โรบินสันไลฟ์สไตล์ สาดความมันส์ “สงกรานต์ เฟสติวัล 2025 Summer Energy Concert” ศิลปินกว่า 200 คน ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั่วประเทศ

นับถอยหลังสู่ความมันส์ไปกับ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมปลุกพลังความสนุกทั่วไทยต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ สุดฟินจัดเต็มความบันเทิงกับงานสงกรานต์ เฟสติวัล 2025 Summer Energy Concert สุดมันส์กว่า 15 สาขา จัดเต็ม 30 วัน กับศิลปินชื่อดังกว่า 200 คน จัดเต็มกว่า ที่จะมาระเบิดความมันส์แบบเปียกสุดขั้ว และชุ่มฉ่ำทุกอณู ตั้งแต่วัน 4 เม.ย. 68 – 3 พ.ค. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั่วประเทศพบกับขบวนความมันส์จากศิลปินและดีเจชื่อดังที่พร้อมสาดพลังความสนุกแบบ Non-Stop ทั่วไทย ได้แก่•4 เม.ย. 68 – 5 เม.ย. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรีเพลิดเพลินกับ The Gentlemans วงอินดี้ป๊อปสุดละมุน และ เต้ย-อภิวัฒน์ เจ้าของเพลงฮิตลูกทุ่งอินดี้•5 เม.ย. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวินสนุนสนานไปกับหมอลำสาวมากความสามารถ แพรวพราว แสงทอง•5 เม.ย. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทราสนุกไปกับ ธามไท แพลงศิลป์ ศิลปินหนุ่มฮอตมากความสามารถและเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวจริง•5 เม.ย. 68 – 6 เม.ย. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอดปาร์ตี้ EDM กับดีเจชื่อดังแห่งเมืองแม่สอด อาทิ ROXYJUNE, RIVIERE, MAMICAT, LEKIIZE, VQEEN, และ DEAR REROX ที่จะมาระเบิดจังหวะมันส์กันแบบจุใจ•11 เม.ย. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ดพบกับ มนต์แคน แก่นคูน ลูกทุ่งเสียงคุณภาพที่ครองใจแฟนเพลงทั่วประเทศ และ เจมส์-จตุรงค์ นักร้องหนุ่มเสียงอบอุ่น•11 เม.ย. 68 – 19 เม.ย. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลางแดนซ์สุดมันส์กับ DJ LALALIN สาวสวยสายEDM เอาใจสายอินดี้ยุคใหม่กับศิลปินดังขวัญใจชาวถลาง อาทิ วงลักยิ้ม, วงโอเพ่น, วงเพ้อ, การแสดงจากทีมงาน ก้องมิวสิคกรุ๊ป, วงโกปี้, และ วงจักร ธารารัตน์ ที่จะผลัดกันขึ้นเวทีปลุกพลังความสนุกตลอด 9 วันเต็ม!•12 เม.ย. 68 – 15 เม.ย. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชรสนุกกับเวทีศิลปินที่เปี่ยมไปด้วยพลังสนุก อาทิ Species Band, Surasak, HS, KAEW KAEW Pun Fun, NEAR, KOMODO, SMERBSRI และ HR•12 เม.ย. 68 – 16 เม.ย. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการเติมเต็มพลังสร้างสรรค์ของวัยรุ่นสมุทรปราการ กับเวทีของเหล่าศิลปินท้องถิ่นสุดมันส์ ไม่ว่าจะเป็น The Third Year, Three Brother Band, Stree Samutprakan Band (จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ) และ SPD Band จากเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย ที่จะมาสร้างสีสันให้สงกรานต์ปีนี้สนุกยิ่งขึ้น•14 เม.ย. - 16 เม.ย. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบังระเบิดความมันส์แบบจัดเต็มไปกับ Paradox วงร็อกอัลเทอร์เนทีฟกับโชว์ที่เป็นเอกลักษณ์ และ Tilly Birds วงป๊อปร็อกขวัญใจวัยรุ่นแห่งยุคที่มากับเพลงฮิตติดชาร์ตทุกคลื่น•17 เม.ย. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์ มันส์ไปกับ Samurai Band วงดนตรีชื่อดังขวัญใจชาวบุรีรัมย์ที่การันตีความมันส์ทุกโชว์•18 เม.ย. 68 – 20 เม.ย. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรีปล่อยพลังสนุกเกินต้านในงาน “มันโคตรเปียก” พบกับสุดยอดวงร็อกและป๊อปอย่าง Klear, หนุ่ม-กะลา และ Slot Machine ที่จะมาสาดพลังเพลงแบบเปียกสุดใจ•25 เม.ย. 68 – 26 เม.ย. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรีจัดเต็มด้วยทัพศิลปินสุดแสบในงาน “ชาวปลวก Festival” ได้แก่ Silly Fools เจ้าพ่อร็อกตัวจริง, ฟักกลิ้งฮีโร่ แรปเปอร์ตัวพ่อแห่งวงการ, Jazz JSPKK, ธามไท แพลงศิลป์, Aim Witthawat, Little John, Alien และ DJ Ball Jeedjad x MC Moneyrich•26 เม.ย. 68 – 28 เม.ย. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรีระเบิดความมันส์ในงาน “สุพรรณ มันส์ yes เปียก” ไปกับ โจอี้บอย ต้นตำรับเพลงแร็ปเมืองไทย, ไททศมิตร, โจอี้ ภูวศิษฐ์, บังนัส, Fire-Lab, คุณหลวง, และทีมดีเจชื่อดัง อาทิ DJ Moszii x MC Bitoey, DJ Sparrow x MC Teerry, DJ Tom DSB x MC Nack Hamyoy•27 เม.ย. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรีอินไปกับเสียงนุ่มละมุนของ BowkyLion ดีว่าสาวเปรี้ยวแห่งยุค•30 เม.ย. – 3 พ.ค. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรีเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในงาน “ชาวปลวก Festival” กับขบวนศิลปินชื่อดังระดับประเทศ อาทิ Three Man Down, Retrospect, Only Monday, หนุ่ม-กะลา, ลำไย ไหทองคำ, ธามไท แพลงศิลป์, แอน-อรดี, เต้ย-อภิวัฒน์, Jazz JSPKK, IBoss, Slapkiss และ Little Johnนอกจากคอนเสิร์ตสุดมันส์จากศิลปินชื่อดังทั่วไทยแล้ว แคมเปญ “Robinson Lifestyle Summer Energy 2025” ยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมสนุกๆ พร้อมโปรโมชันเอาใจสายช้อปตัวจริงพร้อมให้ทุกคนได้มาเพลิดเพลินกันอาทิเช่น•โปรโมชันสุดร้อนแรงกับดีลลดสูงสุด 70% จากร้านค้าแบรนด์ดัง•ลุ้นรับคะแนนเดอะวัน รวมกว่า 1,000,000 พอยท์ (รางวัลละ 250,000 คะแนน จำนวน 4 รางวัล) เมื่อช้อปครบทุก 1,000 บาท•พิเศษสุด! เอาใจสายอาร์ต รับสิทธิ์แลกซื้อกระเป๋า Summer Bag ดีไซน์ Limited-Edition ออกแบบโดย “22mm.t” หรือ มะเหมี่ยว - ฐิติพร กลิ่นทโชติ ศิลปินนักวาดภาพประกอบระดับโลก ในราคาเพียง 200 บาท (จากปกติ 1,200 บาท) เมื่อช้อปครบ 1,500 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 68 - 30 เม.ย. 68 เท่านั้น•รับเอกสิทธิ์พิเศษ VIP Parking ระยะเวลา 6 เดือน เมื่อสะสมยอดช้อป 70,000 บาทขึ้นไป ในวันที่ 6 เม.ย. 68 – 30 เม.ย. 68•แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC และ ttb เฉพาะร้านค้าในโซนพลาซา และใช้คะแนนแลกตามกำหนด•KID’S MARKET ตลาดนัด...ฟันน้ำนม งานรวมพ่อค้า แม่ค้า ตัวน้อย จากหลากหลายโรงเรียนชั้นนำ กว่า 200 ร้านค้า ได้ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กว่า17 สาขา ตลอดเดือนมีนาคม – พฤษภาคม•กิจกรรม ใส่ชุดไทยเข้าศูนย์ฯ รับฟรี ไอศกรีมโคน ในวันที่ 13 เม.ย. 68 – 15 เม.ย. 68 ได้ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขา ทั่วประเทศ•พร้อมโซน “ซัมเมอร์มาร์เก็ต” ที่ชวนช้อปสินค้าสุดชิคต้อนรับหน้าร้อน ที่ยกขบวนมาให้ช็อปอย่างจุ ท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งศูนย์ฯ ที่สดใสเต็มไปด้วยสีสันจากดอกไม้ในคอนเซปต์ “Summer Energy” อีกด้วยปลุกเอนเนอร์จี้ความสนุกรับซัมเมอร์ไปกับแคมเปญ "Robinson Lifestyle Summer Energy 2025" พร้อมฉลองสงกรานต์ สาดความมันส์ไปด้วยกันทั่วไทย กับพลังแห่งดนตรีและความสุขในแบบที่คุณเลือกได้ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 68 – 3 พ.ค. 68ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรมใหม่ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)