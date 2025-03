ที่สุดแห่งปี ช่อง 3 รวมตัวซุปตาร์โชว์พลังใหม่สุดยิ่งใหญ่ ร่วมงานมหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ “55 ปี NEW ENERGY”

เรียกว่าเป็นที่สุดแห่งปีที่สร้างปรากฎการณ์สนั่นกรุง กับงานมหกรรมความบันเทิงสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ครบรอบ 55 ปี New Energy รวมพลนักแสดงทุกคนมาร่วมสร้างพลังใหม่ไร้ขีดจำกัด พร้อมโชว์สุดยิ่งใหญ่ อลังการ และแมตช์ฟาดแข้งที่ทุกคนรอคอยกับทีมฟุตบอลซุปตาร์คู่ใหม่ระหว่างทีมสีแดงและสีน้ำเงิน โดยมี คุณเทรซีแอนน์ มาลีนนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ช่อง 3 รวมถึงผู้จัดละคร และแฟนคลับที่มาร่วมงานและร่วมเชียร์กันอย่างคับคั่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2568 ณ สนามศุภชลาศัย​เริ่มต้นรันยาวความสนุกที่มาพร้อมกับกองทัพนักแสดงและศิลปิน ทั้ง 33 คน กับ The New Energy of 3 ประเดิมพลังสดใส ด้วยเพลงฮิตอย่าง “APT , ละลาย, Boys Love Girls , ยาวไป! , น่ารักน้อยลงหน่อย” โชว์ลีลาสุดพริ้วจากเหล่าพระเอกนางเอก นำโดย จีน่า ญีนา, ไมกี้ ปณิธาน, ญดา นริลญา, ตี๋ ธนพล, ปีเตอร์แพน ทัศน์พล, ติ๊ต๊ะ ชญานิศ, พริกขิง สุรีย์ญะเรศ, กองทัพ พีค, มิ้นท์ รัญชน์รวี, มีน นิชคุณ, เซ้นต์ ศุภพงษ์, น้ำฟ้า ธัญญภัสร์, เฟรนด์ พีระกฤตย์, เดนิส เจลีลชา, พาย รินรดา, มีน พีรวิชญ์, ไอซ์ ภาณุวัฒน์, อุ้ม อิษยา, จูเนียร์ กาจบัณฑิต, ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์, เก๋ไก๋ ณัฐธิชา, เก้า นพเก้า, อู๋ กิตติภณ, จ็อบ ธัชพล, พีพี ปุญญ์ปรีดี, ยิหวา ปรียากานต์, แบม สราลี ก่อนส่งไม้ต่อให้เหล่าศิลปินค่าย BEC Music เริ่มที่ 2 หนุ่ม ริว วชิรวิชญ์ กับ สมิธ ภาสวิชญ์ มาในเพลง “นิดหน่อย” ตามด้วยสาวสวยสุดเซ็กซี่ อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม ในเพลง “Eyes on me” และ 3 สาว เกิร์ลกรุ๊ปวง Blyss ลิซ่า แคนดี้ นีญ่า กับเพลง “Verified (ติ๊กถูก)” มาสนุกกันต่อกับ 4 หนุ่ม แฟรงกี้ วีรภัฎ, ภูมิ ชวัลวัฒน์, ไมเคิล พฤทธิ์, อ๋อง สิทธานต์ และแล้วก็มาถึงคิว 2 สาว ลีน่า ลลินา, หมิว ณัชชา ที่ออกมาต้อนรับนักฟุตบอลในเพลง “Espresso” ก่อนเปิดตัวนักฟุตบอลระหว่างสีน้ำเงินและสีแดง นำโดยสองตัวแม่ แอน ทองประสม และ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ ผู้จัดการทีม ตามด้วยกัปตันสีน้ำเงิน โป๊ป ธนวรรธน์, เก้า นพเก้า และกัปตันสีแดง เกรท วรินทร, กลัฟ คณาวุฒิ พร้อมทัพนักฟุตบอลทั้ง 30 คน แค่เริ่มต้นครึ่งแรกทีมสีแดงก็เตรียมวางแผนเดินเกมกันอย่างเคร่งเครียด ส่วนทีมสีน้ำเงินโชว์ความเก๋าพร้อมฟาดแข้งเอาชัยชนะอย่างเต็มที่ หมดครึ่งแรกสีน้ำเงินทำประตูไปได้ก่อน ด้วยฝีเท้าของ “สมิธ ภาสวิชญ์” ก่อนจะพักเบรคมาสนุกกันต่อกับช่วง Half-Time Show ที่ทุกคนเกาะขอบสนามรอชมพระเอกหนุ่ม กลัฟ คณาวุฒิ กับการโชว์เพลง “Why So Serious” และเพลง “ทุ้มอยู่ในใจ” ที่มาปลุกพลังและความสนุกอย่างต่อเนื่อง จากนั้นก็เป็นคิวของ 2 สาว หลิงหลิง คอง & ออม กรณ์นภัส กับเพลง “Levitating” และตามด้วยหนุ่ม มาริโอ้ เมาเร่อ กับเพลง “มีอีกไหม” ก่อนส่งต่อให้ เจมส์ มาร์ กับเพลง “Hit Me Up” และส่งพลังให้ อาเล็ก ธีรเดช กับ ภณ ณวัสน์ โชว์ต่อกับเพลง “Ta Lueng Baby” ต่อด้วยหนุ่ม เจมส์ จิรายุ กับเพลง “กระเป๋าแบนแฟนยิ้ม” และตามด้วยโชว์จากนางเอกตัวจี๊ด โบว์ เมลดา กับเพลง “สกัดดาวยั่ว” หลังจากนั้นถึงเวลาของศึกฟาดแข้งครึ่งหลัง งานนี้เหล่าตัวตึงตัวเต็งทั้งสีแดงและสีน้ำเงินก็กลับมาฟิตเปรี๊ยะ! อีกครั้ง ลงสนามผลัดกันรุกรับอยู่พักใหญ่ ๆ จน ริว วชิรวิชญ์ ทำประตูให้สีน้ำเงินไปได้อีก 1 ทำให้ทางฝั่งสีแดงสู้ไม่ถอย กลัฟ ได้บอลรีบส่งให้ แจ๊บ เพ็ญเพ็ชร ทำประตูให้สีแดงไปได้ 1 ประตู และในนาทีสุดท้าย อาเล็ก ธีรเดช ทำประตูจบเกมเสมอ 2-2 มาถึงการยิงจุดโทษปีนี้พิเศษกว่าทุกปี เพราะจะมีนักฟุตบอลหญิงมาร่วมเตะเป็นครั้งแรก ฝั่งสีน้ำเงิน ได้แก่ ญาญ่า อุรัสยา, พีพี ปุญญ์ปรีดี , 3 สาว Blyss และทางฝั่งสีแดง คิมเบอร์ลี่ , โบว์ เมลดา , หลิงหลิง-ออม มาต่อที่ฝั่งนักเตะชายสีแดง มาริโอ้, เจมส์ จิรายุ, เจมส์ มาร์, อาเล็ก, กลัฟ ทางฝั่งสีน้ำเงิน ณเดชณ์, ริว, เก้า, ไมกี้ และปิดท้ายด้วยกัปตัน โป๊ป เป็นการยิงลูกโทษวัดผลชัยชนะที่ลุ้นและตื่นเต้นสุด ๆ จบเกมที่สกอร์บอร์ด 8 ต่อ 6 สีแดงคว้าชัยชนะไปในที่สุด ท่ามกลางความดีใจของทุกคนในทีม ส่วนตำแหน่ง Man of the Match ปีนี้สีน้ำเงินตกเป็นของ “สมิธ” และสีแดง “อาเล็ก” ได้รับตำแหน่งนี้ไปก่อนจะปิดท้ายด้วยโชว์สุดพิเศษที่ทุกคนรอคอยกับ 2 คู่รักสุดหวาน ณเดชน์ - ญาญ่า - หมาก ปริญ และ คิมเบอร์ลี่ กับเพลง “Unstoppable” และเพลง “รักนาน ๆ” เป็นการปิดงานด้วยการมอบเอเนอจี้อย่างสุขล้นไปตาม ๆ กัน และความสนุกครั้งนี้ได้เสียงพากย์ฟุตบอลระดับมืออาชีพอย่าง บิ๊กจ๊ะ-สาธิต กรีกุล จับคู่มากับ บูม สุภาพร พากย์เสียงกันติดขอบสนาม ในส่วน ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ และ แจ็คกี้ ชาเคอรีน ทำหน้าที่พิธีกรตลอดงาน และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ได้แก่ คุณทิชานันท์ อินพรหม ที่ได้รับ รถยนต์ โตโยต้า ยาริส ครอส รุ่น เอชอีวี พรีเมียม ลักชัวรี่ มูลค่าสูงถึง 899,000 บาทติดตามชมบรรยากาศมหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ “55 ปี ช่อง 3 NEW ENERGY” พลังใหม่ ไร้ขีดจำกัด” ได้ที่ Facebook และ YouTube : Ch3Thailand และแอปพลิเคชั่น 3Plus และช่อง 3 ขอทำหน้าที่มอบความสุข ทั้งสาระ และบันเทิงอย่างสร้างสรรค์แบบนี้ให้กับคนไทยตลอดไป#งาน55ปีช่อง3#ช่อง3NewEnergy