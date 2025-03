“Snow White” เปิดตัวไม่ปัง แถมรายได้สัปดาห์สองร่วงหนัก ถูก “A Working Man” แซงขึ้นอันดับ 1

ก่อนหน้านี้ “Snow White” ถูกคาดหวังว่าจะทำรายได้สุดสัปดาห์ที่สองระหว่าง 16-20 ล้าน แต่ผลลัพธ์กลับไม่ถึงเป้า ในขณะที่ “A Working Man” ซึ่งนำแสดงโดย เจสัน สเตแธม กลับทำได้ดีกว่าที่คาดไว้ และได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีจากผู้ชม (CinemaScore: B, PostTrak: 84%)ด้าน “Snow White” แม้จะยังได้กลุ่มคนดูครอบครัวและผู้หญิงบ้าง แต่รายได้สะสม 2 สัปดาห์อยู่ที่เพียง 66.8 ล้านดอลลาร์ในอเมริกา และ 143.1 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก ซึ่งยังห่างไกลจากจุดคุ้มทุนของหนังทุนสร้างกว่า 250 ล้านดอลลาร์ขณะที่หนังเรื่องอื่นๆ ในท็อป 5 สัปดาห์นี้ยังไม่สามารถช่วยดึงบ็อกซ์ออฟฟิศให้พ้นภาวะซบเซา โดยรายได้รวมทั้งสัปดาห์ในสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 80 ล้านดอลลาร์ ลดลงถึง 42% จากปีที่แล้วสรุปรายได้หนังท็อป 5 ประจำสุดสัปดาห์:A Working Man – 15.2 ล้านSnow White – 14.2 ล้าน (ยอดรวม 66.8 ล้านใน 2 สัปดาห์)The Chosen: Last Supper – 11.4 ล้านThe Woman in the Yard – 9.45 ล้านDeath of a Unicorn (A24) – 5.8 ล้านนอกจากนี้ อนิเมะระดับตำนานจาก Studio Ghibli อย่าง “Princess Mononoke” กลับมาฉายใหม่ในระบบ IMAX 4K และทำรายได้ไป 4.1 ล้านดอลลาร์ จากเพียง 347 โรง ถือเป็นสุดสัปดาห์ที่ดีที่สุดในอเมริกาสำหรับหนังต่างประเทศบนจอยักษ์ดูท่า “Snow White” เวอร์ชันนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ดิสนีย์ต้องขบคิดหนักว่าจะไปต่ออย่างไรในยุคที่ผู้ชมเริ่มเบื่อหนังรีเมกแฟนตาซีที่ไร้แรงขับใหม่ๆ จากต้นฉบับ