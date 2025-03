แฉภาพ “คิมซูฮยอน” ออกทริปค้างคืนกับ “คิมแซรน” ตอนเป็นผู้เยาว์ ครอบครัวรอฟังแถลงขอโทษ

ในช่อง YouTube ได้มีการเผยภาพ คิมแซรน ในวัยเกรด 10 กำลังทำอาหารให้ คิมซูฮยอน พร้อมส่งสารถึงพระเอกหนุ่มว่า“ถึง คิมซูฮยอน ที่ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองเป็นพวก ‘ใคร่เด็ก’ มันหมายความว่ายังไงเหรอ? คุณจำได้ไหมว่าวิดีโอนี้มาจากไหน จำได้เปล่า? ตอนนั้น คิมแซรน อยู่แค่เกรด 10 เอง เธอกำลังทำ ดักดอริทัง ตอน 23:20 น. ให้กิน แล้วหลังจากนั้นตอนตี 1 คุณก็ร้องเพลง ‘Only You My Love’ ผมจะส่งให้นะ ผมรู้ว่าคุณรู้ว่ามันร้องยังไง เพราะว่ามันมาจากละครของคุณ ถูกไหม?ผมสังเกตว่า ยูทูบเบอร์ อีจินโฮ โพสต์คลิปอื่นเมื่อช่วงเช้า ถ้าคุณอยู่เบื้องหลัง คุณก็หยุดดีกว่า ผมจะไม่ยืนอยู่เฉยๆดูคุณล่วงเกินครอบครัวจอง คิมแซรน อีกต่อไป คุณผลักให้ คิมแซรน ไปไกลมากเกินไปแล้ว คุณต้องถูกนรกแผดเผา แต่ก่อนที่คุณจะเจอสิ่งที่โหดร้ายที่สุด คุณควรจะ ขอโทษ ก่อน”ตามรายงานระบุว่า Only You My Love ที่ คิมซูฮยอนร้องให้ คิมแซรน ฟังนั้น มาจากซีรีส์เรื่อง The Moon Embracing The Sun ปี 2012ขณะที่ คิมเซอุย ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติม เขาทำการปิดโพสต์ด้วยการติดแฮชแท็ก เพื่อบอกเป็นนัยว่า คิมซูฮยอน พา คิมแซรน ไปออกทริปที่ Alpensia สกีรีสอร์ต ในจังหวัด กังวอนทาง คิมเซอุย ยังระบุด้วยว่า หากเขานังหลบหลังทนาย และไม่ยอมออกมาขอโทษต่อ คิมแซรน ผู้ล่วงลับและครอบครัวของเธอ เขาจะเปิดเผยเพิ่มเติมถึงเรืีองที่เขาเป็นพวก “ใคร่เด็ก”“ผมได้ยินมาว่าคุณจะพาทนายมางานแถลงข่าวด้วย ผมจับตาดูอยู่ รวมถึงทนายพสกนั้น แล้วก็สิ่งไร้สาระที่คุณเตรียมมาพ่นในวันแถลงข่าว อยู่ที่ว่าจะแถลงข่าวว่าอะไร ผมจะตอบโต้กลับไปอย่างสาสมในสิ่งที่คุณสมควรได้รับ”