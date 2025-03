อร่อยเกินต้าน! EGG DAY แซนด์วิชไข่สัญชาติไทย ที่สายกินต้องลอง

ใครว่าแซนด์วิชไข่เป็นแค่อาหารรองท้อง? EGG DAY ร้านแซนด์วิชไข่สไตล์เกาหลีสัญชาติไทย ขอท้าให้ลองเปลี่ยนความคิดเดิมๆ กับคอนเซ็ปต์ "Your All Day, Quality Meal" ที่พร้อมเสิร์ฟมื้อคุณภาพแบบจัดเต็มใจกลางสยามสแควร์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พอยท์ ชั้น 1ร้านนี้ไม่ได้แค่หยิบเอาแซนด์วิชไข่แบบเดิมๆ มาขาย แต่ EGG DAY ได้รังสรรค์เมนูแซนด์วิชไข่กว่า 30 เมนู ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยเชฟชาวเกาหลี และปรับสูตรให้ถูกปากคนไทยโดยเฉพาะ บอกเลยว่าแต่ละเมนูคือความลงตัวระหว่างรสชาติ ความคุ้มค่า และคุณค่าทางโภชนาการ ครบเครื่องตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และมีประโยชน์เริ่มต้นด้วยเมนูซิกเนเจอร์อย่าง EGG DAY แซนด์วิชไข่คนสูตรลดหวานที่อร่อยลงตัว ตัวไข่คนเนื้อเนียนละเอียด ชุ่มฉ่ำด้วยซอสสูตรเฉพาะ สายสุขภาพต้องลอง Avo Lover แซนด์วิชอะโวคาโดเน้นๆ ราดด้วยซอสอะโวคาโดสูตรพิเศษ รสชาติมันๆ ครีมมี่ตัดกับรสเปรี้ยวของเลมอนสดชื่นสุดๆ หรือถ้าชอบรสจัดจ้านแบบไทยๆ ต้อง Tomyum Shrimp แซนด์วิชต้มยำกุ้งที่เสิร์ฟพร้อมกุ้งแพตตี้โฮมเมด กุ้งเน้นๆ เต็มคำ ราดซอสต้มยำรสแซ่บถึงใจ ส่วนใครที่ชอบความคลาสสิคก็มี Ham & Cheese เครื่องแน่นๆ ทั้งแฮมและชีส อร่อยเต็มคำ และห้ามพลาด Truffle & Egg แซนด์วิชไข่ราดซอสทรัฟเฟิลหอมๆ ท็อปด้วยเห็ดแชมปิญอง อร่อยฟินในราคาสบายกระเป๋า!นอกจากนี้ EGG DAY ยังเอาใจคนรักกระเทียมด้วยเมนูพิเศษ Bacon & Garlic แซนด์วิชเบคอนกระเทียมที่เสิร์ฟพร้อมเบคอนกรอบๆ และซอสกระเทียมเข้มข้น และสำหรับคนที่อยากเพิ่มความอิ่มแบบจุกๆ ต้องลองกริลล์แซนด์วิชซาวร์โดว์ ที่มีให้เลือกทั้ง Hawaiian Grilled Sandwich, Kimchi Pork Sandwich และ Chicken Avocado Pesto Sandwich บอกเลยว่าแต่ละเมนูคือความอร่อยที่ลงตัว!ที่พิเศษไปกว่านั้นคือ EGG DAY ให้คุณ Mix&Match ความอร่อยในแบบของคุณเอง! เลือกขนมปังได้ถึง 6 แบบ ตั้งแต่บริยอช, บัน, โฮลวีต, ขนมปังกระเทียม, เฟรนช์โทสต์ ไปจนถึงซาวร์โดว์ พร้อมท็อปปิ้งเสริมอีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็นชีส, ไข่คน, เบคอน, กุ้งแพตตี้, อะโวคาโด, ผัก และแฮชบราวน์ แถมยังมีของทานเล่นและเครื่องดื่มอีกมากมายให้เลือกสรรบรรยากาศในร้านก็ตกแต่งด้วยโทนสีสันสดใสตัดกันอย่างลงตัว ชวนให้ถ่ายรูปเช็คอินทุกมุม ใครที่กำลังมองหาร้านแซนด์วิชไข่ที่ไม่ธรรมดา EGG DAY คือคำตอบ! ต้องไปลองสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยรูปแบบใหม่ด้วยตัวคุณเอง! ร้านเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30-22.00 น. (Last Order 21.00 น.)