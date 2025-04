“PIT BABE THE SERIES 2” พร้อมออนแอร์! บวงสรวงเปิดฤกษ์ เผย “ตัวละครลับ”

ใกล้สิ้นสุดการรอคอยและเตรียมพร้อมสตาร์ทสู่ปรากฏการณ์ “PIT BABE THE SERIES” กันอีกครั้ง หลังจากซีซั่นแรกประสบความสำเร็จอย่างเกินความคาดหมาย ทำให้นักแสดงหน้าใหม่ในซีรีส์เรื่องนี้ทั้ง 12 คน เป็นที่รู้จัก เป็นที่รักของคนดู แฟนคลับ และโด่งดังประสบความสำเร็จได้อย่างน่าภูมิใจจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล กวาดความนิยมไปทั่วทุกมุมโลก จากยอดวิวถล่มทลาย กลายเป็นทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ ที่ติดท็อปเทรนด์การพูดถึงบนโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดความสำเร็จด้วยการเดินทางไป Pit Babe 1st Fan Meet Asia Tour ถึง 9 ประเทศ ไปจนถึงประเทศในทวีปอื่นเช่น บราซิล สู่การคว้ารางวัลจากหลากหลายเวทีอันทรงเกียรติมาการันตรีตอกย้ำความสำเร็จมากมาย และกระแสความนิยมหลากหลายรูปแบบ ทำให้มีการเรียกร้องให้เกิด “PIT BABE THE SERIES 2” เนื่องจากผู้ชมต่างก็อยากติดตามชีวิตของตัวละครที่พวกเขารักล่าสุดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 CHANGE2561 ได้ฤกษ์งามยามดี เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยและความเป็นสิริมงคลจัดพิธีบวงสรวง “PIT BABE THE SERIES 2” ณ ลานหน้าตึก อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่เพลส นำโดยพี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) และ เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 จำกัด และผู้กำกับ ปีเตอร์ นพชัย พร้อมด้วยนักแสดงนำ พาเวล นเรศ , พูห์ กฤติน , สายลับ เหมวิช , ภณ ธนภณ , ปิง โอบนิธิ , เบนซ์ อัทธ์ธนิน , กาฟิวส์ พันธุ์ธัช , ไมเคิล เกียรติศักดิ์ , ท๊อปเทน ศุภกรณ์ , ป็อป ภัทรพล , ลี อัสรี และนักแสดงหน้าใหม่ที่เข้ามาเสริมทัพ มิ้ล ณัฐชนน เสริมทัพด้วย อ้น กษมา , ฟัง ทัศพร มาร่วมลุ้นไปกับทุกตัวละครที่กำลังจะกลับมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้ง พร้อมทั้งอีกหลากหลายปมปริศนาที่เพิ่มดีกรีความเข้มข้น ร้อนแรงและดุเดือดยิ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนใน “PIT BABE THE SERIES 2“ ปักหมุดติดตามรับชม Ep. แรกพร้อมกันในวัน ศุกร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2568 และทุกวันศุกร์ เวลา 22:15 น. ทางช่อง (โลโก้ช่องวัน31) ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 23:15 น. บนแอป (โลโก้ iQIYI) และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้นโดยจะมีการจัดฉายรอบ First Premiere ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568 ที่ SIAM PAVALAI , ROYAL GRAND THEATRE บัตรจำหน่ายในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ที่ THAITICKETMAJOR ทุกสาขา