เตรียมแตกแตน! “ซาร่า คาซิงกินี” มาแล้วจ้า ลงประกวด MUT บึงกาฬ อ้อนขอกำลังใจ

ทำแฟนนางงามร้องโอ้มายก๊อดเลยทีเดียว หลังจากที่คุณแม่ลูก 2ประกาศ Road To MUT ที่จังหวัดบึงกาฬ โดยงานนี้ เจ้าตัวได้โพสต์ภาพเปิดตัว พร้อมแคปชั่นว่าRoad To MUT บึงกาฬRoad To Miss Universe Thailand 2025#กระทรวงนางงาม“Sarah Casinghini Road To Miss Universe Thailand Samutsakhon & Buengkan 2025ADVERTISMENTTHE NEW ERA OF MUT & ME MYSELFมิสยูนิเวิร์สสมุทรสาคร – Miss Universe Samut Sakhonช่วยเป็นกำลังใจ ช่วยซัปพอร์ตผู้หญิงคนนี้ หน่อยได้ไหมคะ ?ใครมาชวนก็ไม่เคยไป ถึงจะเป็นความคิดความฝันที่อยากทำสักครั้งในชีวิต จนปีนี้ คิดว่า พร้อมแล้วเพราะทุกอย่างแบบสับแบบใหม่ ในสไตล์ MGIxMUT ฝากตัวกับ PDวรรณและบอสณวัตน์ ด้วยนะคะ”