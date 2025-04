GOLDEN WAVE IN BANGKOK 2025 รวมศิลปิน K-POP สร้างปรากฏการณ์แห่งความสนุกสุดฟิน

จัดเต็ม แสง สี เสียงตระการตา โดย Neverland Entertainment เติมเต็มทุกความสนุกของแฟนๆ ด้วยคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่รวมศิลปิน K-POP คุณภาพระดับแนวหน้า พร้อมโชว์ที่มอบทั้งความสุข ความตื่นเต้น และโมเมนต์สุดประทับใจแบบไม่รู้ลืม! กับงาน “GOLDEN WAVE IN BANGKOK 2025” สุดอลังการครั้งแรกในประเทศไทย!บนเวที 360 องศา ที่ Thunder Dome Stadiumเปิดเวทีกับพิธีกรมากความสามารถ MINNIEและ BAE HYEON SEONG นำเข้าสู่โชว์จากวงWHIB เรียกเสียงกรี๊ดไปกับเพลง BANG ที่หนุ่มๆจัดเต็มแบบสุดๆ ต่อด้วยวง EVNNE ที่มาระเบิดพลังและสร้างจังหวะความมันส์ให้ทุกคนได้ลุกขึ้นมาโยกตามไปด้วยกันกับเพลง TROUBLE ตามด้วยโชว์ความร้อนแรงที่เกินต้านกับสาวๆ KISS OF LIFE ด้วยเพลง Get Loud สุดร้อนแรง ต่อด้วยเพลง Shh และ Sticky ที่สาวๆแสดงจนทำให้ใครหลายคนหลงรักนอกจากนี้ไฮไลท์สุดพิเศษ ด้วยโชว์สุดเซอร์ไพรท์ จากวง WHIB กับเพลง Hard Carry และ Pythonเพลงสุดฮอตจากรุ่นพี่ GOT7 ยิ่งกว่านั้นเพิ่มความพิเศษเมื่อ JAY B และ YOUNGJAE ขึ้นมาร่วมแจมบนเวทีทำให้เวทีนี้ร้อนแรงยิ่งกว่าเดิม ก่อนเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นด้วยเพลง NANANA ที่ทำให้ทุกคนร้องและเต้นตามอย่างสนุก จากนั้นวง TWSขึ้นมาโชว์ความฮอต พร้อมเปิดรูปวัยเด็กที่สร้างความประทับใจและรอยยิ้มบนใบหน้าของแฟนๆ ให้ฟินกันอีกด้วย ก่อนที่สาว MINNIE ถอดบทบาทพิธีกรมาสวมวิญญาณไอดอลโชว์การแสดงกับเพลง Blind Eyes Red และปิดท้ายด้วยเพลงซึ้งๆ อย่าง Like A Dream และเพลง Obsession ที่ดึงอารมณ์คนดูไปจนสุดใจ ตามด้วยหนุ่มYOUNGJAE ที่มาสร้างบรรยากาศสุดคึกครื้นด้วยเพลง T.P.O พร้อมอ้อนแฟนๆ ด้วยคำไทยสุดน่ารักอย่าง "รักนะ จุ๊บๆ" พร้อมส่งต่อเพลง Do It ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ก่อนจะมอบเวทีเข้าสู่โชว์พิเศษจาก สาวๆ KISS OF LIFE และ หนุ่มๆEVNNEจากนั้นถึงเวลาหนุ่มสุดชิค JAY B ขึ้นโชว์เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นเปิดเวทีด้วยเพลง Go Up, Take It Easy และเพลงสุดเซ็กซี่ Crash ที่ทำให้คนดูหลงเสน่ห์เขาไปตามๆกัน และปิดท้ายที่สุดของการรอคอย กับวง ENHYPEN ที่มาสร้างความฮอตจนเวทีลุกเป็นไฟ! กับเพลง Brought The Heat Back และสนุกกับแฟนๆ ในเกมทายคำภาษาไทยสุดน่ารักก่อนจะเข้าสู่เพลง XO (Only If You Say Yes) และเพลงอื่นๆอีกมากมาย ที่ทำให้เวทีนี้สุดร้อนแรงเรียกเสียงเสียงกรี๊ดกระหึ่มเลยทีเดียวก่อนจะปิดท้ายด้วยกิจกรรม FAN BENEFIT ทั้งHI-BYE, GOLF CAR PARADE จากศิลปินทุกคน และ HI-TOUCH จาก BAE HYEON SEONGเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เติมเต็มรอยยิ้มและความสุขให้กับแฟนๆ เป็นอย่างมาก เป็นการปิดฉากคอนเสิร์ตที่น่าประทับใจและอบอุ่นในความทรงจำของทุกคนสำหรับใครที่พลาดความสนุกครั้งนี้ ไม่ต้องเสียใจ! เตรียมตัวให้พร้อมและติดตาม Neverland Entertainment อย่างใกล้ชิด เพราะพวกเขาจะนำความเซอร์ไพรส์และความฟินกลับมาอีกครั้ง!#GoldenWave #GoldenWaveinBangkok2025 #GW #골든웨이브 #NEVERLAND_ENT