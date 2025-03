กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเข้าร่วมโปรโมท “งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569” ในงาน “Euroflora 2025” ณ เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ “งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 (UDON THANI International Horticultural Expo 2026)” ในงาน “EuroFlora 2025” งานแสดงพรรณไม้และดอกไม้ระดับนานาชาติของยุโรป ณ เมืองเจนัว ประเทศอิตาลีEuroFlora จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2509 โดยจัดขึ้นทุกๆ 4 ปี เป็นงานจัดแสดงพรรณไม้และดอกไม้ระดับนานาชาติเพียงงานเดียวของประเทศอิตาลีที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคยุโรปและได้รับการรับรองจากสมาคมผู้ผลิตพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH – International Association of Horticultural Producers) โดยจะมีประเทศต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมจัดแสดงพรรณไม้ที่หลากหลาย รวมถึงสวนที่ออกแบบอย่างสวยงามทั้งในร่มและกลางแจ้งบนพื้นที่ขนาด 85,000 ตารางเมตร ซึ่งในปีนี้ EuroFlora 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Nature takes its space” โดยมีกำหนดจัดงาน 11 วัน ระหว่างวันที่ 24 เมษายนถึง 4 พฤษภาคม 2025 ณ เมืองเจนัว ประเทศอิตาลีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ตัวแทนจากประเทศไทยได้เข้าร่วมงาน EuroFlora 2025 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ที่กำลังจะจัดขึ้นในปีหน้านี้ รวมถึงเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยประเทศไทยได้เตรียมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Diversity of life, connecting people, water and plants for sustainable living ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต : สายสัมพันธ์แห่งผู้คน สายน้ำและพืชพรรณ สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน” มีการจัดแสดงพืชสวนของไทยที่มีความโดดเด่นโดยเฉพาะพืชชุ่มน้ำ (Wet Land) และนับเป็นครั้งแรกของโลกที่จะมีการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่เปรียบเสมือนฟองน้ำธรรมชาติที่ช่วยกักเก็บน้ำและป้องกันน้ำท่วม อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหาร แหล่งอาศัย และแหล่งเพาะพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด โดยมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลธรรมชาติ ช่วยดูดซับคาร์บอน และฟอกอากาศตามธรรมชาติเตรียมพบกับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 - 14 มีนาคม 2570 ณ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสาร “งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569” (Udon Thani International Horticultural Expo 2026 ) ได้ที่Facebook: Udon Thani International Horticultural Expo 2026Tiktok: UITHE2026Youtube: Udon Thani International Horticultural Expo 2026