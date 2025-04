"เปโดร ปาสคาล" ยก "ราเชล เซเกลอร์" คือไอคอน – ประกาศหนุนกลางดราม่า Snow White

ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ มีคนในวงการบันเทิงออกมาสนับสนุนเซเกลอร์ โดยเฉพาะ เปโดร ปาสคาล นักแสดงนำจาก The Last of Usซึ่งก่อนหน้านี้เคยแสดงจุดยืนร่วมกับผู้กำกับชาวปาเลสไตน์ ฮัมดาน บัลลาล หลังถูกผู้ตั้งถิ่นฐานอิสราเอลทำร้าย ล่าสุดเขาโพสต์ภาพของเซเกลอร์ในอินสตาแกรมสตอรี่ พร้อมแคปชั่นสั้นๆ ว่า “#icon” หรือ “ตำนาน” อย่างภาคภูมิในขณะเดียวกัน เมลิซซา บาเรร่า นักแสดงสาวที่เคยถูกถอดจากแฟรนไชส์ Scream เพราะแสดงจุดยืนสนับสนุนปาเลสไตน์ ก็ออกมาปกป้องเซเกลอร์เช่นกัน โดยเฉพาะการโจมตีผ่านบทความใน Variety ซึ่งเธอระบุว่าเป็น “บทความโจมตีทำลายชื่อเสียง” โดยไร้ความเป็นธรรมแต่ในอีกด้าน โจนาห์ แพลตต์ ลูกชายของ มาร์ก แพลตต์ โปรดิวเซอร์ของหนัง Snow White ที่มีบทบาทระดมทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลืออิสราเอลในช่วงความขัดแย้งกับกาซ่า ได้ออกมาวิจารณ์เซเกลอร์ว่า "ไม่ควรแสดงความเห็นทางการเมือง" ในขณะมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ระดับหลายล้านดอลลาร์อย่าง Snow Whiteที่น่าจับตามองคือ เขากลับไม่พูดถึง กัล กาด็อต นักแสดงร่วมที่เคยแสดงจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลอย่างชัดเจนเช่นกัน ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆ จำนวนมาก ถึงขั้นมีการประท้วงในพิธีมอบดาวบนถนน Hollywood Walk of Fame ของเธอ