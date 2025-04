Y.O.U ยุติการร่วมงานกับ “คิมซูฮยอน”

Y.O.U ให้ความสำคัญกับคุณค่าของผู้หญิงทุกคน และเราไม่ยอมรับพฤติกรรมใดๆ ที่ขัดต่อค่านิยมของแบรนด์” ตัวแทนของ Y.O.U กล่าวเพิ่มเติม

แบรนด์ความงามระดับอินเตอร์อย่าง Y.O.U ได้ยุติสัญญากับนักแสดงชาวเกาหลีใต้ “มีแถลงการณ์จาก Y.O.U ระบุว่า “หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เราได้ตัดสินใจยุติความร่วมมือกับ คิมซูฮยอน” ตัวแทนจาก Y.O.U ยังยืนยันอีกว่า "เป็นข้อสรุปที่แน่นอนที่แบรนด์มีการยุติสัญญาเนื่องจากผลกระทบจากประเด็นนี้ และเราได้ดำเนินการลบสื่อและเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคิมซูฮยอนทันที”คิมซูฮยอนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Y.O.U ตั้งแต่ปี 2022 ความร่วมมือระหว่างนักแสดงชายและแบรนด์สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้ว ท่ามกลางกระแสข่าวอื้อฉาวล่าสุดเกี่ยวกับนักแสดงชื่อดังชาวเกาหลีใต้รายนี้ “ขณะนี้ Y.O.U ได้ระงับกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคิมซูฮยอน เนื้อหาที่มีภาพของคิมซูฮยอนได้ถูกลบออกจากบัญชีทางการของแบรนด์ รวมไปถึงสื่อส่งเสริมการขายในร้านค้าต่างๆ ทั่วหลายประเทศก็ถูกนำออกแล้ว