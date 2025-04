“ออฟ” สุดเซ็ง! ร่วมทีม “โจริญ” ปฏิบัติภารกิจทำลายรัก

“จืด” (โจริญ คัมภีรพันธุ์) มาสมัครงานที่บริษัท Break up service ตามคำแนะนำของ “บอส” (ออฟ จุมพล) แต่ “ฌาน” (ว่าน ธนกฤต) เจ้าของบริษัทกลับมัดมือชกให้ “จืด” มาเป็นพาร์ทเนอร์ทีม A ของ “บอส” ซึ่ง “บอส” ที่ไม่ถูกใจสิ่งนี้จึงหาทางเคลียร์ “จืด” ด้วยการกลั่นแกล้งเธอระหว่างทำภารกิจ “เฟิร์ส” (ฟอส จิรัชพงศ์) และ “เบสท์” (เจมี่ จุฑาพิชญ์) คู่รักสายฟิตเนสผู้แสนเพอร์เฟคให้เลิกกัน เอาล่ะสิ! “จืด” จะทำลายรักเคสนี้สำเร็จหรือไม่? ตามลุ้นพร้อมกันติดตามซีรีส์ “Break up service บริษัทลดรักเลิก” ในวันจันทร์ที่ 7 เมษายนนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และ แอป TrueVision Now เท่านั้น และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / Tiktok / YouTube / Weibo: GMMTV