!เกี่ยวกับวงร็อกที่เริ่มก่อตั้งในย่าน ชิบูย่า โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2011 นับตั้งแต่เดบิวต์จนถึงวันนี้ พวกเขาโลดแล่นในวงการเพลงญี่ปุ่นมากว่า 13 ปี และสร้างสรรค์ผลงานเพลงคุณภาพมากมายสมาชิกวงประกอบด้วย:🎤 Hiroki “Hiro” Moriuchi – ร้องนำ🎸 Nobuaki “Nob” Kato – เบส🎸 Teruki “Teru” Nishizawa – กีตาร์🥁 Shohei “Kid’z” Sasaki – กลองจากฝีมือทางดนตรีที่ยอดเยี่ยม ทำให้พวกเขามีเพลงฮิตมากมาย เช่น REVIVER, Missing You, Mukoku, レイメイ (Dawn), Fukagyaku Replace และเพลง I'm a Mess ฝีมือการแต่งโดยหนุ่มฮิโระ ก็ได้รับรางวัล Best Lyrics Award จาก Japan Record Awards 2023และในปี 2024 เพลง "Mugen" ซึ่งเป็นเพลงที่ร่วมร้องโดย MY FIRST STORY และ HYDE ได้รับการเลือกให้เป็นเพลงประกอบอนิเมะทีวีเรื่อง "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Pillar Training Arc" ก็กลายเป็นเพลงฮิตอย่างมากในแวดวงเพลงญี่ปุ่นในปีนั้นนอกจากนี้ผลงานที่ได้ร่วมทำกับศิลปินชื่อดัง ทำนองเพลงของพวกเขามีทั้งความหนักหน่วง เกรี้ยวกราด แต่ผสมผสานกับเนื้อเพลงที่สวยงาม จึงทำให้ได้รับความนิยมจากแฟนเพลง J-Rock ทั้งไทยและต่างประเทศมาอย่างยาวนานและในปี 2025 พวกเขาก็กำลังจะจัดทัวร์คอนเสิร์ต FLEX TO THE MAX TOUR 2025 ซึ่งจะมีการแสดงในอารีน่าทั้งหมด 7 รอบ และถือได้ว่าเป็นทัวร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาในรอบ 5 ปีครึ่ง ไม่เพียงเท่านี้ พวกเขาก็มีแผนที่จะเอเชียทัวร์ครั้งแรกนับตั้งแต่เดบิวต์มาอีกด้วย🎟 ข่าวดีสำหรับแฟนๆ ชาวไทย! MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025 IN BANGKOK จะเปิดจำหน่ายบัตรวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2568 เวลา 11.00 น ทางโดย Avalon Live ผู้จัดสายเจมือหนึ่ง ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมและโปรเจกต์ดีๆ จาก Avalon Live ได้ที่:📌 Facebook: AVALONLIVE📌 Twitter: Officialavalon