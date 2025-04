"ไมร่า มณีภัสสร" คนไทยคนแรกนางเอกละครบรอดเวย์

โดยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นเจ้าตัวที่ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมระบุว่า...A new Eurydice is joining us underground. Myra Molloy steps into the role on Broadway starting May 6th. (ยูริไดซ์คนใหม่กำลังมาร่วมแสดงกับเราในโลกใต้ดิน ไมร่า มอลลอยจะเข้ามารับบทบาทนี้ในละครบรอดเวย์ เริ่มวันที่ 6 พ.ค.)Hadestown เป็นละครเพลงแนวแจ๊สและโฟล์ก เล่าเรื่องราวในตำนานคู่รักเทพเจ้ากรีก Orpheus และ Eurydice โดยเปิดแสดงบนบรอดเวย์มาตั้งแต่ปี 2019 และได้รับรางวัลโทนี่ถึง 8 รางวัล รวมถึงรางวัลละครเพลงยอดเยี่ยมมาแล้วสำหรับ “ไมร่า มณีภัสสร” หรือ มณีภัสสร มอลลอย นักร้องและนักแสดงไทย เป็นเจ้าของแชมป์รายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ฤดูกาลที่ 1 เมื่ออายุเพียง 13 ปี, ปี พ.ศ. 2557 ได้รับตำแหน่งเป็นผู้เข้ารอบ 6 คนสุดท้าย ของรายการประกวดร้องเพลง Rising Star ซีซั่นแรกของสถานีโทรทัศน์ ABC ในสหรัฐฯโดยผลงานล่าสุดของเธอก็คือการพากย์เสียงไทยตัวการ์ตูน "โมอาน่า" ในภาพยนตร์เรื่อง “Disney's Moana 2” เมื่อปลายปีที่ผ่านมา