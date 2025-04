COCKTAIL จารึกประวัติศาสตร์ราชมังฯ ถ่ายทอดเพลงฮิต ความมัน และโมเมนต์อันน่าจดจำกว่า 22 ปีในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสำคัญ “COCKTAIL EVER LIVE”

คอนเสิร์ตทั้งสองวันรายล้อมไปด้วยบรรยากาศความอบอุ่นของทั้งศิลปินและแฟนคลับ เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณหน้างานตั้งแต่เวลาเที่ยงวัน ที่แฟนๆ มาพบกันโดยนัดหมาย เพื่อจับจองของที่ระลึก ถ่ายภาพเช็กอินกับแบ็คดรอปขนาดยักษ์ พร้อมต่อแถวเข้าสู่พื้นที่คอนเสิร์ต รอเจอกับ COCKTAIL ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า

มาถึงช่วงสุดท้ายที่จะชวนชาวร็อกกระโดดกันแบบสุดเหวี่ยง กับเพลย์ลิสต์ที่เดือดที่สุดของ COCKTAIL ซึ่งแท็กทีมมาพร้อม DJ 22BULLETS การแสดงโดรนแปลอักษรสุดอลังการนับสิบรูปแบบ CG บนจอเวทีที่ทำให้ตื่นเต้นต่อเนื่อง ผสมผสานกับการแสดงพลุชุดใหญ่ ในเพลง แรงเสียดทาน ตราบธุลีดิน น้ำตาสุดท้าย และคุกเข่า

30 - 31 มี.ค. 68 ที่ผ่านมา ชาวร็อกทั่วไทยและจากหลายประเทศทั่วโลก พร้อมใจมุ่งหน้าสู่ราชมังคลากีฬาสถาน เพื่อร่วมสร้างตำนานครั้งใหญ่ที่สุดของศิลปินคลาสสิกร็อกแนวหน้า ในคอนเสิร์ตใหญ่ที่เปรียบเสมือนบทสรุปความทรงจำตลอดการเดินทางกว่า 22 ปี งานนี้ COCKTAIL นำเพลงฮิตและโชว์สุดพิเศษที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน มามอบความสนุกและความมันให้ทุกคน พร้อมเสริมความยิ่งใหญ่สมการรอคอย ด้วยโปรดักชันเวทีจอยักษ์ CG สุดอลังการหลากหลายรูปแบบ และสเปเชียลเอฟเฟกต์น่าตื่นตาตื่นใจ จากผู้จัดมากฝีมือ GAYRAY, GMM SHOW ที่ใช้เวลาเนรมิตทุกองค์ประกอบขึ้นมาภายในเวลาเพียง 72 ชั่วโมงเท่านั้น สร้างความประทับใจให้ผู้ชม จนหลายคนยกให้เป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดในชีวิต ติดเทรนด์อันดับ 1 ในแพลตฟอร์ม X ยาวนานข้ามคืนก้าวเข้าสู่ช่วงค่ำ ได้เวลาความความสนุกบนเวทีเริ่มต้นขึ้น COCKTAIL เปิดโชว์สุดมันและอลังการด้วยพลุชุดใหญ่ พร้อมวงออร์เคสตรานับร้อยชีวิต ในเพลงไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวร ต้อนรับทุกคนด้วยความยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ก่อนจะไปต่อกับเพลงฮิตที่ทุกคนชอบฟังและอยากฟัง อย่างสาวเซี่ยงไฮ้ ฉันร้องไห้เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ งานเต้นรำในคืนพระจันทร์เต็มดวง ช่างมัน เธอทำให้ฉันเสียใจ และดีซะกว่าตามมาด้วยไฮไลต์น่าสนใจอย่างเกสต์คนแรก Bowkylion ที่มาทำให้ค่ำคืนนี้ครบรสมากยิ่งขึ้น ด้วยโชว์ที่ทั้งคู่ร่วมร้องเพลงของกันและกัน ในเพลงดึงดันและวาดไว้ สนุกต่อเนื่องไปกับโชว์พิเศษที่จะติดตรึงใจคนทั้งราชมังฯ กับเวทีไฮดรอลิกที่พาสมาชิกวง COCKTAIL ขึ้นไปโชว์ในจุดที่สูงที่สุดของเวที สามารถทักทายแฟนๆ ได้ทั่วถึง ครบ 360 องศา ในเพลงระบำกลางใจ พร้อมเสริมความร้อนแรงด้วยโปรดักชันเวที CG ที่เปลี่ยนแสง สี และภาพตามอารมณ์ของเพลง บนจอขนาดยักษ์ รวมถึงสเปเชียลเอฟเฟกต์ไฟและพลุ ที่มันทะลุจุดเดือดต่อด้วยโชว์สุดเซอร์ไพรส์จากเกสต์ชุดใหญ่ ตูน Bodyslam ปั๊บ Potato และเจ๋ง Big Ass ที่มาเพิ่มความเดือดให้เวทีนี้ฮอตถึงขีดสุดกับเพลงความคาดหวัง และนำเพลงเดี่ยวของตนเองมาร้องร่วมกับโอม COCKTAIL สร้างความแปลกใหม่ให้ผู้ชมได้กระโดด ได้มันกันกว่าเดิม ถึงช่วงกลางคอนเสิร์ต COCKTAIL ได้เชิญบุคคลหน้า B ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวง อาทิ อดีตสมาชิกวง โปรดิวเซอร์ และศิลปินร่วมค่ายที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนงานครั้งนี้ มาร่วมโชว์ในบทเพลงที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อน อย่างเพลงดนตรีกาล วัย ความเยาว์และอาจเพราะต่อเนื่องจุใจไปกับเกสต์สองคนสุดท้าย F.Hero และคิว FLURE ในเพลงหัวใจเหล็ก Yours Ever และรักจริง (ให้ดิ้นตาย)ปิดท้ายทั้งสองค่ำคืนด้วยเพลงปรารถนาสิ่งใดฤา เพลงความหมายดีๆ ที่ชวนให้ทุกคนได้ขบคิดถึงความปรารถนาและเส้นทางที่เลือกเดิน เปรียบเสมือนการขมวดจบบันทึกหน้าสุดท้ายของ COCKTAIL ที่เลือกสิ้นสุดคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ครั้งสำคัญ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ก่อนเดินทางสู่บทบาทใหม่ในอนาคตอันใกล้ทุกโมเมนต์สำคัญของงานนี้ได้ประกอบสร้างให้ “ไทยประกันชีวิต presents COCKTAIL EVER LIVE” เป็นบทสรุปของการเดินทางบนเส้นทางดนตรีกว่า 22 ปี ของ COCKTAIL ที่สมบูรณ์แบบ และกลายเป็นความทรงจำที่จะอยู่ในใจของทุกคนตลอดกาล#COCKTAILEVERLIVE#CheersCOCKTAIL