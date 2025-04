เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 4 นักแสดงหนุ่มสุดฮ็อตรับบทเป็น 4 เต่าทอง "The Beatles"

โดยหนังจะเล่าเรื่องราวของสมาชิกแต่ละคนแยกกัน ได้แก่ จอห์น เลนนอน, พอล แม็กคาร์ตนีย์, จอร์จ แฮร์ริสัน และ ริงโก้ สตาร์ ซึ่งทั้ง 4 เรื่องจะเข้าฉายพร้อมกันในเดือนเมษายน ปี 2028นักแสดงนำที่รับบทเป็น “แฟ็บโฟร์” ประกอบด้วยแฮร์ริส ดิกคินสัน รับบท จอห์น เลนนอนพอล เมสกาล รับบท พอล แม็กคาร์ตนีย์โจเซฟ ควินน์ รับบท จอร์จ แฮร์ริสันแบร์รี คีโอแกน รับบท ริงโก้ สตาร์แซม เมนเดส ผู้กำกับรางวัลออสการ์จาก 1917 เป็นผู้กำกับหลักของโปรเจกต์นี้ โดยเขาระบุว่าแนวคิดหนังทั้ง 4 เรื่องนี้คือ“ประสบการณ์การดูหนังแบบ Binge ได้ในโรงภาพยนตร์เป็นครั้งแรก”“ผมพยายามจะเล่าเรื่องของเดอะบีเทิลส์มาหลายปี นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด” – เมนเดสกล่าวบนเวทีที่ซีซาร์สพาเลซนอกจากไฮไลต์เรื่องเดอะบีเทิลส์แล้ว โซนี่ยังสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมด้วยการพา แดนนี่ บอยล์ ผู้กำกับเจ้าของรางวัลออสการ์ มาปล่อยตัวอย่างแรกของ 28 Years Later ภาคต่อหนังซอมบี้ในตำนาน ซึ่งจะเข้าฉายเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมทีมผู้สร้างจาก Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ที่ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของภาคที่สามในจักรวาลแอนิเมชันชื่อดังท่ามกลางสถานการณ์รายได้โรงภาพยนตร์ที่ยังคงตกต่ำในปี 2025 (ลดลง 11% จากช่วงเดียวกันในปี 2024 และลดลงเกือบ 40% จากปี 2019 ตามข้อมูลจาก Comscore) ผู้บริหารของโซนี่อย่าง ทอม รอธแมน และ อดัม เบอร์เกอร์แมน ได้เรียกร้องให้โรงภาพยนตร์ใช้กลยุทธ์ใหม่ เช่น การจัดโปรโมชั่นพิเศษในวันธรรมดา และขยายเวลาฉายภาพยนตร์แต่ละเรื่อง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมกลับมาเยี่ยมชมโรงหนังอีกครั้ง