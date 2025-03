ผลงานรางวัลผีเสื้อทองคำจากไต้หวัน สร้างความประทับใจผู้อ่าน ในงานมหกรรมหนังสือนานาชาติกรุงเทพฯ

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 53 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 23 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2568 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฝ่ายวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมหนังสือจากไต้หวันภายใต้หัวข้อ “2025 Books from Taiwan ผีเสื้อทองโบยบินสู่กรุงเทพฯ” ที่บูธ T02 จัดแสดงผลงานจากโครงการแปลหนังสือที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน รวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลผีเสื้อทองคำ (Golden Butterfly Award) รางวัลด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ของไต้หวันนอกจากนี้ ในวันที่ 29 มีนาคม 2568 ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาโดยได้รับเกียรติจากเจ้าของผลงานรางวัลผีเสื้อทองคำ ประจำปี 2025 อย่างคุณอู๋รุ่ยเจ๋อ (Jui-Che Wu) และคุณหยางซื่ออี้ (Shih-Yi Yang) เจ้าของหนังสือขายดีในหมวดงานศิลปะเรื่อง “Happiness Without Thresholds” ผู้มีผลงานศิลปะการออกแบบที่ดึงดูดสายตาชาวไทยไม่ว่าจะเป็นผู้อ่านหรือสำนักพิมพ์ มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับผลงานของตนกับนักออกแบบหนังสือชาวไทยชื่อดังอย่างคุณกนกมาศ มัทนารมยกิจ (Kias Matt) และคุณวรรณประภา ตุงคะสมิต (COLLAGECANTO)ต่งซือฉี รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้กล่าวเปิดงานว่า ฝ่ายวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ตั้งแต่ปี 2020 โดยได้นำหนังสือจากไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรม การ์ตูน หนังสือภาพ มาจัดแสดงภายในงาน ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งสำนักพิมพ์และผู้อ่านชาวไทย และในปีนี้จะนำเสนอเทรนด์ใหม่ของสื่อสิ่งพิมพ์ไต้หวันผ่านงานศิลปะการออกแบบหนังสือที่ได้รับรางวัลผีเสื้อทองคำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะสัมผัสได้ถึงศิลปะและความสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์อันเป็นเอกลักษณ์ของไต้หวัน โดยคุณดวงพร สุทธิสมบูรณ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เห็นว่าศิลปะการออกแบบหนังสือของไต้หวันนั้นน่าตื่นตาตื่นใจมาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเสวนาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้จะทำให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไต้หวันและไทยให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ในช่วงบ่ายของวันที่ 29 มีนาคม ได้มีการจัดกิจกรรมเวิร์กชอปเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการจากวงการสำนักพิมพ์และนักออกแบบสร้างสรรค์ชาวไทย ซึ่งกิจกรรมได้รับการตอบรับอย่างดีจากสมาชิกชมรมอ่านหนังสือ “泰友緣 Thai Amulets” ซึ่งเป็นกลุ่มผู้อ่านชาวไต้หวันที่อาศัยอยู่ในไทยรวมถึงผู้อ่านทั่วไป ในกิจกรรมเวิร์กชอปนี้ คุณอู๋รุ่ยเจ๋อได้นำเสนอผลงาน “Dancing is to make movements” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลานชายของเขา โดยผลงานชิ้นนี้ผสมผสานหุ่นตุ๊กตากระดาษและโน้ตเพลงเพื่อถ่ายทอดการเต้นรำ เขากล่าวว่าหลังจากหนังสือได้รับการตีพิมพ์ เขาได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้อ่านรุ่นเยาว์เกี่ยวกับวิธีการอ่านที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ ส่วนคุณหยางซื่ออี้ ได้แบ่งปันเกี่ยวกับผลงานของเขาที่สะท้อนถึงความห่วงใยต่อมนุษย์ และทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความสุข ผลงานของเขานั้นไม่เพียงแต่แสดงถึงความงดงามทางสายตา แต่ยังชักจูงให้ผู้ชมพบกับความงามในชีวิตประจำวัน โดยการแบ่งปันผลงานและการมีปฏิสัมพันธ์ที่กระตือรือร้นของทั้งสองศิลปินทำให้ผู้อ่านและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปทุกคนต่างรู้สึกประทับใจและได้รับรู้ถึงเสน่ห์ของหนังสือจากไต้หวัน