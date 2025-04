“ฟลอยด์” พา “นนนี่-แอ็คมี่” ทัวร์นิวยอร์ก ชมบาส NBA พร้อมเปิดคลาสสอนมวยสุด Exclusive

เมื่อสุดยอดมวยระดับตำนานของโลกฉายา “เดอะ มันนี่” ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ ที่ใช้ชีวิตหลังแขวนนวมแบบติดแกรมสุดหรู ล่าสุด ฟลอยด์ เปิดเพนต์เฮาส์ส่วนตัวต้อนรับ แอ็คมี่ DoubleDeep และนางเอก นนนี่ ณัฐชา ที่มหานครนิวยอร์ก พร้อมพาชมวิวตัวเมืองสุดอลังบน Balcony ขนาดกว่า 3,100 ตารางฟุตที่ Baccarat Hotel and Residences ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มเพนต์เฮาส์ไฮเอนด์ในนิวยอร์ก พร้อมแลกเปลี่ยนและพูดคุยธุรกิจกันอย่างถูกคอ แอ็คมี่ ก็ได้มอบเสื้อ #iHoldACT ที่สกรีนภาพใบหน้าของฟลอยด์ที่มีเพียงตัวเดียวในโลกเป็นของขวัญที่แสดงถึงมิตรภาพ ในขณะที่ ฟลอยด์ ฟลอยด์ ก็ได้มอบนาฬิกาฝังเพชรสุดหรูยี่ห้อ Avi & Co. รุ่น Frosted Collection มูลค่ากว่า 5.4 ล้านบาทให้ แอ็คมี่ เป็นของขวัญเช่นกัน จากนั้นทั้งคู่ได้ถ่ายรูปและวีดีโอร่วมกับ Avi Hiaeve (อาวี เอฟ) ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Avi & Co. เป็นที่ระลึกทริปนี้ ฟลอยด์ พา แอ็คมี่ ไปชมยิมส่วนตัวที่ TBE Mayweather Fitness พร้อมเปิดคลาส สอนมวย ส่วนตัวสำหรับแอ็คมี่ จากนั้นพาทั้งคู่ไปร่วมชมการแข่งขันบาสเก็ตบอล NBA โซน Celeb Block ที่นั่งแถวหน้าสุดที่สงวนไว้ให้เหล่าคนดัง ทั้งจากวงการบันเทิง, กีฬา, ธุรกิจ และราชวงศ์บางประเทศ แถม แอ็คมี่ ยังได้ถ่ายภาพร่วมกับนักบาสคนดัง Anthony Davis ซึ่งจัดว่าเป็น Super Star ของทีม Dallas Mavericks อีกด้วยตลอด 4 วัน ฟลอยด์ ก็ได้โพสต์ทั้งภาพและวิดีโอที่บรรยายความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อ แอ็คมี่ ลงในช่องทางโซเชียลของตนเองทุกช่องทางซึ่งที่มียอดผู้ติดตามกว่า 50 ล้านคน ที่สำคัญสื่อ Gossip ใหญ่ของอเมริกาอย่าง TMZ และ MARCA ก็รายงานความเคลื่อนไหวครั้งนี้ ทำให้กลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็วแต่ที่สร้างกระแสมากที่สุดก็คือโพสต์ล่าสุดของ ฟลอยด์ ที่ลงภาพพร้อมกล่าวว่า “สัปดาห์ที่แล้วผมมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกับแอ็คมี่ ผู้ก่อตั้งของโปรเจกต์ ผมเชื่อมั่นในตัวแอ็คมี่และศักยภาพของสิ่งที่เขาทำเพราะมีความเติบโตและชุมชนที่มีความร่วมมือกันอย่างแข็งแกร่ง” ทางด้าน แอ็คมี่ ก็ได้ลงโพสต์ในโซเชียลของตัวเองด้วยข้อความว่า “ขอต้อนรับ ฟลอยด์ เข้าสู่ครอบครัวและชุมชน ACT เราชื่นชมแนวคิดและการตัดสินใจด้วยจิตวิญญาณระดับแชมป์ของคุณ” ซึ่งโพสต์ทำแชทของทุกคนแทบแตก แฟน ๆ DM กระหน่ำเข้ามาหาทั้งคู่ทุกช่องทาง แถมมีการแชร์และติดแฮชแท็กมากมาย อาทิ #iHoldACT, #iLoveACET, #FloydMayweatherถือได้ว่าเป็นทริปของสองคนดังระดับโลกแห่งสองวงการที่มีแนวคิด ไลฟ์สไตล์ และแนวคิดทางธุรกิจเดียวกันสามารถสร้างความสั่นสะเทือนเกินคาด ก็น่าจับตามองว่า ที่ว่า ฟลอยด์ และ แอ็คมี่ จับมือดีลธุรกิจกันในครั้งนี้คืออะไร และจะสร้างปรากฏการณ์ให้วงการได้ตื่นตะลึงกันได้ขนาดไหน ก็คงต้องติดตามชมกันตอนต่อไปแบบห้ามกระพริบตา