“ซี พฤกษ์ – ฟอส จิรัชพงศ์” เตรียมร่วมงาน "World of Ralph Lauren in Shanghai" แฟชั่นโชว์เปิดตัวคอลเลกชัน Spring 2025 ครั้งแรกในเอเชีย

นักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่าง "ซี พฤกษ์" และ "ฟอส จิรัชพงศ์" เตรียมเข้าร่วมอีเว้นท์ครั้งยิ่งใหญ่ของ "Ralph Lauren" (ราล์ฟ ลอเรน) กับงานแฟชั่นโชว์ที่จะจัดขึ้น ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ "World of Ralph Lauren in Shanghai" เปิดตัวคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิ 2025 ที่จะจัดขึ้นครั้งแรกในเอเชีย พร้อมร่วมงาน after party ที่ทางแบรนด์จัดขึ้นสำหรับแขกคนสำคัญ ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาประเทศไทย แต่ก่อนจะไปถึงวันงาน แอบไปส่องแอร์พอร์ตแฟชั่นของ 2 หนุ่ม ซี และ ฟอส โดยทั้งคู่มาในลุค Relax American Style จากคอลเลกชั่น Spring 2025ฟอส – จิรัชพงศ์ ศรีแสง มากับโททัลลุคสบายๆ เลือกแมทช์ไอเทมเบสิกอย่าง เสื้อยืดพิมพ์ลาย และเลเยอร์ด้วยเชิ้ตออกซ์ฟอร์ดลายทาง และสวมคลุมด้วยฮู้ดดี้ Polo Bear จับคู่กับ กางเกงทรงกระบอกสีขาว และคอมพลีทลุคด้วยกระเป๋า Polo Play Canvas Tote ในสีที่เข้ากันกับฮู้ดดี้อย่างลงตัวส่วนหนุ่ม ซี – พฤกษ์ พานิช มาในมู้ดแอนด์โทนสีที่คล้ายกัน แต่เพิ่มลูกเล่นที่โดดเด่นด้วยการเลเยอร์เสื้อโปโล กับเสื้อสเวตเตอร์ลายทาง ผ้าคอตตอนลินิน จับคู่กับกางเกงยีนส์ทรงคาร์เพนเตอร์สีอ่อน และเลือกถือกระเป๋า Polo Play Canvas Tote สุดฮิตที่ทุกคนต้องมี