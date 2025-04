อาทิตย์นี้ 6 เมษา กดบัตรให้ทัน! QUEEN OF T-POP แอ้ม อัจฉริยา กับคอนเสิร์ตผ่านปลายปากกา “HER VERSE & HIS VOICE CONCERT” Written by AMP ACHARIYA

ปรากฏการณ์คอนเสิร์ตเพลงฮิตแห่งยุคเตรียมตัวให้พร้อม! "แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์" โปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงมือทองแห่งวงการ T-POP เจ้าของฉายา “QUEEN OF T-POP” กำลังจะสร้างตำนานบทใหม่ ด้วยคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ “HER VERSE & HIS VOICE CONCERT” Written by AMP ACHARIYA รวมบทเพลงฮิตที่กวาดยอดวิวรวมทะลุ 1,000 ล้านวิว มาไว้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ที่นี่ที่เดียว!ครั้งแรกที่บทเพลงจากปลายปากกาของเธอ จะถูกถ่ายทอดแบบสด ๆ โดยสุดยอด 7 ศิลปินแถวหน้าของไทย BILLKIN / F.HERO / NONT TANONT / NUNEW / POP PONGKOOL / PP KRIT / URBOYTJ จะมาสาดพลังเสียงใส่กันแบบไม่มีใครยอมใคร พร้อมตีความเพลงฮิตที่คุณเคยฟัง ให้กลายเป็นเวอร์ชันที่คุณไม่เคย ได้ยินที่ไหนมาก่อน! อาทิ สลักจิต - POP PONGKOOL ft. Da Endorphine, ขึ้นใจ – NUNEW, ถามคำ – URBOYTJ, ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ – BILLKIN, พิง - NONT TANONT, ลังเล - PP KRIT, Sad Movie - F.HERO ft. Brightพบกับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ กับ 2 รอบการแสดง วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2568 และวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2568 @ BITEC Live บัตรราคา 6,000 / 5,500 / 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 บาท เปิดขายบัตร วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ทาง I HAVE TICKET#HERVERSEandHISVOICE#AMPSONGCONCERT#LOVEiSSHOWBiZ#LOVEiSENTERTAINMENT