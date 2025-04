“Jet lag เจ๊ทแหลก” ซิตคอมสุดป่วนเรื่องแรกของ BeOnCloud พร้อมเหินฟ้าเสิร์ฟความฮาแบบจัดเต็ม !

มาขึ้นเครื่องไปพร้อมกันกับเที่ยวบินสุดเพี้ยน แสนชุลมุน รับประกันเสียงหัวเราะตั้งแต่บนภาคพื้นไปจนถึงบนฟ้า !

เมื่อค่ายผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ที่สร้างผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกอย่างเปิดตัวซิตคอมเรื่องแรก พร้อมเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในไทยและต่างประเทศให้สมกับฐานแฟนของค่ายนี้ที่มีอยู่ทั่วโลก งานนี้สวนกระแสแบบสุด ๆ เล่นท่ายากแบบไม่หยุด เพราะในขณะที่หลาย ๆ ที่ได้ชะลอการผลิตผลงาน แต่บอกเลยที่นี่ไม่ ! แถมโปรดักชันครั้งนี้ก็ลงทุน ใส่เต็มสมชื่อค่าย ไม่ได้มาแนวขำ ๆ เล่น ๆ แน่นอน เพราะสร้างโรงถ่ายใหม่อีกแล้ว พร้อมการดีไซน์มุมกล้องแบบซีรีส์ ฟอร์มยักษ์เรื่องนึงเลยทีเดียว !เตรียมพบกับความบันเทิงสุดวายป่วง ฮากระจายในซิตคอมสุดปั่นที่รวมทุกความบ้าบอไว้ บนเที่ยวบินเดียว ! เมื่อ "กรีฑา รับบทโดย คิวพี ณสิริ" หนุ่มหน้ามึนคนซื่อ ที่ต้องกลายเป็นสายลับจำเป็นให้กับ "เจ๊พร รับบทโดย ป๊อก ปิยธิดา" เจ้าของสายการบินโลว์คอสต์ที่กำลังจะเจ๊ง แถมยังต้องแทรกซึมเข้าไปทำงานใน แกลมเมอร์รัสแอร์ไลน์ สายการบินคู่แข่งที่เต็มไปด้วยความลับซ่อนเร้น ความมันส์ทั้งหลายมันจะเกิดเพราะเหล่าเพื่อนร่วมงานสุดเพี้ยนจี๊ดจัดของเขา อย่าง "พี่ชาย รับบทโดย มาย ภาคภูมิ" "ออนิว รับบทโดย ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส" "ติดกิ๊ฟ รับบทโดย ปันปัน สุทัตตา" "ชบา รับบทโดย เอิ้ก ชาลิสา" และ "สกาย รับบทโดย นินิว นิว" แถมด้วยผู้โดยสารที่ทำให้แต่ละไฟลต์ ต้องมีเรื่องให้ปวดหัวกันไม่หยุด ! พร้อมแขกรับเชิญมากฝีมือ ในแต่ละตอนที่จะมาเซอร์ไพรส์พ่วงด้วยภารกิจสุดอลเวง ที่ไม่มีใครคาดคิดใครที่ชอบมุกแสบ ๆ สถานการณ์พีค ๆ แบบไม่มีพักและตัวละครที่ไม่มีใครยอมใคร บอกเลยว่างานนี้ทีมผลิตเค้าก็ไม่ได้ ธรรมดาเพราะได้ผู้กำกับมากฝีมืออย่าง กฤษณะ จิตรเนาวรัตน์ (ชอ) ที่มีผลงานด้านซิตคอมมาแล้วอย่าง "หกฉากครับจารย์" "ระเบิดเถิดเทิงซอยข้าใครอย่าแตะ" "เถิดเทิงม่วนคักฮักหลาย" เป็นต้น แถมยังเสริมทัพด้วย Creative Director แห่งยุค ! ฝน Monsterfon โปรดิวเซอร์มือทองสายรายการออนไลน์ที่หาตัวจับได้ยากในตอนนี้เพราะทำอะไรออกมาก็ไวรัล ไปทั่วบ้านทั่วเมืองทางด้านคุณองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์และมีเดีย บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น (Mr. Ongard Prapakamol, CEO of TrueVisions and Chief Media Officer at True Corporation) กล่าวว่า "ทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) พร้อมมากที่จะเปิดประสบการณ์สุดพิเศษ สู่การเป็น Home of Entertainment เต็มที่กับการคัดสรรคอนเทนต์ที่ดีที่สุด จากหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ไทย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละคอนเทนต์ กำลังเป็นที่นิยมอยู่มากทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ และในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก ที่ทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ได้ผลิต คอนเทนต์ขึ้นมาเป็นของเราเอง (TrueVisions NOW Original) เพื่อตอบโจทย์ความชอบของกลุ่มเป้าหมาย ทุกไลฟ์สไตล์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งรูปแบบและการรับชมซึ่งทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ได้ร่วมมือกับ BeOnCloud ในการผลิต โปรเจกต์ฟอร์มใหญ่อย่างซิตคอม "Jet lag เจ๊ทแหลก" ในครั้งนี้