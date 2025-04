"แบมแบม" สาปมิจฉาชีพ หลอกขายบัตร ขอให้ไส้พันกัน

นับเป็นคอนเสิร์ตที่แฟนๆ อากาเซ่รอคอยมายาวนานกว่า 5 ปี สำหรับคอนเสิร์ตของก็อตเซเว่น "2025 ก็อตเซเว่น คอนเสิร์ต <เนสต์เฟส> อิน แบงคอก" #GOT7_NESTFESTinBKK ที่ตอนนี้บัตรขายหมดเกลี้ยงในเวลาอันรวดเร็วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุด "" 1 ในสมาชิกวง Got 7 ได้มาร่วมงาน GHUANG ASIA S2 - Grand Debut Night โดยเจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงคอนเสิร์ต Got7 ที่จะมาถึงในวันที่ 2-3 พฤษภาคม ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ว่า รับรู้สึกกดดัน แฟนๆ คงคาดหวังคอนเสิร์ตรอบนี้ไว้เยอะมาก บอกจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง"sold out เรียบร้อย ก็ดีใจครับ คือเห็นยังมีหลายคนที่ไม่ได้ จริงๆ เราไม่รู้ต้องทำอะไรยังไงด้านตรงนี้เหมือนกัน จริงๆ อยากให้ทุกคนมาดูพวกเราจริงๆ เพราะพวกเขารอเรากันมานาน รู้สึกดีใจนะ แต่ในอีกด้านหนึ่งรู้สึกว่ากังวลพวกเขารอกัน แล้วคาดหวังคอนเสิร์ตรอบนี้ไว้เยอะมาก ซึ่งเราก็ไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวัง (เพิ่มรอบได้ไหม?) หลายๆ เมมเบอร์ รวมทั้งตัวเราเองด้วยมีงานต่อ เลยอาจจะเพิ่มรอบไม่ได้"รับมีความคาดหวังเยอะยิ่งกดดัน"จริงๆ ก็นิดนึง แต่อย่างน้อยเราก็ได้เตรียมตัวไปในระดับหนึ่งแล้ว ยังไงก็ตามทั้งเรื่องโชว์ รวมถึงคอนเนคชั่นกับแฟนคลับบนเวทีเราพยายามจะทำให้ดีที่สุด แล้วจะทำให้ทุกคนอิ่มกับการดูคอนเสิร์ตนี้ให้ได้มากที่สุด เรื่องโชว์เราก็แบ่งหน้าที่กัน ส่วนใหญ่เราจะได้หน้าที่รีเมิกซ์เพลง เหมือนคอนเสิร์ตเกาหลีที่ผ่านไป ส่วนเมมเบอร์คนอื่นก็มีอีกฝ่ายหนึ่งที่รับผิดชอบ"เตือนเหล่าสาวกอากาเซ่อย่าหลงเชื่อระวังมิจฉาชีพหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต GOT7 สาปแช่งใครหลอกขายขอให้ไส้พันกัน"มีด้วยหรอ อันนี้เราอยากบอกแฟนคลับทุกคนว่า การที่ไปดูหรืออยากเจอพวกเรา เราต้องขอบคุณจริงๆ สมมติถ้าเราเกิดกดไม่ได้จริงๆ เราก็ควรปล่อยให้มันเป็นไปตามชะตากรรม เพราะมันก็มีดวงของแต่ละคน คือถ้าไม่ได้จริงๆ รอเชียร์หน้าจอมีความสุขมากกว่าไหม มันเยอะจนจับยากแล้ว ดีที่สุดอย่าไปสนับสนุน เอาจากเว็บไซต์อย่างเดียว หรือเอาที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วกัน ใครที่ยังไม่ได้เดี๋ยวคงมีอีกแหละครับ""ตั้งแต่ปีที่แล้วของเราที่ราชมังคลาฯ อันนี้ต้องยอมรับว่า ถ้าต่างชาติเขามีการโกงกันนอกประเทศอาจจะจับยากหน่อย โปรโมเตอร์ของเราเป็นคนไทย ถ้าเป็นที่ไทยอย่างน้อยเราพอทำอะไรได้ ซึ่งรอบนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูฟีดแบคแล้วกัน จริงๆ ไม่ใช่เรากับพี่เจฟ มีหลายๆ คน ทั้งนักร้องเมืองไทย เคป๊อป ต่างชาติ มีการโกงกันเยอะแน่นอน""ที่พี่เจฟแช่งไปมันยังไม่พอ ขี้หักในมันก็เอาออกได้ แต่คนเป็นมิจฉาชีพเขาไม่ดูคอนเสิร์ตอยู่แล้วไงเขาซื้อมาขาย แช่งยังไงดีขอให้โดนหลอกกลับ ไส้พันกัน เราอยากบอกอาการเซ่และแฟนคลับทุกๆ คนที่ชอบไปดูคอนเสิร์ต ไม่อยากให้สนับสนุนตรงนี้จริงๆ เรื่องกฏหมายยากที่จะจับคนพวกนี้ ด้วยเขาโกงในโซเชียลยิ่งจับยากเข้าไปใหญ่ ถ้าเขาโกงในระบบตัวเองมันยังพอจับได้ ยังไงก็ตามอย่าซัพพอร์ตคนพวกนี้ครับ ไม่ได้ไปดูจริงๆ ก็เข้าใจคำว่าเสียดายและเสียใจ แต่อย่าไปสนับสนุนอะไรที่มันไม่ถูกกฏหมายเลยดีกว่า"บอกได้เล่นคอนเสิร์ต 2 วัน ก็ถือว่าปาฏิหาริย์แล้ว"จริงๆ ก็รู้สึกไม่ดีที่ยังมีอีกหลายๆ คนที่ไม่ได้บัตร เราก็อยากจะหาวิธีให้แต่มันก็ยากนิดนึง ถ้าปลอบใจในอีกด้านหนึ่งคือ หวังว่าจะมีที่ๆ ใหญ่กว่าราชมังคลาฯ แล้วกัน เปิดหลายวันไม่ได้ครับ เพราะมันมีเรื่องตารางของสนามด้วย ตารางของ 7 คนด้วย คือ 2 วัน ที่ได้มาก็ปาฏิหาริย์สุดๆ แล้ว"ลุ้นปล่อยเพลงไทย ซิงเกิ้ลที่ 2 ในปีนี้"ไม่มีครับ เราเพิ่งปล่อยไปเอง มันต้องใช้เวลาเตรียมตัวนิดนึง เดี๋ยวเราจะเริ่มรวมตัวอีกทีนึงประมาณอีกอาทิตย์กว่าๆ ที่เกาหลี และจะเริ่มเตรียมจริงๆ จังๆ แล้ว และเวลาทำซิงเกิ้ลใหม่จะปล่อยแค่เพลงแต่ไม่มีมิวสิควีดีโอหรือโปรดักชั่นอื่นเข้ามา มันเสียเซลฟ์ GOT 7 ถ้าทำจริงๆ ควรปล่อยมาให้เต็มที่เลยดีกว่า""หลายคนรอเพลงไทยแบมอยู่ ปีนี้จะได้ฟังเพลงใหม่ไหมหรอ จริงๆ จะพูดยังไงดี เอาเป็นว่าตอนนี้ 70 เปอร์เซ็นต์ อย่าให้เราหลุดเลย คือถ้าเราทำได้จริงๆ เราจะทำให้มันเกินคาดกว่าที่ทุกคนคิด สัญญาเลยครับ"