NIDA ฉลองครบรอบ 59 ปี เดินหน้าก้าวสู่ปีที่ 60 ยกระดับวิสัยทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมจัดปาฐกถาพิเศษ - มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร - ศิษย์เก่าดีเด่น

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)กำหนดจัดงานวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 59 ปี ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ ศาลาพระพุทธวจนะปัญญา และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยภายในงานได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีถวายราชสดุดี และพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น รวมถึงการสัมภาษณ์พิเศษอธิการบดีนิด้าเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของสถาบันในอนาคตกิจกรรมในช่วงเช้า เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 07.30 น. ด้วยพิธีทางศาสนา และพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) องค์ผู้ก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กร ผ่านแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย นายอิสระ ว่องกุศลกิจ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 รวมถึงพิธีมอบโล่ / รางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร – ศิษย์เก่า โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ นายกสภาสถาบัน และ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี อาทิ• รางวัล The NIDA Award for Scholarly Publication Distinction (World’s Top 2%Scientist list 2020-2024)• รางวัล The NIDA Award for Excellence in Research Publication (2022-2024)• โล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2568• โล่รางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน ประจำปี 2567• โล่เกียรติคุณนราธิปพงศ์ประพันธ์แด่ผู้มีอุปการคุณ• รางวัลอาจารย์ราชพฤกษ์ ประจำปี 2568• รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการ• รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2567• มอบเกียรติบัตรแด่บุคลากรอาวุโสปฏิบัติงานครบ 30 ปีพร้อมกันนี้ภายในงาน ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีนิด้า ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันในอนาคต ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนสู่การเป็น “สถาบันสรรค์สร้างปัญญาของสังคม สร้างผู้นำ เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล” ภายใต้ปรัชญา WISDOM for Sustainable Development “สร้างปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”งานวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี ก้าวสู่ปีที่ 60 ของนิด้าปีนี้ นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 59 ปีแห่งความภาคภูมิใจของ 'นิด้า'และร่วมเชิดชูเกียรติบุคลากร - ศิษย์เก่าดีเด่นแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์และความเข้มแข็งของ 'นิด้า' ในการขับเคลื่อนสถาบันชั้นนำระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตของประเทศด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ และศาสตร์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง#ครบรอบ59ปีนิด้า #59ปีนิด้า#59thAnniversary #59thNIDA#สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์#นิด้า #NIDA #NIDAThailand#นิด้ามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ#WISDOMforSustainableDevelopment#สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน#สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต#สร้างคุณประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม#NIDACoreValues #WISE #NIDAWISE