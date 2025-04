เปิดปฐมบทนวัตกรรมใหม่ INTERLINK BASE UPDATE : NEW & NEXT INNOVATION พลิกโฉมโลกการสื่อสาร สร้างปรากฏการณ์นำเทรนด์โซลูชั่นล้ำสมัยใหม่ล่าสุด

ครั้งแรกในไทย กับที่สุดของโซลูชั่น ด้วย INNOVATION ที่ล้ำสมัย บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น ตอกย้ำคุณภาพจากการเป็นผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน และเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ LINK AMERICAN CABLING และ 19”GERMANY EXPORT RACK ประกาศอัปเดตนวัตกรรมขั้นสุดแห่งปี 2025 ที่พร้อมพลิกโฉมโลกแห่งการสื่อสาร ในงาน NEW PRO TECH INTERLINK BASE UPDATE: NEW & NEXT INNOVATION ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับความต้องการของอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจในยุคดิจิทัล ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พบกับโซลูชั่นที่ครบวงจรทั้งในปัจจุบัน และอนาคต อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯวันนี้ (26 มีนาคม 2568) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ยกระดับไปอีกขั้น ล่าสุดได้ตั้งใจพัฒนา นำนวัตกรรมใหม่ที่จะมาขับเคลื่อนอนาคต เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น และเพื่อรับมือกับความท้าทายที่กำลังจะมาถึง ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน พร้อมทั้งเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ LINK จากสหรัฐอเมริกา และ 19”GERMANY EXPORT RACK มากว่า 38 ปี โดยได้ประกาศศักดิ์ดา นำเสนอ 12 โซลูชั่น ที่เป็นขั้นสุดแห่งโครงสร้างพื้นฐาน “THE UNRIVALED OF INFRASTRUCTURE” ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับใช้ได้ง่าย และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี ผู้เชี่ยวชาญของอินเตอร์ลิ้งค์ฯ เป็นผู้บรรยายรายละเอียดนวัตกรรมแบบเจาะลึก พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เป็นพลังงานหลักของโลกอนาคต ในงานนี้อีกด้วยโดยนายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ EXCLUSIVE AUTHORIZED DISTRIBUTOR จาก LINK และเจ้าของลิขสิทธิ์ 19”GERMANY EXPORT RACK กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อินเตอร์ลิ้งค์ฯ พร้อมขับเคลื่อนวงการเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล ดังนั้น การนำผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่เข้ามาจะเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารให้มีความล้ำหน้า จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่ง LINK ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกงานระบบ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งในภาคธุรกิจ และลูกค้าทั่วไป ตั้งแต่ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่สำหรับองค์กร ไปจนถึงโซลูชั่นที่เหมาะกับการใช้งานภายในที่พักอาศัย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ และบริการ"สำหรับนวัตกรรมใหม่จาก LINK AMERICAN CABLING & 19” GERMANY EXPORT RACK ภูมิใจเสนอผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นใหม่ที่ล้ำสมัย ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างครบวงจร โดยการผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การเชื่อมต่อ และการสื่อสารในทุกระดับเป็นไปอย่างราบรื่น ตอบโจทย์การใช้งานในระบบเครือข่ายที่มีความซับซ้อน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้SUPER S SERIES มาพร้อมกับ UTP CAT6A และ FTTR SOLUTIONS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมขั้นสูงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างสายสัญญาณแบบเปิด (OPEN CABLING) โดยมีแนวคิดหลัก "SMART, SMALL, SAVE"SMART : ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะSMALL : ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา แต่ให้ประสิทธิภาพสูงSAVE : ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง ลดต้นทุนค่าบำรุงรักษาLINK SOLAR CABLING SOLUTION : พลังงานที่สำคัญสำหรับอนาคต เป็นโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาตรฐาน และสะดวกในการติดตั้ง ทั้งผู้ใช้งาน และผู้ติดตั้ง ซึ่งสามารถใช้งานกับ SOLAR ROOF, SOLAR FARM และ FLOATING SOLAR และยังทดสอบผ่านมาตรฐาน AD8 สามารถจมน้ำได้ 1 เมตรโดยที่ยังนำไฟฟ้าได้สมบูรณ์LINK TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL : SFP (SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE) MODULE เป็นส่วนสำคัญของชั้น PHYSICAL LAYER ในระบบสื่อสารผ่านไฟเบอร์ออปติก โดยทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติกเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูง LINK เข้าใจถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์สวิตช์ แต่ด้วยความหลากหลายของแบรนด์ และรุ่นของสวิตช์ในตลาด อาจเกิดปัญหาความเข้ากันได้ (COMPATIBILITY) ซึ่งทำให้การเชื่อมต่อเกิดความไม่เสถียร ดังนั้น LINK TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL จึงเป็นคำตอบ พร้อมให้บริการช่วยเหลือ และแก้ไขทุกปัญหา เพื่อให้การเชื่อมต่อของเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ และไม่มีสะดุดจุดเด่นของบริการ LINK TRANSCEIVER CLINIC FOR ALL:ALL COMPATIBILITY : LINK เป็นเจ้าของสิทธิ์ในการเข้ารหัสสวิตช์ของทุกแบรนด์ ซึ่งหมายความว่า ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของแบรนด์หรือความยาวสายไฟเบอร์ นอกจากนี้เรายังมีบริการ การสาธิตการใช้งาน เพื่อให้คุณมั่นใจในสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อจัดส่งภายใน 3 วัน : มั่นใจได้แน่นอนว่าการดำเนินงานของคุณจะไม่สะดุด ด้วยบริการจัดส่งสินค้ารวดเร็วภายใน 3 วันรับประกัน 3 ปี : มอบความมั่นใจในคุณภาพ ด้วยการรับประกันที่ยาวนานที่สุดในตลาดหากพบปัญหา รับประกันการเปลี่ยนสินค้าใหม่ 100% ทันที19” GERMANY EXPORT RACK : นวัตกรรมใหม่ของ GERMAN RACK แข็งแกร่งที่สุดที่เคยมีมาGERMAN RACK ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดของตู้แร็ค ซึ่งถูกนำไปใช้ในโครงการขนาดใหญ่ทั่วโลก วันนี้ NEW GERMAN RACK ได้พัฒนาขีดจำกัดไปอีกขั้น ด้วยเทคโนโลยี จากวิศวกรรมขั้นสูงจากเยอรมนี สู่การสร้างตู้แร็คที่แข็งแกร่งที่สุด ดังนี้ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น 2 เท่า : ผลิตจากเหล็กอีเล็คโตร-กัลวาไนซ์หนา 2.5 มม. ซึ่งมีความทนทานมากกว่าถึง 2 เท่าเทคโนโลยีการออกแบบขั้นสูง : การออกแบบ MODULAR KNOCKDOWN ที่ล้ำสมัย ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของโครงสร้าง พร้อมทั้งยังติดตั้งง่ายกว่าเดิมZEROGAP ZEAL – ระบบปิดผนึกอากาศ : เทคนิค ZEROGAP ZEAL ช่วยปิดผนึกประตูได้อย่างแน่นหนา พร้อมทั้งระบายอากาศร้อนออกด้านบนได้อย่างรวดเร็ว ปกป้องอุปกรณ์ภายในจากความร้อนการออกแบบเพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพ : ดีไซน์ใหม่ ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ได้สูงสุด โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ทำให้ใช้พื้นที่เต็มตาม U ที่ระบุ และใช้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพNEW & NEXT นวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนอนาคตการก้าวสู่อนาคต LINK ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนา และคิดค้น ซึ่งในอนาคตอันใกล้ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลจะกลายเป็นส่วนสำคัญยิ่งของทั้งธุรกิจ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ในปี 2025 กระแส ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (DIGITAL TRANSFORMATION) จะผลักดันให้ ดาต้าเซ็นเตอร์ (DATA CENTER) มีบทบาทที่สำคัญยิ่งขึ้น และในยุคที่ DATA CENTER มีความซับซ้อน ร่วมกับความต้องการในการขยายระบบที่สูงขึ้น และต้องประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่มากขึ้น รวมไปถึงการเติบโตของ AI และ CLOUD COMPUTING ที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้ โซลูชันที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องสามารถจัดการได้ง่าย ปรับเปลี่ยนได้สะดวก และยังคงรักษาความน่าเชื่อถือ ความยืดหยุ่น และความพร้อมใช้งานที่สูงสุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ LINK ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนา "LINK DATA CENTER INTERCONNECT CABLING SYSTEM" เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ได้แก่DOUBLE Q SERIES : LINK FIBER OPTIC ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ PIGTAIL, PATCH CORD, CONNECTOR และ ADAPTER ออกแบบมาเพื่อความทนทาน ประสิทธิภาพสูงในสภาวะสุดขั้ว และวัสดุคุณภาพเยี่ยมล่าสุด LINK ได้เปิดตัว DOUBLE Q SERIES ซึ่งมีจุดเด่น ดังนี้วัสดุคุณภาพสูง (HIGH-QUALITY COMPONENTS)LINK คัดสรรวัสดุพรีเมียม เช่น แกนเซรามิก (CERAMIC FERRULES) เพื่อลดการสูญเสียสัญญาณ และเพิ่มความทนทานสูงสุด โดย DOUBLE Q SERIES ผลิตภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เข้มงวดการจัดส่งที่รวดเร็ว (QUICK RESPONSE)LINK มีสต็อกสินค้าจำนวนมาก และมีแผนโลจิสติกส์ขั้นสูง เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงเวลา และรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับทุกการเชื่อมต่อด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรLINK มีสายไฟเบอร์ PIGTAIL & PATCH CORD หลากหลายรุ่น เช่น SC, LC, ST, FC, MTRJ, MTP และ MPO รองรับทั้ง SINGLE MODE และ MULTI-MODE โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน FOCIS และ ANSI/TIA-568.3-DBAS CONTROL CABLE : ระบบอัตโนมัติ (AUTOMATION SYSTEMS) กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว LINK จึงใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต สายควบคุม BAS (BUILDING AUTOMATION SYSTEM) ที่มีความทนทาน และประสิทธิภาพสูง ดังนี้การออกแบบที่คำนึงถึงทุกรายละเอียดใช้ SPIRAL WAY FOIL SHIELD ที่ช่วยป้องกันสัญญาณรบกวน EMI/RFI ได้ถึง 120%มีสายกราวด์ (DRAIN WIRE) ทำจากทองแดงเคลือบดีบุก เพื่อเพิ่มความทนทานผลิตตามมาตรฐาน และผ่านการทดสอบจากสถาบัน UL เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดLIYCY CONTROL CABLE เป็นสายควบคุมที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีการป้องกันสัญญาณ ซึ่งออกแบบมาเพื่อการส่งสัญญาณในโรงงานอุตสาหกรรม แผงควบคุม และอาคารที่มีสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เหมาะสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร ระบบการวัด และระบบควบคุมอื่น ๆLIYCY CONTROL CABLE : LINK ได้พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ LIYCY CONTROL CABLE เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ระบบอุตสาหกรรมดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ทั้ง รองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ และเพื่อระบบที่เสถียร และยืดหยุ่น มีความสำคัญต่อการดำเนินงานในภาคอุตสาหกรรมนับว่า งาน “NEW PRO TECH INTERLINK BASE UPDATE: NEW & NEXT INNOVATION” เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนา และนำเสนอนวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการสื่อสาร และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลด้วยแบรนด์ LINK AMERICAN CABLING & 19”GERMANY EXPORT RACK ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดยุคดิจิทัล ซึ่งไม่เพียงแต่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง แต่ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย ความเสถียรของระบบ และประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่า ของ “โซลูชั่นแห่งอนาคต”THE UNRIVALED OF INFRASTRUCTURE ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่จะมาช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อก้าวไปสู่อนาคตแห่งการสื่อสารที่เสถียร และทรงประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร้ขีดจำกัด สามารถปรึกษา – สอบถามรายละเอียดนวัตกรรมได้ที่ 02-666-1100 หรือ 02-666-1111