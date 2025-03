อดีตพระเอก “Shogun” และ “เจสัน บอร์น” คนแรก “ริชาร์ด แชมเบอร์เลน” เสียชีวิตในวัย 90 ปี

ริชาร์ด แชมเบอร์เลน นักแสดงรุ่นใหญ่แห่งยุคทองของทีวีอเมริกัน เสียชีวิตแล้วในวัย 90 ปีสื่อสหรัฐฯ รายงานว่า ริชาร์ด แชมเบอร์เลน นักแสดงเจ้าบทบาทผู้เคยเป็นขวัญใจมหาชนจากซีรีส์ดังยุค 60 อย่าง Dr. Kildare และมินิซีรีส์ระดับตำนาน The Thorn Birds และ Shogun ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย 90 ปี ที่เมืองไวมาแนโล รัฐฮาวาย เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา จากภาวะแทรกซ้อนหลังเส้นเลือดสมองตีบ“เขาคือโชกุนต้นฉบับ เขาคือเจสัน บอร์นคนแรก และเขาคือขวัญใจของทั้งยุคสมัย” นักแสดงและเพื่อนสนิท เดวิด ฮาวาซี โพสต์ไว้อาลัยผ่าน X (ทวิตเตอร์)ด้วยใบหน้าหล่อสะอาดตาและความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักแสดงที่ได้รับการยอมรับ แชมเบอร์เลนมีเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย ทั้งในโทรทัศน์ โรงละครเพลง ไปจนถึงเวทีละครคลาสสิก ซึ่งเขาเคยได้รับคำชมอย่างมากจากการรับบท แฮมเล็ต ในเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษเขายังฝากฝีมือไว้ในภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิ Aramis ใน The Three Musketeers (1973), Allan Quatermain ใน King Solomon’s Mine (1985) และรับบท เจสัน บอร์น คนแรกในเวอร์ชันทีวี The Bourne Identity ปี 1988แชมเบอร์เลนเกิดที่แคลิฟอร์เนีย จบการศึกษาจาก Beverly Hills High School และเข้าร่วมกลุ่มละครเวทีในช่วงมหาวิทยาลัย ก่อนจะไปเป็นทหารประจำการและได้ยศจ่าสิบเอก หลังปลดประจำการ เขาร่วมก่อตั้งคณะละคร Company of Angels ที่ลอสแอนเจลิสบทบาทแจ้งเกิดของเขาคือ หมอเจมส์ คิลแดร์ ในซีรีส์ดัง Dr. Kildare ที่ออกอากาศทาง NBC เมื่อเขาอายุเพียง 27 ปี และกลายเป็นดาราขวัญใจสาวๆ แทบจะในทันทีในช่วงปลายยุค 60 เขาเดินทางไปอังกฤษเพื่อแสดงละครเวที ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ให้เป็นนักแสดงคุณภาพ เขาคว้ารางวัล ลูกโลกทองคำ ถึง 3 รางวัล จากผลงาน Dr. Kildare, Shogun และ The Thorn Birdsแชมเบอร์เลนย้ายมาอยู่ฮาวายอย่างถาวรในปี 1990 และในปี 2003 เขาได้เปิดเผยในบันทึกความทรงจำว่าเขาเป็นเกย์ โดยเขาได้พบกับ มาร์ติน แร็บเบ็ตต์ คู่ชีวิตระยะยาวของเขาระหว่างรับบทพี่น้องกันในภาพยนตร์ The Lost City of Gold