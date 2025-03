“เน่เน่ พรนับพัน” ชวนค้นหาสไตล์ที่ใช่ในงาน Summer Palette by Garnier Color Mix 4 - 5 เมษายน นี้

Garnier Color Naturals ชวนวัยรุ่น Gen Z มาค้นหาสีสันที่งาน Summer Palette by Garnier Color Mix ปลุกกระแสเทรนด์สีผมรับซัมเมอร์ พร้อมเปิดตัวเฉดสีใหม่ Brilliant Pink ชมพูพาสเทล แมทช์กับลุคสุดปัง พบกับโชว์เซอร์ไพรส์จากGarnier Color Naturals Spokesperson และ 10 หนุ่มสมาชิกวง DICE ขวัญใจ T-Pop ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์มิกซ์เฉดสีผมให้เข้ากับสไตล์ OOTD (Outfit of the day) สุดจี๊ด ณ ลานสยามสแควร์ BLOCK K ในวันที่ 4 - 5 เมษายน ที่จะถึงนี้แค่มิกซ์สีผมใหม่ก็ปลดล็อกความเป็นตัวคุณได้ Garnier Color Naturals มาพร้อม 10 สีผมสุดปังรับซัมเมอร์ เพิ่มเฉดใหม่ล่าสุด! Brilliant Pink ชมพูพาสเทล ที่เหล่า Gen Z ต้องกดไลก์ ช่วยให้สีผมสวยเด่นชัด ติดทนนาน และ​เงางามเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า*มาอวดสีผมสวยรับซัมเมอร์ที่งาน Summer Palette by Garnier Color Mix พบกับกิจกรรมสุดล้ำอีกมากมายภายในงาน ห้ามพลาด! มาร่วมมิกซ์สีผมที่ใช่ แมทช์ลุคให้เริ่ดด้วยกัน ณ บริเวณ ลานสยามสแควร์ BLOCK K วันที่ 4 - 5 เม.ย. 68ซัมเมอร์นี้มาปลดล็อกความเป็นตัวเองไปด้วยกันกับ Garnier Color Naturals! ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยสถาบันวิจัย ลอริอัล ประเทศอินเดีย มิถุนายน 2567