ไม่ยอมรับเปิดหมด ไม่สลดเปิดต่อ ครอบครัว “คิมแซรน” ตอบโต้ “คิมซูฮยอน” ทันที ยืนยันภาพ-คลิปถ่ายตอนนางเอกสาวอายุ 15-17 ปี

ทันทีที่ คิมซูฮยอน จัดงานแถลงข่าวเพื่อขอชี้แจงฝั่งตนเองไปเมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยยืนยันคบกับ คิมแซรน จริงแต่แค่เพียงปีเดียวขณะที่เธอเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่ผู้เยาว์ นอกจากนั้นยังกล่าวหาว่าทั้งแชทและคลิปที่ครอบครัวนำมาเปิดเผยล้วนเป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งเขาจะไม่ขอยอมรับ และดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน 1.2 หมื่นล้านวอน หรือ 277 ล้านบาทงานนี้ทางฝั่งครอบครัวที่มอบหน้าที่ให้ Garosero Research Institute ช่วยแฉหลักฐานในมือ ได้ตอบโต้พระเอกหนุ่มทันที โดยยืนยันว่าคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งคู่ เกิดขึ้นขณะที่ คิมแซรน ยังเป็นผู้เยาว์คลิปที่ คิมซูฮยอน กินอาหารที่ คิมแซรน ทำให้นั้น เป็นการยืนยันว่าสถานที่ดังกล่าวคือบ้านของ คิมแซรน และเป็นมื้อดึกเวลา 23:20 น. ของวันที่ 20 มิ.ย. 2018 ซึ่งก่อนวันเกิดอายุครบ 18 ปีของ คิมแซรน ที่เกิดวันที่ 31 ก.ค. 2000 ซึ่งจากความสัมพันธ์ชัดเจนว่าทั้งคู่คบหากันมาก่อนหน้านั้นนานแล้วเพราะทรงผมของเขาก็เป็นทรงทหาร และเคยมีจดหมายที่เขาเขียนส่งถึง คิมแซรน มาเป็นหลักฐานมัดตัว รวมถึงคลิปที่เขาร้องเพลง Only You, My Love ก็ตรงกับวันที่ 21 มิ.ย. 2018 เกิดขึ้นหลังมื้ออาหารดังกล่าวนอกจากนั้นยังมีการเผยภาพทริปสกีค้างคืน รวมถึงภาพส่วนตัวที่ คิมแซรน นอนหลับอยู่บนเตียง ที่คาดว่าเป็นเตียงของ คิมซูฮยอน โดย Garo Sero Research Institute เชื่อว่าหมอนดังกล่าว เป็นหมอนที่มีลักษณะเฉพาะที่ คิมซูฮยอน มักใช้ประจำที่บ้านและยังรวมถึงภาพที่ คิมซูฮยอน เคยถ่ายไว้และส่งถึง คิมแซรน ในปี 2015 ซึ่งเป็นภาพของ คิมแซรน ขณะกินขนม ซึ่งเธอสวมชุดและทำผมทรงเดียวกับที่เธอทำหน้าที่พิธีกรรายการเพลง Music Core โดยตอนนั้นเธอมีอายุเพียง 15-16 ปีงานนี้บรรดาชาวเน็ตต่างพากันแสดงความคิดเห็นต่อต้าน คิมซูฮยอน ที่ยังคงออกมาแถ(ลง) โดยที่หลักฐานคาตา“หลักฐานนี้มันสุดๆจริงๆ แซรนยัง“จะโกหกไปอีกนานแค่ไหน?”“ขนาดหลักฐานออกมาเยอะขนาดนี้แล้ว ยังไม่คิดจะขอโทษเลยสักนิด แต่กลับฟ้องเอา 12,000 ล้านวอน บ้าบอมาก”“หยุดก่อนที่จะอับอายขายหน้าไปมากกว่านี้ ทำไมยังไม่ยอมรับอีก?”