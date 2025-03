“KISS OF LIFE” เตรียมระเบิดความฮอต! ในคอนเสิร์ต #KISSROADinBANGKOK 6 เม.ย. นี้

หลังเปิดโชว์แรกที่เกาหลีใต้จำนวน 2 รอบเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา สาวๆ KISS OF LIFE ก็เดินสายเวิลด์ทัวร์แบบนอนสต็อป เริ่มจากอเมริกาเหนือ 18 เมือง (21 รอบ) ตามด้วยยุโรป 13 เมือง (13 รอบ) และเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพวกเธอเพิ่งประกาศเวิลด์ทัวร์โซนเอเชียอีก 9 เมือง (9 รอบ) ประเทศไทยเป็นหมุดหมายที่สองถัดจากฟิลิปปินส์ โดยคอนเสิร์ตที่ไทยนับเป็นรอบที่ 38 จากโชว์ทั้งหมด 45 รอบทั่วโลก เส้นทางความสำเร็จของ จูลี่ (Julie), นัตตี้ (Natty), เบลล์ (Belle) และ ฮานึล (Haneul) ยังมี 15 รางวัลการันตีความปังของพวกเธอ ถือเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่อายุเดบิวต์วงยังไม่ถึง 2 ปี แต่ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลเกินไปมาก! ด้วยความสำเร็จที่ทวีคูณขึ้นในทุกปีนี่เอง ทำให้ KISS OF LIFE กลายเป็นหนึ่งในวงเกิร์ลกรุ๊ปที่แฟนๆ K-POP จับตามองมากที่สุดบนเส้นทางสู่การเป็นไอคอนระดับโลก

ช่างวางคิวเวิลด์ทัวร์ที่ไทยได้เหมาะเจาะเหลือเกิน เรียกว่าฮอตสมดีกรีอากาศเดือนเมษากันไปเลย! กับคอนเสิร์ต#KISSROADinBANGKOK ซึ่ง(Four One One Entertainment หรือ 411ent) นำโดยแท็กทีมต้นสังกัด(S2 Entertainment) และ(WONDER) ประเทศเกาหลีใต้ จัดให้ได้เจอกันแบบแซ่บเต็มโชว์กับสี่สาวจูบชีวิต#KISSOFLIFE ครบทีมวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2568 นี้ เวลา 18:00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี รับรองความร้อนแรงนี้จะทะลุปรอท จนแยกไม่ออกเลยว่าสี่สาวจูบชีวิต หรืออากาศเมืองไทย อะไรฮอตกว่ากัน?นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้น! ตัวแม่เจนฯ 5 เกาหลีพร้อมเสิร์ฟความแซ่บที่ไทยในสุดสัปดาห์นี้แล้ว! คิสซี่ (KISSY - ชื่อแฟนคลับของวง) ชาวไทยอย่าได้ลังเล มาซัพพอร์ต มาเสิร์ฟพลังงานดีๆ ให้สาวๆ “คิสออฟไลฟ์” (KISS OF LIFE) ในวันอาทิตย์นี้ ที่คอนเสิร์ต “2025 คิสออฟไลฟ์ เฟิร์ส เวิลด์ ทัวร์ [คิส โรด] อิน แบงคอก” (2025 KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD] in BANGKOK) #KISSROADinBANGKOK ใครยังไม่มีบัตร จัดด่วนเลยที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และทางระบบออนไลน์ www.ThaiTicketMajor.com บัตรราคา 2,900 / 4,000 / 5,000 และ 6,900 บาท ** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน @411ent