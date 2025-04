ไอคอนคราฟต์ ชวนรื่นเริงรับสงกรานต์กับแคมเปญ “The Art of Thai Celebration” เติมสีสันเทศกาลไทยด้วยสินค้า ภายใต้แคมเปญ ICONCRAFT Co:Create พบกับคอลเลกชันพิเศษ ICONCRAFT x NAKROB MOONMANAS

พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ แหล่งรวมงานคราฟต์สร้างสรรค์จากช่างฝีมือไทยที่ใหญ่ที่สุด จุดประกายแห่งสีสันต้อนรับสงกรานต์ด้วยแคมเปญยกขบวนผลิตภัณฑ์คราฟต์ภายใต้แคมเปญ ICONCRAFT Co:Create มาให้เลือกช็อปต้อนรับปีใหม่ไทย พบกับคอลเลกชันพิเศษโดยศิลปินดังพร้อมหลากหลายสินค้าน่าใช้จากช่างฝีมือทั่วประเทศ ที่ยกทัพมาให้ช็อปคลายร้อนอย่างคับคั่ง ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2568 ที่ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยาม และเตรียมนำเสนอเสน่ห์งานหัตถศิลป์ไทยร่วมสมัยให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ชื่นชมและเลือกซื้อในงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2568” ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2568 ณ บริเวณท้องสนามหลวงเข้าสู่เดือนเมษายน นับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความสนุกสนานที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศอันรื่นเริงของเทศกาลประจำหน้าร้อนไทยอย่าง “สงกรานต์” หรือเทศกาลปีใหม่ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับประเพณีอันงดงามและยิ่งใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก ไอคอนคราฟต์ หนึ่งในพื้นที่ที่สะท้อนความเป็นไทยผ่านงานคราฟต์หลากหลายจากทั่วประเทศ จึงจัดแคมเปญ “The Art of Thai Celebration” นำเสนอผลิตภัณฑ์คราฟต์จากแคมเปญ ICONCRAFT Co:Create พร้อมคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากช่างฝีมือไทยที่เหมาะกับซัมเมอร์นี้มาให้ทุกคนได้เลือกเป็นของขวัญคลายร้อนและเพิ่มความสุขให้กับตัวเองและคนที่รัก ครบครันทั้งสินค้าแฟชั่นสำหรับหน้าร้อน น้ำอบน้ำปรุงสำหรับเทศกาลไทย ของใช้ที่สื่อถึงวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงของขวัญสำหรับวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ โดยมีไฮไลต์เป็นคอลเลกชันพิเศษที่ไอคอนคราฟต์ร่วมกับศิลปินไทยชื่อดัง “นักรบ มูลมานัส” สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแคมเปญนี้โดยเฉพาะทั้งนี้ “นักรบ มูลมานัส” เป็นศิลปินตัดปะหรือคอลลาจ (Collage) ที่โดดเด่นในการผสมผสานประวัติศาสตร์ความเป็นไทยเข้ากับสไตล์ตะวันตกและเรื่องราวร่วมสมัย สร้างสรรค์เป็นศิลปะเซอร์เรียลที่สะท้อนนิยามความเป็นไทยได้อย่างมีเอกลักษณ์ รังสรรค์คอลเลกชันพิเศษ ICONCRAFT x NAKROB MOONMANAS เพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ โดยนำบรรยากาศความสดใสของฤดูร้อนและช่วงเวลาแห่งความชุ่มฉ่ำของไทย เชื่อมโยงเข้ากับฤดูใบไม้ผลิในโลกตะวันตกที่งดงามด้วยการผลิบานของดอกไม้นานาพันธุ์ อีกทั้งยังนำเสนอภาพ “ทุงสะเทวี” นางสงกรานต์ประจำปี 2568 ในมุมมองที่แปลกใหม่ โดยนำภาพใบหน้าจากจิตรกรรมยุคเรอเนซองส์ (Renaissance) มาประกอบเข้ากับสัตว์พาหนะที่ตีความใหม่จากครุฑสู่กริฟฟิน (Griffin) สัตว์วิเศษในตำนานตะวันตก ไม่เพียงแค่นั้น ยังสะท้อนความสนุกสนานของเทศกาลผ่านภาพเด็กไทยโบราณและนางรำนายรำที่ร่วมเฉลิมฉลองความงดงามของวัฒนธรรมไทยในมิติร่วมสมัย ถ่ายทอดผ่านสินค้าไลฟ์สไตล์ที่สามารถใช้ได้ทุกวัน อาทิ เสื้อยืด, เสื้อเชิ้ตฮาวาย, เสื้อ Tank Top, กางเกง, กางเกงขาสั้น, หมวก Bucket, กระเป๋า Tote Bag, กระเป๋าสะพายกันน้ำ และอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวนอกจากนี้แคมเปญ “The Art of Thai Celebration” ยังรวบรวมสินค้าและแบรนด์คราฟต์ไทยที่เหมาะกับเทศกาลสงกรานต์มาให้เลือกช้อปอีกมากมาย อาทิ น้ำหอมแบรนด์ Siam 1982, แป้งน้ำเย็น Ruen Klin, เครื่องหอม MalaiLux และ Vassa, ขันและถาดเงินเคลือบสี Suchai Craft, พวงมาลัยผ้า Narada และ Vassana, กระเป๋าสาน Bangkok Basket, น้ำปรุงตำรับไทย HIMMAPAN รวมถึงสินค้าอื่น ๆ ที่สะท้อนเสน่ห์ของงานหัตถศิลป์ไทย อาทิ ของขวัญของฝากจาก PHUD PHAD, NGAMCRAFT, VSIAM, PAHKAHMAH THAILAND, JINJA, TAITIER, LAMUN, IMPANI ผลิตภัณฑ์บาล์ม ยาดม และเครื่องหอมจาก FEELFIN, CHOUI(ฉุย), BOONE, SAWADEE, INH, EK KA NEK, AREE, HOMHOM, MAHANIYOM AROMA, เจดีย์ไทย, HERBPINESS, AOBAUANHERB, ANONA เสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นจาก KH PROJECT, MANEE THAICRAFT, ICONCRAFT x ARTSTORY, HOROSCARF, STORI WARE กระเป๋าสุดคราฟต์จาก FONGNUAN, COCO SUI, BUAKHIAO, BANGKOK BASKET, CHAIPHU, FEEMUE, BANGKOK TALES, BAN KHOK PHAYOM, LAI MAI KRAM, SILPACHEEP ยาหม่องแบรนด์ GOLDSTONE, CHAMAHERBS และผลิตภัณฑ์คลายร้อนจาก SNAKE BRANDมาเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย เติมสีสันให้สงกรานต์ปีนี้น่าประทับใจกว่าที่เคย ด้วยของขวัญและของใช้สุดคราฟต์มากคุณค่าในแคมเปญ “The Art of Thai Celebration” ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2568 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยาม พิเศษ! สำหรับสมาชิก ONESIAM และลูกค้าต่างชาติ เพียงซื้อสินค้าภายในร้านไอคอนคราฟต์ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ แลกรับ Tote Bag จากคอลเลกชัน ICONCRAFT x NAKROB MOONMANAS มูลค่า 590 บาท ฟรี! จำนวน 1 ใบ (จำกัด 500 รางวัล / ตลอดรายการ)นอกจากนี้ เชิญสัมผัสเสน่ห์งานหัตถศิลป์ไทยร่วมสมัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่บูธ ไอคอนคราฟต์ ในงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2568” บริเวณท้องสนามหลวง โดยไอคอนคราฟต์จะยกขบวนงานคราฟต์น่าใช้จากช่างฝีมือทั่วประเทศ รวมถึงสินค้าในคอลเลกชันพิเศษ ICONCRAFT x NAKROB MOONMANAS ไปให้เลือกชมเลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิ แบรนด์ MAMAD ที่สร้างสรรค์คอลเลกชันต้อนรับสงกรานต์ในดีไซน์แสนเก๋, ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าน่าใช้จาก PAHKAHMAH THAILAND และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีบูธของ เมืองสุขสยาม ที่จะสร้างสีสันให้สงกรานต์ปีนี้เป็น มหาสงกรานต์ มหาสนุก ด้วยอาหารไทย ขนมไทย หัตถกรรมไทย และการแต่งกายชุดไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สุขสนุก ผ้าขาวม้าไทย” ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสกับเสน่ห์ของภูมิปัญญาไทย ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2568ร่วมขับเคลื่อน Soft Power ไทยผ่านเทศกาลสงกรานต์ พร้อมสนับสนุนงานคราฟต์ไทย ดีไซน์ร่วมสมัย กับแคมเปญ “The Art of Thai Celebration” ได้ตลอดเดือนเมษายน 2568 นี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: @ICONCRAFT และ Instagram / TikTok: @ICONCRAFT_TH