คลายร้อนไปกับข้าวแช่ เมนูฤดูร้อนอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: แมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) โปรแกรมการเดินทางและมาร์เก็ตเพลสด้านการท่องเที่ยวของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) ที่คว้ารางวัลมาแล้วมากมาย เชิญชวนสมาชิกร่วมฉลองการเริ่มต้นของฤดูร้อนในประเทศไทยช่วงเดือนเมษายนนี้ด้วยการจัดโปรโมชั่นต่อเนื่อง ซึ่งเน้นการนำเสนอรสชาติที่ให้ความสดชื่นของข้าวแช่ อาหารสดใหม่และกลิ่นหอมละมุนที่ช่วยให้แขกคลายร้อนในช่วงเดือนที่ร้อนที่สุดของปีข้าวแช่ที่มีความหมายตรงตัวว่า "ข้าวแช่ในน้ำ" ประกอบด้วยข้าวในน้ำดอกมะลิแช่เย็นในชามที่สวยงาม พร้อมด้วยเครื่องเคียงรสหวาน เปรี้ยว เผ็ด และเค็ม เป็นการผสมผสานของรสชาติที่ปลุกเร้าหลากหลายประสาทสัมผัส สูตรอาหารโบราณนี้มีต้นกำเนิดในอาณาจักรมอญ และได้รับการปรับปรุงและพัฒนาโดยราชสำนักไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5, พ.ศ. 2411-2453) และปัจจุบันได้กลายเป็นเมนูเด่นที่อยู่คู่กับฤดูร้อนในประเทศไทยแขกที่มารับประทานอาหารสามารถเพลิดเพลินกับสูตรอาหารอันประณีตและเก่าแก่ได้ที่โรงแรมในพอร์ตฟอลิโอของแมริออท บอนวอย หลากหลายแห่งในกรุงเทพฯ และที่อื่นๆ ที่ เดอะ สยาม ที รูมท์ (The Siam Tea Room) ร้านอาหารไทยแท้ที่มาพร้อมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ (Asiatique The Riverfront) นำเสนอเมนูข้าวแช่แบบมีระดับชวนให้หวนรำลึกถึงช่วงเวลาในอดีต ด้วยอาหารเรียกน้ำย่อยอย่างสับปะรดย่างกับพริกแห้ง ถั่วทองและกุ้งแห้ง และน้ำลิ้นจี่เป็นเครื่องดื่มต้อนรับ ตามด้วยสำรับข้าวแช่ครบเซ็ต ขณะที่ เดอะ สยาม ที รูมท์ (The Siam Tea Room) สาขาสุขุมวิท 22 ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park) เชิญชวนแขกให้มาลิ้มลองเซ็ตเมนูสุดคลาสสิก ซึ่งรวมถึงอาหารเรียกน้ำย่อยเพิ่มความสดชื่นด้วยกระท้อนน้ำแข็งไสกับหมูฝอยและส้มซ่านอกจากนี้ สำหรับในกรุงเทพฯ สามารถเลือกอิ่มอร่อยได้ที่ บิสโทร เอ็ม (Bistro M) ณ แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ตเม้นท์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ ( Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park ) ซึ่งนำเสนอเมนูอาหารที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ ทั้งแบบรับประทานที่ร้านและซื้อกลับบ้าน หรือห้องอาหาร ฟิฟท์ตี้ เซเว่น สตรีท (57th Street) ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท (Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit) ร่วมนำเสนอเซ็ตเมนูยอดนิยมตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีสีสันของประเทศไทยนี้เช่นกัน ส่วนห้องอาหาร เดอะ เฮาส์ ออฟ สมูท เคอร์รี่ (The House of Smooth Curry) ที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล (The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel) เมนูสูตรโบราณนี้ได้รับการปรุงสดใหม่ด้วยข้าวออร์แกนิกที่คัดสรรมาจากเกษตรกรท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ และที่ห้องอาหาร เฟลเวอร์ส (Flavors) ของโรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ (Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel) จะจัดสรรมุมที่ให้บริการปรุงเมนูนี้แบบสดใหม่ไปพร้อมกับบริการบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลนานาชาติที่ได้รับความยอดนิยมอย่างมากในขณะนี้ ส่วนที่ โมโม่ คาเฟ่ (MoMo Café) ของโรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ (Courtyard by Marriott Bangkok) และ ช้อน ส้อม (Chon Som All Day Dining) ที่โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท แบงค์คอก สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท (Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport) จะนำเสนอรสชาติของข้าวแช่เป็นส่วนหนึ่งของเมนูพิเศษฉลองสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายนที่ห้องอาหารแบงค็อก เบกกิ้ง คอมพานี (Bangkok Baking Company) โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott Hotel Bangkok) เชฟแตง ธนันท์ธร บุนนาค นำเสนอศิลปะแห่งการปรุงข้าวแช่ด้วยข้าวหอมมะลิที่อบอวลด้วยน้ำลอยดอกไม้อย่างประณีต และเสิร์ฟคู่กับเครื่องเคียงทำมือ ที่ห้องอาหาร ธาราทอง (Thara Thong) โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (Royal Orchid Sheraton Riverside Hotel Bangkok) แขกจะได้เพลิดเพลินกับอาหารชาววังนี้ในบรรยากาศอันหรูหราริมแม่น้ำ ที่ซึ่งสูตรอาหารต้นตำรับและวิวที่สวยงามแม่น้ำเจ้าพระยาจะสร้างประสบการณ์ประทับใจไม่รู้ลืม อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลิ้มลองเมนูสุดพิเศษนี้คือ เดอะ ล็อบบี้ เลานจ์ (The Lobby Lounge) โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse) ที่พร้อมเสิร์ฟข้าวแช่กับเครื่องเคียงอีก 6 ชนิดทิวเขาเขียวขจีทางภาคเหนือของไทยเหมาะจะเป็นฉากหลังสำหรับการรับประทานอาหารมื้อพิเศษสุดประทับใจ โดยผู้ที่สนใจหรือโปรดปรานเมนูอาหารไทยอันเป็นเอกลักษณ์นี้สามารถเพลิดเพลินกับสุดยอดรสชาติต้นตำรับไทยแท้และล้านนาได้ที่เลเทส เรซิพี (Latest Recipe) ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท (Le Méridien Chiang Rai Resort) และบนชายฝั่งทะเลตะวันออกอันเงียบสงบซีซอลท์คาเฟ่ (C-Salt Café) ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา (Rayong Marriott Resort & Spa) นำเสนอรสชาติอันเป็นอมตะเหนือกาลเวลานี้พร้อมทิวทัศน์ทะเลอ่าวไทยที่สวยระยิบระยับ และสุดท้าย มาลิ้มลองข้าวแช่ควบคู่ไปกับการดื่มด่ำทัศนียภาพของทะเลอันดามันอันไร้ขอบเขตที่ห้องอาหาร ตะเกียง (Takieng) จุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการรับประทานอาหารริมชายหาดที่โรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา (Renaissance Phuket Resort & Spa)แมริออท บอนวอย พร้อมด้วยโรงแรมและรีสอร์ทในพอร์ตฟอลิโอมากกว่า 60 แห่งในประเทศไทย ขอเชิญชวนนักเดินทางมาสัมผัสแก่นแท้อันน่าหลงใหลของฤดูร้อนที่มีชีวิตชีวาในประเทศไทย ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยในเดือนเมษายน พร้อมโอกาสการเดินทางที่น่าตื่นตาตื่นใจทั่ว "ดินแดนแห่งรอยยิ้ม" แห่งนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท บอนวอย และเพื่อจองโปรแกรมการพักผ่อนขั้นสุดของคุณในประเทศไทย กรุณาคลิกที่นี่ : 