จากตำนานสู่จอเงิน: กระแสหนังชีวิตศิลปินยังแรงไม่ตก

ในช่วงที่โลกภาพยนตร์กำลังตามล่าหาเรื่องราวที่ “ยิ่งกว่าหนัง” บรรดาชีวิตจริงของศิลปินระดับตำนานก็กลับมาเป็นขุมทองอีกครั้ง ล่าสุด 3 โปรเจกต์ใหญ่จากชีวิตของ ไมเคิล แจ็คสัน, จอห์น เลนนอน และ บริตนีย์ สเปียร์ส กำลังจะถูกเล่าผ่านจอเงินอย่างเข้มข้น เขย่าวงการฮอลลีวูดด้วยความจริงเบื้องหลังความสำเร็จ ปัญหา และความขัดแย้งที่คนทั้งโลกจดจำโปรเจกต์ภาพยนตร์ชีวประวัติ "ไมเคิล" ผลงานกำกับโดย อองตวน ฟูควา และอำนวยการสร้างโดย เกรแฮม คิง (จาก Bohemian Rhapsody) ได้รับการจับตามองอย่างสูง ไม่ใช่แค่เพราะความยิ่งใหญ่ของเรื่องราวตั้งแต่ยุค แจ็คสัน ไฟฟ์, Thriller จนถึงช่วงตกต่ำ แต่ยังเพราะฉบับตัดต่อแรกมีความยาวเกือบ 4 ชั่วโมง! ซึ่งกำลังพิจารณาแบ่งออกเป็น สองภาค คล้ายโมเดลของ Wickedโดย จาฟาร์ แจ็คสัน หลานชายของไมเคิล รับบทเป็นราชาเพลงป็อป ขณะเดียวกันก็มีดาราชั้นนำร่วมแสดง เช่น โคลแมน โดมิงโก (รับบท โจ แจ็คสัน) และ เนีย ลอง (รับบท แคทเธอรีน แจ็คสัน)อย่างไรก็ตาม การเดินหน้าโครงการกำลังติดปัญหาหลายด้าน ทั้งประเด็นการอนุญาตใช้ชื่อและเรื่องราวจากครอบครัว รวมถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับการพูดถึงข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศในอดีต ซึ่งครอบครัวแจ็คสันไม่ต้องการให้ปรากฏในหนัง แต่ปรากฏว่าฉบับล่าสุดกลับมีการพูดถึง ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในอย่างหนัก และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หนังเลื่อนกำหนดฉายจาก ตุลาคม 2025 ออกไปไม่มีกำหนดในที่สุดก็ยืนยันแล้ว! โครงการมหากาพย์เล่าเรื่องวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เดอะบีทเทิลส์ จะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ สี่เรื่อง – แยกตามมุมมองของสมาชิกแต่ละคน ได้แก่ จอห์น เลนนอน, พอล แม็คคาร์ตนีย์, จอร์จ แฮร์ริสัน และ ริงโก สตาร์ ภายใต้การกำกับของ แซม เมนเดส ผู้กำกับรางวัลออสการ์โดย แฮร์ริส ดิกคินสัน จะรับบทเป็น จอห์น เลนนอน, พอล เมสคัล รับบท พอล แม็คคาร์ตนีย์, โจเซฟ ควินน์ สวมบท จอร์จ แฮร์ริสัน และ แบร์รี คีโอแกน รับบท ริงโก สตาร์ ทั้งสี่คนเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่ได้รับการจับตามองอย่างมาก และจะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของวงดนตรีระดับตำนานผ่านมุมมองของสมาชิกแต่ละคนในภาพยนตร์ชุด 4 เรื่อง ที่จะฉายพร้อมกันในเดือนเมษายน ปี 2028 ภายใต้การกำกับของ แซม เมนเดสโซนี่ พิคเจอร์ส วางแผนฉายทั้ง 4 เรื่องในเดือน เมษายน 2028 โดยอาจใช้โมเดลใหม่ “บิงจ์ในโรงหนัง” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมรับชมทั้งสี่เรื่องในเวลาใกล้เคียงกัน จุดประสงค์คือเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโรงภาพยนตร์"The Woman in Me" – เสียงจากใจบริตนีย์ สู่จอเงินขณะที่อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่สร้างเสียงฮือฮาไม่แพ้กันคือ หนังชีวประวัติของบริตนีย์ สเปียร์ส จากอัตชีวประวัติขายดี The Woman in Me ซึ่งเผยเบื้องลึกชีวิตของเธอทั้งในแง่ความโด่งดัง ความทุกข์จากการถูกควบคุมชีวิตผ่านระบบ “ผู้พิทักษ์ทางกฎหมาย” นานกว่า 13 ปี และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพที่จบลงในปี 2021ผู้กำกับคือ จอน เอ็ม. ชู (จาก Wicked และ Crazy Rich Asians) โดย ยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์ยังอยู่ในขั้นพัฒนา และแม้ยังไม่มีนักแสดงนำหรือกำหนดฉายชัดเจน แต่ ชู ยืนยันว่า บริตนีย์ จะมีส่วนร่วมโดยตรงในการพัฒนาเนื้อหา