POP MART THAILAND จัดงานอีเว้นต์สุดยิ่งใหญ่ เปิดสาขากรุงเทพฯ โซนตะวันตกสาขาแรก ณ CENTRAL WESTGATE

POP MART THAILAND ภายใต้การบริหารจัดการโดย POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก นำโดย คุณศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) จัดงานอีเว้นต์สุดยิ่งใหญ่ HELLO CENTRAL WESTGATE เฉลิมฉลองการเปิดสาขาโซนตะวันตกเป็นแห่งแรก ในคอนเซ็ปต์ "Find Your Signature Piece—Mix, Match & Express Your Style" เพื่อให้ทุกคนค้นพบแอคเซสซอรีที่ใช่และนำไปมิกซ์แอนด์แมตช์ให้เป็นสไตล์ของตัวเอง ณ POP MART @ CENTRAL WESTGATE ชั้น 1 โซน Purple ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกตPOP MART THAILAND เปิดสาขากรุงเทพฯ โซนตะวันตกเป็นแห่งแรก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ช็อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในโซนตะวันตก แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น บิวตี้ ไลฟ์สไตล์ และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย โดยที่สาขาใหม่แห่งนี้เป็นการรวบรวมสินค้าฮิตไว้มากที่สุด รวมถึงไฮไลท์เด็ดๆ ไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นมุมใหม่ที่รวบรวม Plush Doll จากหลากหลาย IP หรือมุม POP BEAN ดีไซน์ใหม่ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน พิเศษเฉพาะที่เซ็นทรัล เวสต์เกต เป็นที่แรก รวมถึงการตกแต่งร้านด้วยคอนเซ็ปต์ใหม่เป็นสาขาที่ 2 ที่มอบทั้งความอบอุ่นและความทันสมัยคราวเดียว ที่สำคัญครั้งนี้มาพร้อมจอซีทรูสกรีนขนาดใหญ่ที่สุด และมุมถ่ายรูปที่ทุกคนจะต้องไม่พลาดอย่าง Big figure LABUBU จากคอลเลกชัน THE MONSTERS Camping Series ที่ตั้งอยู่ทางเข้าหน้าร้านอย่างโดดเด่นสำหรับไฮไลต์สำคัญในครั้งนี้ คือ แรร์ไอเท็มที่มีแค่ที่สาขานี้เท่านั้นในโลก อย่าง ANGRY MOLLY (Thailand Limited) ที่ความพิเศษอยู่ที่ MOLLY ใส่นวมสกรีนรูปช้าง ซิกเนเจอร์ที่ทำให้ทุกคนนึกถึงประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีสินค้าไฮไลท์อีกมากมายให้เลือกช้อป ไม่ว่าจะเป็น Mega Collection ทั้ง 1,000% และ 400% กล่องสุ่มคอลเลกชันฮิตและคอลเลกชันหายาก คอลเลกชันใหม่ล่าสุดอย่าง SKULLPANDA The Mirage Series ที่แฟนๆ ตั้งตาคอย รวมไปถึงสาขานี้ยังได้รวบรวมไอเท็มฮิตที่ทุกคนต้องมี อย่างพวงกุญแจ และแอคเซสซอรีเก๋ๆ จากทุก IP มาไว้มากที่สุด พร้อมให้ทุกคนมิกซ์แอนด์แมตช์ให้เป็นสไตล์ของตัวเองได้อย่างมั่นใจและครั้งนี้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Find Your Signature Piece—Mix, Match & Express Your Style" กับความเชื่อที่ว่า อาร์ตทอยไม่ใช่เพียงแค่ของเล่น POP MART THAILAND พร้อมบุกวงการแฟชั่น เพื่อให้ทุกคนค้นพบแอคเซสซอรีที่ใช่และนำไปมิกซ์แอนด์แมตช์ให้เป็นสไตล์ของตัวเอง โดย POP MART THAILAND ได้รับเกียรติจากสี่หนุ่มสุดฮอต ที่มีผลงานล่าสุดอย่างซีรี่ส์ GELBOYS สถานะกั๊กใจ ได้แก่ ไปป์-มนธภูมิ สุมนวรางกูร, นิว-ชยภัค ตันประยูร, พีเจ-มหิดล พิบูลสงคราม, เลออน-เซ็ค ตัวแทน GEN Z ที่จะมาร่วมนำเสนอลุคที่โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร จากไอเท็มต่างๆ ของ POP MART โดยในครั้งนี้ 4 หนุ่มได้เผยว่า “แอคเซสซอรีจาก POP MART นั้นสามารถนำมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการแต่งตัวได้หลากลายสไตล์มาก และเข้าได้กับหลายๆ ลุค ไม่ว่าจะเป็นสตรีทสไตล์ Y2K หรือแม้แต่สไตล์ลักซู โดยไม่ได้จำกัดอยู่แค่พวงกุญแจสำหรับห้อยกระเป๋าเท่านั้น ยังช่วยให้การแต่งตัวของทุกๆ คนสนุกสนานมากขึ้น ช่วยให้ลุคในเเต่ละวันถูกเติมเต็มด้วยความน่ารักจากคาแรคเตอร์โปรด และยังสร้างคุณค่าในใจทุกครั้งที่ได้หันมอง”นอกจากนี้ ภายในงานยังได้เหล่าศิลปิน ดารานักแสดงแฟนดลับ POP MART ชื่อดังร่วมตบเท้าเข้าร่วมงาน พร้อมสไตล์สุดเก๋ ครีเอทด้วยไอเท็มจาก POP MART อย่างคับคั่ง อาทิ จั๋ง - วิกร บูรณภิญโญ PERSES, เน ณรัณ วิกัยรุ่งโรจน์ PERSES, กฤติน สอสูงเนิน PERSES, นัท – มีเรีย, มิ้นท์ - ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, ขนมจีน - กุลมาศ สารสาส, กรีน - อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, หนิง - ปณิตา พัฒนาหิรัญ, ดาว - พิมพ์ทอง วชิราคม, น้ำชา - ชีรณัฐ ยูสานนท์ โดยแต่ละคนต่างก็มาในลุคโฉบเฉี่ยวที่ไม่มีใครยอมใครพบกับ POP MART @ CENTRAL WESTGATE สาขาใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ณ POP MART @ CENTRAL WESTGATE ชั้น 1 โซน Purple ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและสินค้าได้ที่ https://www.popmart.com/th หรือที่ Facebook POP MART THAILAND , Instagram popmartth , Twitter popmartth และ Tiktok popmartth#POPMART #POPMARTTH #POPMARTTHAILAND#HELLOCENTRALWESTGATE #POPMARTCENTRALWESTGATE #POPMARTxGELBOYS